Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1745 - страница 2

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Vladimir Karputov:

А как участникам проекта общаться? По идеи нужен для проекта чат в котором все участники могут обмениваться мнениями и кусками кода. 


Я не понял, Свободное участи в проекте заработало или нет? По прежнему активна опция "Добавить нового пользователя" и нет установки прав.

 
Alexey Volchanskiy:

Я не понял, Свободное участи в проекте заработало или нет? По прежнему активна опция "Добавить нового пользователя" и нет установки прав.


Мне сейчас как раз это нужно, но придется опять на github

 
Vladimir Karputov:

А как участникам проекта общаться? По идеи нужен для проекта чат в котором все участники могут обмениваться мнениями и кусками кода. 

Уже готовим запуск беты новой коммуникационной системы.

Будут и каналы и приватные группы.

 
Alexey Volchanskiy:

Я не понял, Свободное участи в проекте заработало или нет? По прежнему активна опция "Добавить нового пользователя" и нет установки прав.

С самого начала работало.

Вы можете включиться в любой проект, который показан в редакторе в разделе публичных проектов.

Включаетесь с правами читателя, а уже автор может вам поднять права до записи. Пока с автором можно связаться через личный чат.

 
Renat Fatkhullin:

С самого начала работало.

Вы можете включиться в любой проект, который показан в редакторе в разделе публичных проектов.

Включаетесь с правами читателя, а уже автор может вам поднять права до записи. Пока с автором можно связаться через личный чат.


Вот что я вижу по правому клику, при этом в папке Shared Project лежат несколько моих проектов, они нормально коммитятся и читаются. Но ничего другого я не вижу. Если я делаю правый клик MQL5-Получить обновления из хранилища, тоже ничего не скачивается от других пользователей.

Справку прочитал (в редакторе), она устаревшая, про Shared Project ничего нет. На сайте в разделе документация по поиску Shared Project пишет - ничего не найдено.

Что я не так делаю?


 
Alexey Volchanskiy:

Что я не так делаю?

Посмотрите в нижнюю панель на вкладку рядом с журналом, пожалуйста.

Там публичные проекты показываются.

 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите в нижнюю панель на вкладку рядом с журналом, пожалуйста.

Там публичные проекты показываются.


Вот слепой, привык туда не заглядывать ) Спасибо

 

ехех...... и сразу держите жесткий баг на операции 2*2 ( дважды два ) с Компилятором-МетаЕдитором ( заслал в Сервисдеск  )

:(

 

Ренат, а можно узнать примерные сроки подключения Питон? Надо самопальную библиотеку подключения допиливать. Вот сижу думаю есть ли смысл или просто подождать.

 
Alexandr Krivoshey:

ехех...... и сразу держите жесткий баг на операции 2*2 ( дважды два ) с Компилятором-МетаЕдитором ( заслал в Сервисдеск  )

:(


а сюда чего не кинуть? предупрежден - значит вооружен

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