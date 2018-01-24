Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1745 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как участникам проекта общаться? По идеи нужен для проекта чат в котором все участники могут обмениваться мнениями и кусками кода.
Я не понял, Свободное участи в проекте заработало или нет? По прежнему активна опция "Добавить нового пользователя" и нет установки прав.
Я не понял, Свободное участи в проекте заработало или нет? По прежнему активна опция "Добавить нового пользователя" и нет установки прав.
Мне сейчас как раз это нужно, но придется опять на github
А как участникам проекта общаться? По идеи нужен для проекта чат в котором все участники могут обмениваться мнениями и кусками кода.
Уже готовим запуск беты новой коммуникационной системы.
Будут и каналы и приватные группы.
Я не понял, Свободное участи в проекте заработало или нет? По прежнему активна опция "Добавить нового пользователя" и нет установки прав.
С самого начала работало.
Вы можете включиться в любой проект, который показан в редакторе в разделе публичных проектов.
Включаетесь с правами читателя, а уже автор может вам поднять права до записи. Пока с автором можно связаться через личный чат.
С самого начала работало.
Вы можете включиться в любой проект, который показан в редакторе в разделе публичных проектов.
Включаетесь с правами читателя, а уже автор может вам поднять права до записи. Пока с автором можно связаться через личный чат.
Вот что я вижу по правому клику, при этом в папке Shared Project лежат несколько моих проектов, они нормально коммитятся и читаются. Но ничего другого я не вижу. Если я делаю правый клик MQL5-Получить обновления из хранилища, тоже ничего не скачивается от других пользователей.
Справку прочитал (в редакторе), она устаревшая, про Shared Project ничего нет. На сайте в разделе документация по поиску Shared Project пишет - ничего не найдено.
Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
Посмотрите в нижнюю панель на вкладку рядом с журналом, пожалуйста.
Там публичные проекты показываются.
Посмотрите в нижнюю панель на вкладку рядом с журналом, пожалуйста.
Там публичные проекты показываются.
Вот слепой, привык туда не заглядывать ) Спасибо
ехех...... и сразу держите жесткий баг на операции 2*2 ( дважды два ) с Компилятором-МетаЕдитором ( заслал в Сервисдеск )
:(
Ренат, а можно узнать примерные сроки подключения Питон? Надо самопальную библиотеку подключения допиливать. Вот сижу думаю есть ли смысл или просто подождать.
ехех...... и сразу держите жесткий баг на операции 2*2 ( дважды два ) с Компилятором-МетаЕдитором ( заслал в Сервисдеск )
:(
а сюда чего не кинуть? предупрежден - значит вооружен