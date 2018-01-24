Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1745 - страница 4
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Есть папка с советниками. Как эту папку (перенести/включить/добавить) в проект? У советников есть вызовы из Include. Эти включаемые файлы автоматом добавятся?
Вручную скопируйте в каталог проекта.
Вызовы подтянутся в зависимости, если смогут распознаться.
Проверка этого занимает минуту.
Вручную скопируйте в каталог проекта.
Вызовы подтянутся в зависимости, если смогут распознаться.
Проверка этого занимает минуту.
Так таким способом я получаю КОПИЮ файла. Я же хотел ПОДКЛЮЧИТЬ папку с советниками. Чтобы советники остались на своём месте в [data folder]\MQL5\Experts\название моей папки\
То есть сначала создавалась папка, она наполнялась и тут пришла идея соорудить из этой папки проект. Оказалось, что подключить я эту папку не могу?
Так таким способом я получаю КОПИЮ файла. Я же хотел ПОДКЛЮЧИТЬ папку с советниками. Чтобы советники остались на своём месте в [data folder]\MQL5\Experts\название моей папки\
То есть сначала создавалась папка, она наполнялась и тут пришла идея соорудить из этой папки проект. Оказалось, что подключить я эту папку не могу?
Ярлык/Символьная ссылка я так вышел из подобной ситуации. А т.к. пишу кросплатформенные, то вообще основа проектов лежит вне MQL, а туда чисто ярлыки. И нормально вроде все как MQL4, так и в MQL5. Даже при нескольких терминалах MT4/5 все советники у меня идентичны без лишних телодвижений.
Так таким способом я получаю КОПИЮ файла. Я же хотел ПОДКЛЮЧИТЬ папку с советниками. Чтобы советники остались на своём месте в [data folder]\MQL5\Experts\название моей папки\
То есть сначала создавалась папка, она наполнялась и тут пришла идея соорудить из этой папки проект. Оказалось, что подключить я эту папку не могу?
Создайте в той же папке проект (*.mqproj), а потом включите в него нужные файлы.
Караул :) ! Создал в своей папке новый проект. Перешёл на вкладку "Проект" (шаг 1), правый клик на проекте (шаг 2)
и выбрал меню "Добавить существующий". Добавил таким способом два ПОЛНОЦЕННЫХ советника. Оба они попали в папку "Sources" и при попытке компиляция одного из них вываливаются сообщения, что мол уже существует и OnInit() и OnTick().
Такое ощущение, что редактор при их компиляции думает что это не два полноценных советника, а ДВА КУСКА одного советника.
А как вы хотели подружить два советника с одинаковыми точками входа в одном проекте?
Результатом сборки проекта является одна программа.
А как вы хотели подружить два советника с одинаковыми точками входа в одном проекте?
Результатом сборки проекта является одна программа.
Я никого не хотел "дружить". Была задача: очень неудобно перекидывать постоянно файлы через чат или личные сообщения. Тем более при таком способе нереально обоим сторонам отслеживать актуальность версий файлов.
Я решил, что можно выкрутится через проекты.
В общем у меня задача такая: есть папка с файлами и мне нужно, чтобы второй человек имел постоянный доступ к актуальным версиям моих файлов без постоянной передачи файлов через личные сообщения или через чат.
Я никого не хотел "дружить". Была задача: очень неудобно перекидывать постоянно файлы через чат или личные сообщения. Тем более при таком способе нереально обоим сторонам отслеживать актуальность версий файлов.
Я решил, что можно выкрутится через проекты.
В общем у меня задача такая: есть папка с файлами и мне нужно, чтобы второй человек имел постоянный доступ к актуальным версиям моих файлов без постоянной передачи файлов через личные сообщения или через чат.
А почему не вести работу в разделяемых проектах? Перенесите туда проект и все.
Для этого они и предназначены.
А почему не вести работу в разделяемых проектах? Перенесите туда проект и все.
Для этого они и предназначены.
То есть создать новый проект, в него скопировать ВСЮ мою папку с советниками, а первоисточник-папку можно безболезненно удалить. После этого просто вести работу с советниками, но уже из папки в проекте. Так?
И до сих пор НЕЛЬЗЯ создать проект в названии которого есть пробелы. Это ограничение очень неудобно.