Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1745 - страница 4

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Vladimir Karputov:

Есть папка с советниками. Как эту папку (перенести/включить/добавить) в проект? У советников есть вызовы из Include. Эти включаемые файлы автоматом добавятся?

Вручную скопируйте в каталог проекта.

Вызовы подтянутся в зависимости, если смогут распознаться.

Проверка этого занимает минуту.

 
Renat Fatkhullin:

Вручную скопируйте в каталог проекта.

Вызовы подтянутся в зависимости, если смогут распознаться.

Проверка этого занимает минуту.


Так таким способом я получаю КОПИЮ файла. Я же хотел ПОДКЛЮЧИТЬ папку с советниками. Чтобы советники остались на своём месте в [data folder]\MQL5\Experts\название моей папки\


То есть сначала создавалась папка, она наполнялась и тут пришла идея соорудить из этой папки проект. Оказалось, что подключить я эту папку не могу?

 
Vladimir Karputov:

Так таким способом я получаю КОПИЮ файла. Я же хотел ПОДКЛЮЧИТЬ папку с советниками. Чтобы советники остались на своём месте в [data folder]\MQL5\Experts\название моей папки\


То есть сначала создавалась папка, она наполнялась и тут пришла идея соорудить из этой папки проект. Оказалось, что подключить я эту папку не могу?

Ярлык/Символьная ссылка я так вышел из подобной ситуации. А т.к. пишу кросплатформенные, то вообще основа проектов лежит вне MQL, а туда чисто ярлыки. И нормально вроде все как MQL4, так и в MQL5. Даже при нескольких терминалах MT4/5 все советники у меня идентичны без лишних телодвижений.

 
Vladimir Karputov:

Так таким способом я получаю КОПИЮ файла. Я же хотел ПОДКЛЮЧИТЬ папку с советниками. Чтобы советники остались на своём месте в [data folder]\MQL5\Experts\название моей папки\


То есть сначала создавалась папка, она наполнялась и тут пришла идея соорудить из этой папки проект. Оказалось, что подключить я эту папку не могу?

Создайте в той же папке проект (*.mqproj), а потом включите в него нужные файлы.
 
Renat Fatkhullin:
Создайте в той же папке проект (*.mqproj), а потом включите в него нужные файлы.

Караул :) ! Создал в своей папке новый проект. Перешёл на вкладку "Проект" (шаг 1), правый клик на проекте (шаг 2)

Проект

 и выбрал меню "Добавить существующий". Добавил таким способом два ПОЛНОЦЕННЫХ советника. Оба они попали в папку "Sources" и при попытке компиляция одного из них вываливаются сообщения, что мол уже существует и OnInit() и OnTick().

Такое ощущение, что редактор при их компиляции думает что это не два полноценных советника, а ДВА КУСКА одного советника.

Ошибки

 

А как вы хотели подружить два советника с одинаковыми точками входа в одном проекте?

Результатом сборки проекта является одна программа.

 
Renat Fatkhullin:

А как вы хотели подружить два советника с одинаковыми точками входа в одном проекте?

Результатом сборки проекта является одна программа.


Я никого не хотел "дружить". Была задача: очень неудобно перекидывать постоянно файлы через чат или личные сообщения. Тем более при таком способе нереально обоим сторонам отслеживать актуальность версий файлов.

Я решил, что можно выкрутится через проекты.

В общем у меня задача такая: есть папка с файлами и мне нужно, чтобы второй человек имел постоянный доступ к актуальным версиям моих файлов без постоянной передачи файлов через личные сообщения или через чат.

 
Vladimir Karputov:

Я никого не хотел "дружить". Была задача: очень неудобно перекидывать постоянно файлы через чат или личные сообщения. Тем более при таком способе нереально обоим сторонам отслеживать актуальность версий файлов.

Я решил, что можно выкрутится через проекты.

В общем у меня задача такая: есть папка с файлами и мне нужно, чтобы второй человек имел постоянный доступ к актуальным версиям моих файлов без постоянной передачи файлов через личные сообщения или через чат.

А почему не вести работу в разделяемых проектах? Перенесите туда проект и все.

Для этого они и предназначены.

 
Renat Fatkhullin:

А почему не вести работу в разделяемых проектах? Перенесите туда проект и все.

Для этого они и предназначены.


То есть создать новый проект, в него скопировать ВСЮ мою папку с советниками, а первоисточник-папку можно безболезненно удалить. После этого просто вести работу с советниками, но уже из папки в проекте. Так?

 

И до сих пор НЕЛЬЗЯ создать проект в названии которого есть пробелы. Это ограничение очень неудобно. 

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