Тестовый опрос на "ху есть ху" при отношении к декомпилу - страница 6
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Или быстро закрытый декомпил не считается увиденным )))
Или быстро компиленный декомпил и моментально удаленный декомпил - это не декомпил!
А вообще любой индикатор без чека - это потенциально украденный индюк!!!
В принципе можно закинуть mq4(5) не смотря, в папку индикаторов и запустить_терминал. Получить автоматом ex4(5)
и не париться. Ну если не получился, то в корзину.
а мужик полностью прав
хотя я не согласен что ломать яблочников плохо
Если этот бред считается правотой, то что-же такое такое бред в вашем понимании??? Плати за всё и будешь богат, разве это не бред??? О каком таланте говорит этот ...? О тех кто тратит бешеные деньги на рекламу, а попользовавшись этим продуктом одолевает неудержимое желание засунуть это тому кто это создал в то самое место? Не лучше-ли платить за качественный продукт? Это существо пишет свою ахинею похваляясь о месте пребывания и умалчивает за чей счёт он туда попал...
Упоминается о скачивании фильмов из сети... А снять дерьмовый фильм и собирать деньги за просмотр этого дерьма разве не воровство??? Ответь честно сам себе, посмотрев хороший скачанный фильм пойдёшь в кинотеатр посмотреть в 3D этот фильм? И посмотрев дерьмо, иногда даже не до конца, появится-ли желание заплатить за скачивание хоть сколько незначительную сумму??? Вот и весь ответ.
А как отнесётесь к такому предложению: Сантехник установил унитаз и за каждое использование вам надо будет платить.... Это ведь тоже авторское право, в своём роде... И изготовителю унитаза тоже надо платить, ведь это он его сделал. И тоже талантливо сделано... Не убивайте таланты, платите за каждое использование унитаза... Если это введут, я представляю во что превратятся наши парки и леса...
Ещё есть такая идея. Декомпил - нарушение авторских прав, да? А использование какого-то ранее не знакомого индикатора тоже вполне может быть нарушением авторских прав. Например, он платный и бесплатно нигде не скачивается. И тут заказчик его присылает. Т.е. вполне можно взять этот индикатор себе и пользоваться. Где грань между соблюдением и нарушением авторских прав? Она слишком размыта.
Ещё есть такая идея. Декомпил - нарушение авторских прав, да? А использование какого-то ранее не знакомого индикатора тоже вполне может быть нарушением авторских прав. Например, он платный и бесплатно нигде не скачивается. И тут заказчик его присылает. Т.е. вполне можно взять этот индикатор себе и пользоваться. Где грань между соблюдением и нарушением авторских прав? Она слишком размыта.
Все зависит от условий, если оговорено что заказчик передает а фрилансер принимает и согласен на не распространение.
Если заказчик не оговаривает условия распространения то сами понимаете как называется человек который раздает все подряд..
Если этот бред считается правотой, то что-же такое такое бред в вашем понимании??? Плати за всё и будешь богат, разве это не бред???
А вот такая мысль. Заказчик/Исполнитель..., а как-же посредник? В первую очередь он виноват в том что он пропустил подобную ситуацию. Раз заявка появилась на доверенном ресурсе (или не совсем доверенный...) то почему исполнитель должен забивать себе голову декомпил в заказе или нет. А получается, все виновны, посредник в кустах, белый и пушистый.
Я так понял вы неплохой программист
1. У меня был случай: Я написал девушке индикатор, ничего не стоящий, соответственно бесплатно. Отдал только .ех4 файл, зачем ничего не понимающему в коде исходник, она поделилась им с кем-то... В результате на том-же форуме встречаю декомпил этого индикатора. Плевать... я выложил в той-же ветке открытый код и все счастливы.
2. Дискуссию по туалэтам типа "Мэ и Жо", прекращаю. Да и пример был не об этом...
А вот такая мысль. Заказчик/Исполнитель..., а как-же посредник? В первую очередь он виноват в том что он пропустил подобную ситуацию. Раз заявка появилась на доверенном ресурсе (или не совсем доверенный...) то почему исполнитель должен забивать себе голову декомпил в заказе или нет. А получается, все виновны, посредник в кустах, белый и пушистый.
Очень здравая мысль.
Аналогия - идем на базар за мясом, а на базаре санэпидемстанция проверяет происхождение и качество товара, и не допускает плохого мяса.
mql сайт получает свои проценты от сделки заказчик - исполнитель, значит как санэпидемстанция должны сами контролировать качество заявок.
Причем легко же организовать поиск во всех приатаченных mql файлах
"Generated by EX4-TO-MQ4 decompiler"
или
_60 _61 _63 и т.д.
и подозрительный файл просто не пропускать в заказ, а направлять в "песочницу" для визуального просмотра модератором.
Причем легко же организовать поиск во всех приатаченных mq4(5) файлах
"Generated by EX4-TO-MQ4 decompiler"
или
_60 _61 _63 и т.д.
и подозрительный файл просто не пропускать в заказ, а направлять в "песочницу" для визуального просмотра модератором.