А сколько надо то? - страница 2
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Так любые индикаторы могут повторять, как друг друга, так и саму форму цены. При чем, как стандартные, так и пользовательские. Кроме того, почти все они построены на скользящих средних или же используют их методы для сглаживания показателей. Либо и то и другое вместе (как MACD, например). А некоторые трейдеры вообще не используют индикаторы и осуществляют анализ непосредственно по графику. Таким образом, индикаторы существуют для того, чтобы показать то, что не видит трейдер или, чтобы подсветить нужные участки на истории, тем самым упрощая жизнь трейдера.
Ну так на безрыбье и рак щука....
Да это понятно,но как не крути,индикаторы нужны....
Вот например четверг,простой МА дал прирост 54 пункта,а начнёш постоянно торговать по нему будет убыль....вот вам и фокус...
Ну так на безрыбье и рак щука....
Да это понятно,но как не крути,индикаторы нужны....
Вот например четверг,простой МА дал прирост 54 пункта,а начнёш постоянно торговать по нему будет убыль....вот вам и фокус...
МА хорошо работает, только во время хорошего движения. Но никто не знает, когда оно начнётся и когда закончится) Если верить Вильямсу, то тренд длится примерно 12% времени торгов. Тогда лучше и открывать сделки. А если делать это постоянно, то мелкие движения помогут слить депозит очень быстро)
Более 50% уходить должно на столько, чтобы обеспечивать оклонение от 50% , профит фактор больше 1,8 уже можно торговать.
Вот и тест,советника по индикатору,...но что то я не пойму получаеться что ..средства равноверно увеличивались,в отличие от баланса помойму его в расчет нельзя брать)
Так почему получаеться что прибыль 20 а просадка 76....от 1000 при лоте 0,01
Советник совершил две разнонаправленные (встречные) сделки. Одна ушла в плюс, другая - естественно - в минус. Советник закрыл прибыльную. Баланс - синяя линия - возрос. Но полно долгов и средства - зеленая линия - остались прежними. Потом закрыл убыточную. Баланс просел - а средства - зеленая линия - остались прежними.
Прибыльность советника по индикатору составила 2.1 это тоже норм или это действует только на индикаторы
Вот и тест,советника по индикатору,...но что то я не пойму получаеться что ..средства равноверно увеличивались,в отличие от баланса помойму его в расчет нельзя брать)
Так почему получаеться что прибыль 20 а просадка 76....от 1000 при лоте 0,01
Было неск позиций, сначала закрылись прибыльные, потом убыточные. Можно наоборот сделать, тогда будет провал вниз
Ну тут у палки 2 конца. Если сова перекрывает убыточные ордера прибыльными (судя по графику, так оно и есть), то вполне логично сначала закрыть прибыльные потом минусовой. Мало ли какая неприятность может случиться во время закрытия этого пакета. Так если слетит связь или что-то другое то прибыль по депозиту будет получена, а убыточный и потом перекроется. Я у себя в совах при подобных ситуациях то-же использую подобную логику. Один раз напоролся на подобном, после чего стал сначала закрывать прибыльные.
Ну тут у палки 2 конца. Если сова перекрывает убыточные ордера прибыльными (судя по графику, так оно и есть), то вполне логично сначала закрыть прибыльные потом минусовой. Мало ли какая неприятность может случиться во время закрытия этого пакета. Так если слетит связь или что-то другое то прибыль по депозиту будет получена, а убыточный и потом перекроется. Я у себя в совах при подобных ситуациях то-же использую подобную логику. Один раз напоролся на подобном, после чего стал сначала закрывать прибыльные.
Хеджирующие ТС в основном заведомо убыточные. Посмотрел на Ютубе, как один трейдер постоянно открывает две позиции в разных направлениях. А потом, когда одна уйдет в плюс, а другая в синус, соответственно, он открывает еще 2 таких же позиции. В результате, у него куча позиций висит постоянно в просадке. То есть, риск не нормирован. Но он надеется, что цена далеко не уйдет и он усреднит их, плюс 200 пунктов прибыли :) Зачем такие сложности, подумал я, если можно открыть два отложенных ордера в двух направлениях и потом уже усреднять или фиксировать убыток, в случае неудачи :) Но лично я и так делать не стал бы.
Ну на вкус и цвет карандаши разные, да и с ума каждый сходит по своему ;)
У меня например идет перекрытие не обязательно ордера именно той пары на которой убыточный ордер. Т.к. сова работает по нескольким парам одновременно, то отслеживание убыточников с возможностью их перекрытия по всем парам разрешенным сове и это не обязательно будет прямой хендж по паре.