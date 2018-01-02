Используете ли вы возможности OpenCL для ускорения расчетов? (и обсуждение применения в торговле)

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Важное (обновляемый пост)!

Ссылки на русском:

OpenCL: Мост в параллельные миры https://www.mql5.com/ru/articles/405

OpenCL: от наивного кодирования - к более осмысленному https://www.mql5.com/ru/articles/407

Как установить и использовать в расчетах OpenCL https://www.mql5.com/ru/articles/690

OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления. https://www.mql5.com/ru/forum/137422

Ссылки на английском:

Matthew Scarpino "OpenCL in Action. How to accelerate graphics and computations."

http://analog.nik.uni-obuda.hu/ParhuzamosProgramozasuHardver/02_GPGPU-Irodalom/03_CUDA-Irodalom_LovasIstvan/OpenCl/Books/%5BMatthew_Scarpino%5D_OpenCL_in_Action_How_to_Accele(Bookos.org).pdf

Программы для тестирования OpenCL и настройки:

GPU Caps viewer http://www.geeks3d.com/20171031/gpu-caps-viewer-1-37-0-released/

TechPowerUp GPU-Z https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/

MSI Afterburner http://download.msi.com/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup.zip

Intel OpenCL SDK https://www.mql5.com/go?link=https://software.intel.com/en-us/intel-opencl

Download AMD Drivers & Software for Radeon, FirePro, APU, CPU, desktops, and laptops http://support.amd.com/en-us/download

Пример из кодобазы:

OpenCL Test - скрипт для MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/code/825

С чего начать? Шаг 0.

1. Установить программу для отображения параматров OpenCL (например TechPowerUp GPU-Z) - для контроля правильности установки OpenCL.

2. Установить драйвера для видеокарты и/или процессора. проконтролировать (см. п.1), что OpenCL версии не ниже 1.1 установлен для оборудования.

В моём случае для экспериментов отведен (в том числе) весьма не новый ноут НР ProBook 4710s  и нужные драйвера установились совсем не с первой попытки.

В результате должны получить что-то вроде:

TechPowerUp GPU-Z

Или:

GPU Caps Viewer

Здесь кстати видно, что видеокарта поддерживает только OpenCL 1.0 поэтому возможны проблемы с её использованием.

OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления.
OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления.
  • 2012.01.09
  • www.mql5.com
Принимая во внимание то, что компания Metaquotes поменяла своё мнение насчёт применимости GPU в анализе и трейдинге (точнее будет сказать: софт для...
 
Так ведь на МТ4 это не работает, а значит это вещь бесполезная для большинства пользователей...
 
Andrei:
Так ведь на МТ4 это не работает, а значит это вещь бесполезная для большинства пользователей...

Как так? Dll можно прикрутить и к МТ4.

 
Yury Kirillov:

Как так? Dll можно прикрутить и к МТ4.

А в МТ5 тоже только через DLL работает?
 
Andrei:
Так ведь на МТ4 это не работает, а значит это вещь бесполезная для большинства пользователей...

Форум по MT5-MQL5, а МТ4 в подвале форума. Извините, не я это придумал.

Вещь для большинства пользователей действительно абсолютно бесполезная.

 
Yuriy Asaulenko:

Форум по MT5-MQL5, а МТ4 в подвале форума. Извините, не я это придумал.

Вещь для большинства пользователей действительно абсолютно бесполезная.

Как тут часто говорят - требуйте от брокера отключения МТ5 и тогда будет всем щастье. :)

Другого пути нет.

 
Andrei:
А в МТ5 тоже только через DLL работает?

Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.

 
Yury Kirillov:

Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.

Так ведь эта платформа не пользуется популярностью у пользователей, по словам брокеров, поэтому какой смысл?
 
Yury Kirillov:

Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.

Тема интересная и востребованная, что это такое знаю только в теории. Честно сказать пока лень разбираться. Статьи не читал. Видел как то пример от Рената - море. Видел что писать надо всё в кавычках - то етсь нет нормального редактора. На фоне того что сам метаэдитор убог, ещё и текст в нём писать в строке - даже нет желания. Но интерес тем не менее есть.
 
Yury Kirillov:

Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.

Yury Kirillov:

Как так? Dll можно прикрутить и к МТ4.

Примерно так - Работа с OpenCL

Кстати, если Вы уже вышли через DLL во внешний мир, то возвращаться в MQL уже нет никакого резона. Разве только заявку отправить на покупку/продажу.

Ну, оттуда и  OpenCL, при необходимости можно использовать, но тогда и документация теряет смысл.

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