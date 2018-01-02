Используете ли вы возможности OpenCL для ускорения расчетов? (и обсуждение применения в торговле)
- Перевод функции на OpenCL
- советник - разные вопросы
- Используете ли вы ООП в программировании на MQL4 и MQL5?
Важное (обновляемый пост)!
Ссылки на русском:
OpenCL: Мост в параллельные миры https://www.mql5.com/ru/articles/405
OpenCL: от наивного кодирования - к более осмысленному https://www.mql5.com/ru/articles/407
Как установить и использовать в расчетах OpenCL https://www.mql5.com/ru/articles/690
OpenCl и инструменты для него. Отзывы и впечатления. https://www.mql5.com/ru/forum/137422
Ссылки на английском:
Matthew Scarpino "OpenCL in Action. How to accelerate graphics and computations."
http://analog.nik.uni-obuda.hu/ParhuzamosProgramozasuHardver/02_GPGPU-Irodalom/03_CUDA-Irodalom_LovasIstvan/OpenCl/Books/%5BMatthew_Scarpino%5D_OpenCL_in_Action_How_to_Accele(Bookos.org).pdf
Программы для тестирования OpenCL и настройки:
GPU Caps viewer http://www.geeks3d.com/20171031/gpu-caps-viewer-1-37-0-released/
TechPowerUp GPU-Z https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
MSI Afterburner http://download.msi.com/uti_exe/vga/MSIAfterburnerSetup.zip
Intel OpenCL SDK https://www.mql5.com/go?link=https://software.intel.com/en-us/intel-opencl
Download AMD Drivers & Software for Radeon, FirePro, APU, CPU, desktops, and laptops http://support.amd.com/en-us/download
Пример из кодобазы:
OpenCL Test - скрипт для MetaTrader 5 https://www.mql5.com/ru/code/825
С чего начать? Шаг 0.
1. Установить программу для отображения параматров OpenCL (например TechPowerUp GPU-Z) - для контроля правильности установки OpenCL.
2. Установить драйвера для видеокарты и/или процессора. проконтролировать (см. п.1), что OpenCL версии не ниже 1.1 установлен для оборудования.
В моём случае для экспериментов отведен (в том числе) весьма не новый ноут НР ProBook 4710s и нужные драйвера установились совсем не с первой попытки.
В результате должны получить что-то вроде:
Или:
Здесь кстати видно, что видеокарта поддерживает только OpenCL 1.0 поэтому возможны проблемы с её использованием.
- 2012.01.09
- www.mql5.com
Так ведь на МТ4 это не работает, а значит это вещь бесполезная для большинства пользователей...
Как так? Dll можно прикрутить и к МТ4.
Как так? Dll можно прикрутить и к МТ4.
Так ведь на МТ4 это не работает, а значит это вещь бесполезная для большинства пользователей...
Форум по MT5-MQL5, а МТ4 в подвале форума. Извините, не я это придумал.
Вещь для большинства пользователей действительно абсолютно бесполезная.
Форум по MT5-MQL5, а МТ4 в подвале форума. Извините, не я это придумал.
Вещь для большинства пользователей действительно абсолютно бесполезная.
Другого пути нет.
А в МТ5 тоже только через DLL работает?
Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.
Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.
Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.
Как раз цель в основном обсудить как это работает в МТ5.
Как так? Dll можно прикрутить и к МТ4.
Примерно так - Работа с OpenCL
Кстати, если Вы уже вышли через DLL во внешний мир, то возвращаться в MQL уже нет никакого резона. Разве только заявку отправить на покупку/продажу.
Ну, оттуда и OpenCL, при необходимости можно использовать, но тогда и документация теряет смысл.
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