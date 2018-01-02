Используете ли вы возможности OpenCL для ускорения расчетов? (и обсуждение применения в торговле) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, если пример Рената с морем реализовать чисто на канвасе, а потом сравнить. Какой будет выигрыш? Я у себя на ноутбуке попробовал этот пример и скорость меня совсем не впечатлила (не как на видео Рената, а где то 2-3 кадра в секунду), наверное совсем слабая видеокарта. В целом рассуждаю как Alexey. Интерес есть, но пока отложил на полку. Многие вещи непонятны. Я так понимаю, на маркет программы, использующие эту технологию не выложить, т.к. не у всех OpenCL установлен. Или я ошибаюсь?
Интересно, если пример Рената с морем реализовать чисто на канвасе, а потом сравнить. Какой будет выигрыш? Я у себя на ноутбуке попробовал этот пример и скорость меня совсем не впечатлила (не как на видео Рената, а где то 2-3 кадра в секунду), наверное совсем слабая видеокарта. В целом рассуждаю как Alexey. Интерес есть, но пока отложил на полку. Многие вещи непонятны. Я так понимаю, на маркет программы, использующие эту технологию не выложить, т.к. не у всех OpenCL установлен. Или я ошибаюсь?
Я когда-то достаточно много занимался установкой OpenCL в основном под карты AMD под Win и Linux в целях майнинга и эта задача не всегда тривиальна. Поэтому думаю, что да, для графических карт установлено не у всех и не у всех можно установить. Однако процессоры Intel Core обычно поддерживают технологию OpenCL, поэтому простейшие эксперименты доступны почти всем.
Интересно, если пример Рената с морем реализовать чисто на канвасе, а потом сравнить. Какой будет выигрыш? Я у себя на ноутбуке попробовал этот пример и скорость меня совсем не впечатлила (не как на видео Рената, а где то 2-3 кадра в секунду), наверное совсем слабая видеокарта. В целом рассуждаю как Alexey. Интерес есть, но пока отложил на полку. Многие вещи непонятны. Я так понимаю, на маркет программы, использующие эту технологию не выложить, т.к. не у всех OpenCL установлен. Или я ошибаюсь?
На канвасе в одном потоке такое повторите в режиме 1 кадр за 20 секунд. Опенсл можете запустить и на cpu, где задачи будут параллелиться в 4-8-n потоков, а не в сотни и тысячи.
Для серьезных расчетов ноутбучные карты не подходят вообще.
На канвасе в одном потоке такое повторите в режиме 1 кадр за 20 секунд. Опенсл можете запустить и на cpu, где задачи будут параллелиться в 4-8-n потоков, а не в сотни и тысячи.
Для серьезных расчетов ноутбучные карты не подходят вообще.
Ренат, я собираюсь начать с простых базовых принципов доступных на самом простом железе - что бы как можно большее число людей могло попробовать вкус OpenCL.
По мере развития задач будет задействовано более серьёзное оборудование.
Для серьезных расчетов ноутбучные карты не подходят вообще.
Ну для серьёзных возможно. А вообще для работы с OpenCL встроенные ноутбучные подходят, к примеру такая: Intel UHD Graphics 620 ?
Собираюсь менять бук и рассматриваю именно встроенные карты. Вот то что хочу взять: https://market.yandex.ru/product/1809203702/spec?track=tabs - будет там OpenCL или нет ?
Шаг 1. Первые эксперименты.
Пробуем запускать программы из комплекта поставки МТ5:
Wavelet.mq5
Видно, что видеоподсистема довольно медленная, но нас пока интересует только принципиальная работоспособность, а с этим тут все нормально.
MatrixMult.mq5
FFT.mq5
BitonicSort.mq5
Пример из статьи КАК УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАСЧЕТАХ OPENCL https://www.mql5.com/ru/articles/690
opencl_sample.mq5
пост редактируется...
Шаг 1. Первые эксперименты.
Пробуем запускать программы из комплекта поставки МТ5:
Wavelet.mq5
Видно, что видеоподсистема довольно, но нас пока интересует только принципиальная работоспособность, а с этим тут все нормально.
Понятно что весь прирост скорости мы получим из за распараллеливания задач (или я ошибаюсь ?). Хочется услышать о тех торговых алгоритмах где это действительно актуально, ну или хотя бы о тех шагах в целом алгоритме где можно и нужно применить OpenCL. Интересует именно практика, а не теория.
Рисовать море и огонь это конечно круто, без обид. Но предлагаю ближе к практике торговли всё же.
Понятно что весь прирост скорости мы получим из за распараллеливания задач (или я ошибаюсь ?). Хочется услышать о тех торговых алгоритмах где это действительно актуально, ну или хотя бы о тех шагах в целом алгоритме где можно и нужно применить OpenCL. Интересует именно практика, а не теория.
Уважаемый, дойдём и до практики. Не всё сразу. Проявите терпение. Это же не статья готовая - все в текущем времени, всё в развитии.
Тем временем часть экспериментов будет производиться на следующей конфигурации:
К сожелению данная графическая подсистема не работает с программами из примеров:
Временно для экспериментов установлена NVIDIA GeForce 9600 GT.
С ней некоторые примеры работают.
На канвасе в одном потоке такое повторите в режиме 1 кадр за 20 секунд. Опенсл можете запустить и на cpu, где задачи будут параллелиться в 4-8-n потоков, а не в сотни и тысячи.
Для серьезных расчетов ноутбучные карты не подходят вообще.
Вне всякого сомнения, возможность использовать OpenCL в среде MQL5 - это щедрый подарок программистам со стороны Вашей команды. Подавляющее большинство, и я в их числе, явно недооценивают открывающиеся перспективы использования этого инструмента. И складывается ощущение, что никто не знает, что делать с обрушившемся на них счастьем. Возможно причина все та же, как и с переходом на МТ5, это, цитирую Ваши слова, "массовый пофигизм и иррациональная лень". А, возможно, нужно просто больше времени, чтобы въехать в тему. И то, что делает Юрий создав эту ветку и пытаясь ее развить - это очень правильно. В любом случае, кто начнет юзать данную фичу в первых рядах, будет иметь конкурентное преимущество. Тема сложная и требует больших временных затрат, но лично я присоединяюсь к тем, кто хочет разобраться и научиться этому скилзу. Нужно больше простых примеров с OpenCL, имеющий практическую ценность в нашем направлении программирования.
В любом случае, кто начнет юзать данную фичу в первых рядах, будет иметь конкурентное преимущество.
О каком конкурентном преимуществе речь, если это работает только в МТ5, для которого брокеры предлагают худшие условия относительно МТ4?