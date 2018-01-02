Используете ли вы возможности OpenCL для ускорения расчетов? (и обсуждение применения в торговле) - страница 3
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О каком конкурентном преимуществе речь, если это работает только в МТ5, для которого брокеры предлагают худшие условия относительно МТ4?
Я не понимаю, о чем Вы. Лично я имею дело только с брокерами, которые раскошелились на МТ5 и условия для МТ5 у них, как минимум не хуже, чем на МТ4. МТ4 скоро, как рудимент, отвалится. Попробуйте зайти на сайт Metaquotes и найти там дистрибутив MT4. И посмотрите на своей МТ4 в разделе справка- о программе, от какого числа там последний билд и делайте вывод. Чем раньше соскочите с МТ4 тем больше у вас будет конкурентных преимуществ.
Лично я имею дело только с брокерами, которые раскошелились на МТ5 и условия для МТ5 у них, как минимум не хуже, чем на МТ4.
1. А условия этих брокеров относительно других брокеров вы сравнивали?
2. С чего вы заключили что брокеры раскошеливались на МТ5?
1. А условия этих брокеров относительно других брокеров вы сравнивали?
2. С чего вы заключили что брокеры раскошеливались на МТ5?
У жуликов всегда самые сладкие условия. Это называется замануха для лохов. Лицензия МТ5 денег стоит, причем не малых. Или вы об этом не знаете?
Давайте не засорять нормальную ветку не по теме.
У жуликов всегда самые сладкие условия. Это называется замануха для лохов. Лицензия МТ5 денег стоит, причем не малых. Или вы об этом не знаете?
1. То есть по вашей логике, если условия плохие, то это критерий, что там явно нежулики?
2. Так если уже есть лицензия на МТ4, то зачем еще и покупать МТ5?
Давайте не засорять нормальную ветку не по теме.
Я тоже предлагаю не засорять. Поэтому лучше обсудить как сделать OpenCL ближе к людям, то есть к его адаптации к МТ4 ибо МТ5 вещь малопопулярная и от народа далекая.
Временно установленная для экспериментов NVIDIA GeForce 9600 GT изъята ввиду нестабильности работы.
После обновления драйверов начала нормально работать с OpenCL встроенная Intel(R) HD Graphics 4400.
Но как выяснилось она не поддерживает расширение 'cl_khr_fp64':
Поэтому видимо годится только для начальных экспериментов.
В загашнике есть ещё Gigabyte GV-R7850C-2GD - с ней можно конечно ставить эксперименты по полной программе,
но под неё нужно будет менять блок питания, так что чуть позднее.
Кроме того под руками есть ещё один ПК с Gigabyte GV-R7850C (в другом месте).
PS:
Карта Gigabyte GV-R7850C-2GD установлена, но с ограничением потребляемой мощности (занижены частоты ГП и памяти).
Теперь можно проводить эксперименты на ПК с Gigabyte GV-R7850C (два рабочих места, где я бываю в разное время)
и на ноуте с AMD HD4300.
На этом подготовка аппаратной части завершена.
Если хотите использовать GPU в реальной работе, нужны современные карты с OpenCL 1.2, а лучше OpenCL 2.0. Варианты с ноутбуковыми и младшими(ясельными в реальности) картами только для тестовой оценки "OpenCL работает".
По сути обычные графические карты NVidia оптимизированы под float/int операции и катастрофически(в разы) медленнее на double операциях. Да и вообще, NVidia осознанно застряла на OpenCL 1.2, ограничивая и саботируя развитие OpenCL. И double зажали в игровых картах, пытаясь заработать на специализированных версиях в разы дороже.
Для финансовых double расчетов с OpenCL лучше(единственный вариант) использовать современные AMD карты, где поголовно OpenCL 2.0 и отличная скорость операций с double.
Ну для серьёзных возможно. А вообще для работы с OpenCL встроенные ноутбучные подходят, к примеру такая: Intel UHD Graphics 620 ?
Собираюсь менять бук и рассматриваю именно встроенные карты. Вот то что хочу взять: https://market.yandex.ru/product/1809203702/spec?track=tabs - будет там OpenCL или нет ?
https://en.wikichip.org/wiki/intel/uhd_graphics/620
OpenCL 2.1, слабенькая по сравнению с десктопными, но работать будет.
Тема интересная и востребованная, что это такое знаю только в теории. Честно сказать пока лень разбираться. Статьи не читал. Видел как то пример от Рената - море. Видел что писать надо всё в кавычках - то етсь нет нормального редактора. На фоне того что сам метаэдитор убог, ещё и текст в нём писать в строке - даже нет желания. Но интерес тем не менее есть.
Все неправильно:
Не поленитесь и почитайте руководство по редактору MQL5.
Это только у слабовольных компаний один ответ "ну, мы сделали интеграцию с Visual Studio". А у нас хватает разума делать свое полное решение. И очень хорошее.
Для финансовых double расчетов с OpenCL лучше(единственный вариант) использовать современные AMD карты, где поголовно OpenCL 2.0 и отличная скорость операций с double.
Это просто нож в сердце. Никогда не рассматривал видео от АМД:( Буду думать что делать.
https://en.wikichip.org/wiki/intel/uhd_graphics/620
OpenCL 2.1, слабенькая по сравнению с десктопными, но работать будет.
Это радует. На буке значит можно написать, и это главное. Если реально крутая штука то можно заменить башню и поставить там видео от АМД.
Все неправильно:
Просмотрел, здорово. Надо попробовать начать с базовых алгоритмов.