Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - страница 4
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Так в чем проблема то конкретно? Два поста об одном и том же, но ничего непонятно. Тут уже и вопрос задавали, но Вы все то же самое пишите. Или это риторический вопрос?
Создайте ветку по проблеме и дайте сюда ссылку на нее.
https://www.mql5.com/ru/forum/221322
а почему вы решили выбрать биржу?
Пока не выбрал для реальной торговли, просто решил пощупать в ручной торговле, чтобы адаптировать имеющиеся форекс-советники под этот рынок.
Просто решил поучиться с учебным бюджетом 5000 р.
Пока не выбрал для реальной торговли, просто решил пощупать в ручной торговле, чтобы адаптировать имеющиеся форекс-советники под этот рынок.
Просто решил поучиться с учебным бюджетом 5000 р.
По скриншотам вижу, что работаете лотом 1.0? Я к тому, что при это хороший (в смысле простой) способ отработать поимки срабатывания отложенного ордера, открытия/закрытия позиции в OnTradeTransaction().
Спасибо за замечательные ссылки.
Особенно для новичков шикарна статья от Vasiliy Sokolov.
Но блин, начиная от третьего коммента "торговая стратегия" Ну это жесть)
Неужели до сих пор остались люди ,верующие в скатерть-самобранку, или усик Хотабыча?
Верующие в то, что некие действия уровня инфузории могут дать им шанс на успех в трейдинге?)
Спасибо за замечательные ссылки.
Особенно для новичков шикарна статья от Vasiliy Sokolov.
Но блин, начиная от третьего коммента "торговая стратегия" Ну это жесть)
Неужели до сих пор остались люди ,верующие в скатерть-самобранку, или усик Хотабыча?
Верующие в то, что некие действия уровня инфузории могут дать им шанс на успех в трейдинге?)
В основном это подготовка к адаптации торгового советника. Пока руками не попробуешь - специфику торговых операций не узнаешь. "Стратегия" - это просто хоть какой-то принцип на котором пытаюсь базировать сделки. Ибо альтернатива - монетку бросать.
Верующие в то, что некие действия уровня инфузории могут дать им шанс на успех в трейдинге?)
.... Ибо альтернатива - монетку бросать.
Или анализировать и думать...
8 декабря.
Две группы сделок.
ВТБ - SELL по стратегии, закрыта с профитом.
Магнит - была незакрая позиция с предидущего дня, цена пошла вверх, от стоялась, затем снова вверх.
2 раза усреднялся, цена пошла вниз - был маленький профит, но не закрылся по жадности.
Заработано +19(закрытие ВТБ)-112(клиринг Магнит)-33(клиринг Магнит)
Биржа забрала -1,07
Жадный брокер забрал: -10,01
Итого общий убыток за весь курс обучения: -257,35
А у меня за два последних дня картина маслом....