Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - страница 4

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Ihor Herasko:

Так в чем проблема то конкретно? Два поста об одном и том же, но ничего непонятно. Тут уже и вопрос задавали, но Вы все то же самое пишите. Или это риторический вопрос?

Создайте ветку по проблеме и дайте сюда ссылку на нее.


https://www.mql5.com/ru/forum/221322

Индикатор от индикатора
Индикатор от индикатора
  • 2017.11.29
  • www.mql5.com
Технические индикаторы и анализ рынка Форекс: Индикатор от индикатора
 
Максим Дмитриев:

а почему вы решили выбрать биржу?


Пока не выбрал для реальной торговли, просто решил пощупать в ручной торговле, чтобы адаптировать имеющиеся форекс-советники под этот рынок.

Просто решил поучиться с учебным бюджетом 5000 р.

 
Yury Kirillov:

Пока не выбрал для реальной торговли, просто решил пощупать в ручной торговле, чтобы адаптировать имеющиеся форекс-советники под этот рынок.

Просто решил поучиться с учебным бюджетом 5000 р.


По скриншотам вижу, что работаете лотом 1.0? Я к тому, что при это хороший (в смысле простой) способ отработать поимки срабатывания отложенного ордера, открытия/закрытия позиции в OnTradeTransaction().

[Удален]  

Спасибо за замечательные ссылки.

Особенно для новичков шикарна статья от  Vasiliy Sokolov.

Но блин, начиная от третьего коммента  "торговая стратегия"  Ну это жесть) 

Неужели до сих пор остались люди ,верующие в скатерть-самобранку, или усик Хотабыча? 

Верующие в то, что некие действия уровня инфузории могут дать им шанс на успех в трейдинге?)


 
Ром:

Спасибо за замечательные ссылки.

Особенно для новичков шикарна статья от  Vasiliy Sokolov.

Но блин, начиная от третьего коммента  "торговая стратегия"  Ну это жесть) 

Неужели до сих пор остались люди ,верующие в скатерть-самобранку, или усик Хотабыча? 

Верующие в то, что некие действия уровня инфузории могут дать им шанс на успех в трейдинге?)



В основном это подготовка к адаптации торгового советника. Пока руками не попробуешь - специфику торговых операций не узнаешь. "Стратегия" - это просто хоть какой-то принцип на котором пытаюсь базировать сделки. Ибо альтернатива - монетку бросать.

 
Ром:

Верующие в то, что некие действия уровня инфузории могут дать им шанс на успех в трейдинге?)

Фронтраннинг это как раз действия на уровне инфузории. Если что
 
Yury Kirillov:

.... Ибо альтернатива - монетку бросать.


Или анализировать и думать...

 

8 декабря.

тиг

Две группы сделок.

ВТБ - SELL по стратегии, закрыта с профитом.

Магнит - была незакрая позиция с предидущего дня, цена пошла вверх, от стоялась, затем снова вверх.

2 раза усреднялся, цена пошла вниз - был маленький профит, но не закрылся по жадности.

Заработано +19(закрытие ВТБ)-112(клиринг Магнит)-33(клиринг Магнит)

Биржа забрала -1,07

Жадный брокер забрал: -10,01

Итого общий убыток за весь курс обучения: -257,35


 

А у меня за два последних дня картина маслом....


 
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