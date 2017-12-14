Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - страница 2
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Пора думать на тему автоматизации. :-)
ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ СПРЕДОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ФЬЮЧЕРСАХ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://www.mql5.com/ru/articles/2739
Статейки зачётные в начале. ЭЭЭх еслиб помоглиб мне решить мою беду с вызовом данных из других индикаторов. Считай осталось решить только это. То я бы запили Вам ТС по любому инструменту с фортс с применением ОИ и т.д. Но прорблема такова что решить её не может никто. Что ставит под сомнение разработку МТ5 в целом. Уж такой вроде бы простой вопрос.... и был бы Вам фортс с ОИ и всё прикинули и посмотрели бы.... эээх....
6 декабря.
Три сделки.
ВТБ - открыл SELL по стратегии, но что-то пошло не так - цена прыгнула вверх, еле закрыл с очень маленьким профитом.
Магнит:
Первая сделка: 11:25:11 выставил SELL LIMIT 6356 по стратегии, в 11:32:13 он сработал в SELL 6356, выставил тейкпрофит 6312,
и тут пришёл мелкий пушной зверёк!
ГЭП вниз до 6240, ликвидность вся скушана LAST проваливается, тейкпрофит активируется по LAST,
скользит вверх и закрывется ровно по 6356.
Ветка по обсуждению этой ситуации:
https://www.mql5.com/ru/forum/221827
Итог:
ПРАВИЛО 1.
На FORTS нельзя использовать тейкпрофит, нужно использовать обратный к сделке лимитный ордера.
Магнит. Вторая сделка:
Открыта и закрыта по стратегии.
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Заработано -25-2-0-19+70+28 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге и 0 по тейкпрофиту)
Биржа забрала -1,76
Жадный брокер забрал: -10
Итого общий убыток за весь курс обучения: -143,97
В том-то и проблема, что трейдинг на бирже не всегда возможен: если вы смогли удачно (по вашему мнению) войти в сделку, не факт, что вы из неё удачно выйдете: никто не обязан предоставить вам нужные цены. Так из трейдера вы превращаетесь в инвестора и растёте в собственных глазах, а особенно в глазах окружающих. Иной раз приходится сидеть с купленной акцией годами, т.к. её никто не хочет брать её у вас по цене, которая вас устроила бы. За это время акция может упасть в разы и превратиться из "голубой фишки" в "penny stock". Форекс во много раз динамичнее в этом плане.
7 декабря.
Две сделки.
ВТБ - SELL по стратегии, закрыта с профитом.
Магнит - волатильность была очень низкая, долго сомневался, но открыл SELL по стратегии - цена ушла вверх,
затем вернулась в профитную зону, но профит не превышал 16 - закрывать не стал. Оставил на следующий день.
Заработано +18(клиринг ВТБ)+18(закрытие ВТБ)-3(клиринг Магнит)
Биржа забрала -0,31
Жадный брокер забрал: -8
Итого общий убыток за весь курс обучения: -119,28
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Показатели счета с момента начала мониторинга:
ПРАВИЛО 1.
На FORTS нельзя использовать тейкпрофит и стоплосс, нужно использовать обратные к сделке лимитные ордера.
Спорное утверждение. Если ТП можно легко закрыть обратной лимиткой... то со СЛ такого может и не получиться на резком движении.
Выбирайте более ликвидные инструменты и заметных проскальзываний не будет.
Спорное утверждение. Если ТП можно легко закрыть обратной лимиткой... то со СЛ такого может и не получиться на резком движении.
Выбирайте более ликвидные инструменты и заметных проскальзываний не будет.
Пожалуй соглашусь, что со СЛ такого может и не получиться! Надо подумать. Правило откорректировал.
Статейки зачётные в начале. ЭЭЭх еслиб помоглиб мне решить мою беду с вызовом данных из других индикаторов. Считай осталось решить только это. То я бы запили Вам ТС по любому инструменту с фортс с применением ОИ и т.д. Но прорблема такова что решить её не может никто. Что ставит под сомнение разработку МТ5 в целом. Уж такой вроде бы простой вопрос.... и был бы Вам фортс с ОИ и всё прикинули и посмотрели бы.... эээх....
Что за беда? Не слышал о такой.
Что за беда? Не слышал о такой.
Подробней тут. https://www.mql5.com/ru/forum/221322
Тема интересная.
На фортс мало ликвидности, ликвидный инструмент фьючерс на индекс ртс, но стоит значительно дороже остальных. Чтобы более или менее его торговать нужен счет порядка от 50 тысяч. Еще ликвиднее доллар рубль и он дешевле стоит. ММВБ нужно дробить лот на индекс ртс в раз десять, тогда и ликвидность больше станет.Сейчас посмотрел объемы по брент, так там тоже хороший объем, раньше такого не было. Кто скажет на сколько котировки с официальным брентом расходятся?