Индикатор от индикатора
Ребята, ктонить может объяснить внятно, почему, когда вызываю индикатор из индикатора, получаю совсем другое значени... Не то что показывает сам индикатор. Я понять не могу, там кода всего три строчки и он не работает, Ктонить может объяснить почему????
В принты выводятся значения первого бара, но они отличаются. Хотя индекс бара одинаковый. Это вообще как такое может быть???
Принт стоит в Основном и вызываемом индикатора. НО как видно на картинке в одном и томже индикатое с одинаковым индексом значения абсалютно разные.
Это такой юмор метаквотовский или что??? Что то мне нифига не смешно. Уже неделю не могу побороть этот недуг и подсказать не кому...
2017.06.06 10:13:30 AD #1 -1920 1 2017.06.06 10:13:30 Buy Si Help #1 -1920 2017.06.06 10:37:00 AD #1 -1918 1 2017.06.06 10:37:00 Buy Si Help #1 -1918
df
Не понятно что не так. Но индикаторы считают по разному Мой вариант и Ваш... В чём разница, разбиратся буду позднее. Или напишите что Вы там поменя кроме как стринг??? Спасибо!
К сожалению проблема так и не решилась. На маленьких ТФ, когда инструмент не леквидный и есть пропуски баров. Вернее отсутсвие сделок, то начинается свистопляска с синхронизацией и т.д. Признатся честно я глубоко разочаровался в Пятёрке из за этого. Столько твердили об этом. А какие заявления делали разработчики о мультивалютности.....И всё это оказалось ерундой, потомоу как при наиличии пропусков по инструменту. Вызывая индикатор при компиляции получаем одни результаты, при тестировании результаты совсем другие. Какието данные в определённый момент берутся правильно. Но если на вызываемом инструменте есть дыры, то результат вызова индикатора с такого инструмента станвоится просто не предсказуем.... Почему я так думаю....???
Я скомпилировал индикатор на Н1 и получил принты. Потом на Н1 прогнал тестер и всё ок, все принты совпадают, а вот на М5 принты при компилировании и после теста отличаются. Не все, но какието отличаются чтобы я ни делал.... Ну так что??? Есть какоето решение этой проблемы???
В доказательсто я чуток допилил Ваши индюки Сделал так чтобы принт выводился во время сигнала, скомпилировал файл и вот картинка.
А вот скрин из тестера. РАзница налидцо. В один и тот же сигнал получаются совершенно разные результаты.
Признаться думал что такой простеньккий по сути вопрос уж в МТ5 решён, ан нет. Дабы не быть голословным прикладываю все необходимые файлы......
Не нужно Вам делать такие индикаторы. Делайте простые: один индикатор записывает в буфер цену high, второй индикатор его считывает. И только потом сможете увеличивать сложность: задавать символ на котором будут работать индикаторы, добавлять формулы ... В общем Вам необходимо пройти стандартный путь посвящения. А пока от Вас только шум и голословные выкрики при полном непонимании работы с индикаторами.
Не нужно Вам делать такие индикаторы. Делайте простые: один индикатор записывает в буфер цену high, второй индикатор его считывает. И только потом сможете увеличивать сложность: задавать символ на котором будут работать индикаторы, добавлять формулы ... В общем Вам необходимо пройти стандартный путь посвящения. А пока от Вас только шум и голословные выкрики при полном непонимании работы с индикаторами.
В чём собственно не понимание??? Вы нашли ошибку в коде???
Дело в том что в расчете индикатора AD данные зависят от количества баров, в тестере ты берешь за определенную дату и расчет индикатора ведется с даты старта, а в терминале показания от имеющейся истории. На картинках ниже это видно
Дело в том что в расчете индикатора AD данные зависят от количества баров, в тестере ты берешь за определенную дату и расчет индикатора ведется с даты старта, а в терминале показания от имеющейся истории. На картинках ниже это видно, хотя графически выглядят одинаково.
Всё верно, но проблема в том что я беру не сам АД, а его разницу между 10 баров. И поэтому становится совсем не важно с какой даты идёт расчёт, разница должна быть одинаковой при любом старте расчётов. Именно поэтому графически всё одинаково, а единицы исчисления разные. НО разница между 10 барами должна быть одинаково при любом старте. А она разная. Это я уже так показал в примере, азял просто значение АД.....
Вот собственно скрин где АД(i)-АД(i+5)
Тестер
Или Вы считаете что тут тоже всё зависит от начала расчёта??? Ваша версия конечно имеет место быть, но не то....
У меня просто вопрос к разработчикам. Зачем нужно было делать параметр символа при вызове икустома, если использование другого символа отличного от текущего приводит к какимто непонятным результатам. Вводите народ в заблуждение???
Хотел тупо взять стандартный АД с другого символа, в итоге прихожу к выводу что нужно писать свой АД с кучей проверок синхронизации и т.д. Хрень полная, если честно. И мультивалютность МТ5 это громко сказанно. Может быть я ошибаюсь конечно. НО ещё никто не указал на ошибку в коде......
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