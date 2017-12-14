Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг)
- Обсуждение статьи "Гэп - доходная стратегия или 50/50?"
- Кто что знает про исполнение в .... на российском рынке, и вообще про биржевое исполнение
- Нужен ли брокер, зачем он нужен, где его берут и нельзя ли без него обойтись?
В августе 2015 сижу я значит в своём офисе, что-то там такое форексное кручу.
Тут мимо проходит один гражданин заглядывает: "Рынками интересуетесь?" - оказалось управляющий местным филиалом Открывашки.
Сходил к ним послушал лапши, заключил договор.
Попробовал ввод-вывод средств, почитал тарифы и решил, что абонентская плата 295 р в месяц для тренировки многовато - неизвестно, что там наторгую.
Прошло два года...
Некоторые моменты в жизни поменялись, форекс никак не отдаёт свои миллионы - и я вспомнил про Открывашку.
Выбор пал на FORTS.
В плане подготовки повторно перечитал материалы:
ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СРОЧНОЙ СЕКЦИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://www.mql5.com/ru/articles/1284
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОЕГО ЭКСПЕРТА ПРИ ТОРГОВЛЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ
https://www.mql5.com/ru/articles/1683
С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОГО РОБОТА ДЛЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ MOEX
https://www.mql5.com/ru/articles/2513
- 2014.12.12
- Vasiliy Sokolov
- www.mql5.com
Сразу поставил целью за обучение на FORTS заплатить не более 5000 р.
Лоханулся сразу!
Перевёл 28.11.2017 5000 р на "Срочный Рынок FORTS" и не сделав ни одной сделки получил списание:
30.11.2017 RUB -295.00 Минимальная комиссия Брокера за обработку поручений и предоставление информации за ноябрь 2017
Н-да, условия нужно лучше читаь, что-то изменилось за два года, раньше такого не было.
Анализируем рынок:
Всякие Сберы, Газпромы, Si и многое другое - не по зубам при таком депозите.
А вот летящиё вниз Магнит и Втб довольно дешевые и видимо падать им ещё долго.
Решено, будем торговать шорт VTBR-12.17 и MGNT-12.17
Торговая стратегия:
Утром фиксируем максимумы непосредственно после открытия рынка.
Если цена в течении дня существенно превышает утренний максимум сильным движением вверх и затем останавливавется - открываем SELL.
Вариант: Если цена в течении дня существенно превышает утренний максимум сильным движением вверх и затем медленно растёт - ставим чуть выше SELL LIMIT.
Закрываемся когда цена опустится от 30 пунктов и ниже (анализ показал, что это почти обязательно происходит).
To be continued...
На сбер 5000р хватит на один контракт. Хватит и на евро. Я со сбера на евро перешел. Сбер в последнее время ведет себя не хорошо.
1 декабря.
Первая тестовая сделка, не совсем по стратегии - просто увидел, что потенциально курс ходит вверх-вниз и открылся.
Заработано +78-22 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)
Биржа забрала -0,76
Жадный брокер забрал: ничего не забрал, наверное заберёт на следующий день.
Итого общий убыток за весь курс обучения: -239,76
На сбер 5000р хватит на один контракт. Хватит и на евро. Я со сбера на евро перешел. Сбер в последнее время ведет себя не хорошо.
Ну хотелось бы ещё запас иметь на просадку. И пару инструментов торговать.
1 декабря.
Первая тестовая сделка, не совсем по стратегии - просто увидел, что потенциально курс ходит вверх-вниз и открылся.
Заработано +78-22 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)
Биржа забрала -0,76
Жадный брокер забрал: ничего не забрал, наверное заберёт на следующий день.
Итого общий убыток за весь курс обучения: -239,76
комиссия брокера 2 рубля за контракт при депозите до 20000 рублей
4 Декабря.
Две сделки, в соответствии со стратегией.
Заработано +48-22+30 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)
Биржа забрала -0,76
Жадный брокер забрал: -2 (за сделку прошлого дня)
Итого общий убыток за весь курс обучения: -186,52
5 декабря.
Две сделки.
ВТБ - не по стратегии, бес попутал, сделка BUY. Сильно переживал, думал убежит цена вниз.
Магнит - открыл по стратегии, но убегал - отслеживать не мог, закрыл рано.
Заработано -31+39+3 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)
Биржа забрала -0,69
Жадный брокер забрал: -8 (за прошлый день? в два конца берёт что ли?)
Итого общий убыток за весь курс обучения: -182,00
5 декабря.
Две сделки.
ВТБ - не по стратегии, бес попутал, сделка BUY. Сильно переживал, думал убежит цена вниз.
Магнит - открыл по стратегии, но убегал - отслеживать не мог, закрыл рано.
Заработано -31+39+3 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)
Биржа забрала -0,69
Жадный брокер забрал: -8 (за прошлый день? в два конца берёт что ли?)
Итого общий убыток за весь курс обучения: -182,00
Расписание торговых сессий и клиринга на FORTS:
Срочный рынок
10:00 — 23:50
10:00 - 14:00
Начало основной торговой сессии
14:00 - 14:03
Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)
14:03 - 18:45
Окончание основной торговой сессии
18:45 - 19:00
Вечерний клиринговый сеанс (в дни экспирации вечерний клиринговый сеанс длится до 19:05)
19:00 - 23:50
Вечерняя торговая сессия
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