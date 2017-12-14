Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг)

Новый комментарий
 
  • 24% (28)
  • 28% (33)
  • 16% (19)
  • 19% (23)
  • 13% (16)
Всего проголосовало: 119
 

В августе 2015 сижу я значит в своём офисе, что-то там такое форексное кручу.

Тут мимо проходит один гражданин заглядывает: "Рынками интересуетесь?" - оказалось управляющий местным филиалом Открывашки.

Сходил к ним послушал лапши, заключил договор.

Попробовал ввод-вывод средств, почитал тарифы и решил, что абонентская плата 295 р в месяц для тренировки многовато - неизвестно, что там наторгую.

Прошло два года...

Некоторые моменты в жизни поменялись, форекс никак не отдаёт свои миллионы - и я вспомнил про Открывашку.

Выбор пал на FORTS.

В плане подготовки повторно перечитал материалы:

ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СРОЧНОЙ СЕКЦИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

https://www.mql5.com/ru/articles/1284

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОЕГО ЭКСПЕРТА ПРИ ТОРГОВЛЕ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

https://www.mql5.com/ru/articles/1683

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТОРГОВОГО РОБОТА ДЛЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ MOEX

https://www.mql5.com/ru/articles/2513

Ну и вперёд!
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • 2014.12.12
  • Vasiliy Sokolov
  • www.mql5.com
В середине 2011 года торговая платформа MetaTrader 5 прошла сертификацию на российской бирже "Российские торговые системы" (РТС) ныне объединенной с Московской международной валютной биржей (ММВБ) в единую Московскую биржу. Безусловно, это знаковое событие. Оно открыло возможность многим трейдерам попробовать себя на ниве биржевой торговли, при...
 

Сразу поставил целью за обучение на FORTS заплатить не более 5000 р.

Лоханулся сразу!

Перевёл 28.11.2017 5000 р на "Срочный Рынок FORTS" и не сделав ни одной сделки получил списание:

30.11.2017 RUB -295.00 Минимальная комиссия Брокера за обработку поручений и предоставление информации за ноябрь 2017

Н-да, условия нужно лучше читаь, что-то изменилось за два года, раньше такого не было.

Анализируем рынок:

Всякие Сберы, Газпромы, Si и многое другое - не по зубам при таком депозите.

А вот летящиё вниз Магнит и Втб довольно дешевые и видимо падать им ещё долго.

Решено, будем торговать шорт VTBR-12.17 и MGNT-12.17

Торговая стратегия:

Утром фиксируем максимумы непосредственно после открытия рынка.

Если цена в течении дня существенно превышает утренний максимум сильным движением вверх и затем останавливавется - открываем SELL.

Вариант: Если цена в течении дня существенно превышает утренний максимум сильным движением вверх и затем медленно растёт - ставим чуть выше SELL LIMIT.

Закрываемся когда цена опустится от 30 пунктов и ниже (анализ показал, что это почти обязательно происходит).

To be continued...



 

На сбер 5000р хватит на один контракт. Хватит и на евро. Я со сбера на евро перешел. Сбер в последнее время ведет себя не хорошо.

 

1 декабря.

20171201

Первая тестовая сделка, не совсем по стратегии - просто увидел, что потенциально курс ходит вверх-вниз и открылся.

Заработано +78-22 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)

Биржа забрала -0,76

Жадный брокер забрал: ничего не забрал, наверное заберёт на следующий день.

Итого общий убыток за весь курс обучения: -239,76

mgnt

 
Grigoriy Chaunin:

На сбер 5000р хватит на один контракт. Хватит и на евро. Я со сбера на евро перешел. Сбер в последнее время ведет себя не хорошо.


Ну хотелось бы ещё запас иметь на просадку. И пару инструментов торговать.

 
Yury Kirillov:

1 декабря.


Первая тестовая сделка, не совсем по стратегии - просто увидел, что потенциально курс ходит вверх-вниз и открылся.

Заработано +78-22 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)

Биржа забрала -0,76

Жадный брокер забрал: ничего не забрал, наверное заберёт на следующий день.

Итого общий убыток за весь курс обучения: -239,76

комиссия брокера 2 рубля за контракт при депозите до 20000 рублей

 

4 Декабря.

таб

Две сделки, в соответствии со стратегией.

Заработано +48-22+30 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)

Биржа забрала -0,76

Жадный брокер забрал: -2 (за сделку прошлого дня)

Итого общий убыток за весь курс обучения: -186,52

гра


 

5 декабря.

таб

Две сделки.

ВТБ - не по стратегии, бес попутал, сделка BUY. Сильно переживал, думал убежит цена вниз.

Магнит - открыл по стратегии, но убегал - отслеживать не мог, закрыл рано.

Заработано -31+39+3 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)

Биржа забрала -0,69

Жадный брокер забрал: -8 (за прошлый день? в два конца берёт что ли?)

Итого общий убыток за весь курс обучения: -182,00

граф


 
Yury Kirillov:

5 декабря.

Две сделки.

ВТБ - не по стратегии, бес попутал, сделка BUY. Сильно переживал, думал убежит цена вниз.

Магнит - открыл по стратегии, но убегал - отслеживать не мог, закрыл рано.

Заработано -31+39+3 (прибыль по закрытию - убыток при клиринге)

Биржа забрала -0,69

Жадный брокер забрал: -8 (за прошлый день? в два конца берёт что ли?)

Итого общий убыток за весь курс обучения: -182,00



2 рубля за открытие и 2 рубля за закрытие, итого 4 рубля
 

Расписание торговых сессий и клиринга на FORTS:

Срочный рынок

10:00 — 23:50

10:00 - 14:00

Начало основной торговой сессии

14:00 - 14:03

Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)

14:03 - 18:45

Окончание основной торговой сессии

18:45 - 19:00

Вечерний клиринговый сеанс (в дни экспирации вечерний клиринговый сеанс длится до 19:05)

19:00 - 23:50

Вечерняя торговая сессия

12345
Новый комментарий