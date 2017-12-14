Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - страница 5
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11 декабря.
Активная торговля не велась - пережидалась просадка.
По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.
Уровень установки ордеров выбирался в пределах 6370-6460.
Потеряно: -360(клиринг Магнит)+6(клиринг Магнит)
Биржа забрала 0,0
Жадный брокер забрал: -8,0
Итого общий убыток за весь курс обучения: -619,35
12 декабря.
Активная торговля не велась - пережидалась просадка.
По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.
Заработано: -3(клиринг Магнит)+386(клиринг Магнит)
Биржа забрала 0,0
Жадный брокер забрал: 0,0
Итого общий убыток за весь курс обучения: -235,35
13 декабря.
Активная торговля не велась - пережидалась просадка.
По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.
Заработано: +201(клиринг Магнит)+63(вручную зарытие сделки Магнит)
Биржа забрала -1,17
Жадный брокер забрал: 0,0
Итого общая прибыль за весь курс обучения: +27,48