Вперёд на биржу! (осваиваем биржевой трейдинг) - страница 5

Новый комментарий
 

11 декабря.

тиг

Активная торговля не велась - пережидалась просадка.

По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.

Уровень установки ордеров выбирался в пределах 6370-6460.

Потеряно: -360(клиринг Магнит)+6(клиринг Магнит)

Биржа забрала 0,0

Жадный брокер забрал: -8,0

Итого общий убыток за весь курс обучения: -619,35


 

12 декабря.

тиг

Активная торговля не велась - пережидалась просадка.

По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.

Заработано: -3(клиринг Магнит)+386(клиринг Магнит)

Биржа забрала 0,0

Жадный брокер забрал: 0,0

Итого общий убыток за весь курс обучения: -235,35


 

13 декабря.

тиг

Активная торговля не велась - пережидалась просадка.

По необходимости устанавливались закрывающие BUY LIMIT ордера для закрытия в случае гэпа вниз.

Заработано: +201(клиринг Магнит)+63(вручную зарытие сделки Магнит)

Биржа забрала -1,17

Жадный брокер забрал: 0,0

Итого общая прибыль за весь курс обучения: +27,48


12345
Новый комментарий