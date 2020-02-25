Рисовать кривую на графике - страница 3
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В OnChartEvent отслеживать CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, а не только CHARTEVENT_CLICK. При перемещении мыши нужно будет преобразовать координаты из XY в PriceTime. Для этого есть функция ChartXYToTimePrice().
сделал такой код:
что-то оно изменяет значение только при клике на графике...
что-то оно изменяет значение только при клике на графике...
Это событие надо явно включать для графика
Это событие надо явно включать для графика
а нету статьи по использованию функции OnChartEvent() ?
сделал такой код:
что-то оно изменяет значение только при клике на графике...
Если Вы не программист и хотите это сделать сами, то у вас на написание подобной программы уйдет минимум неделя при условии что вы талантливый человек в плане самообразования и имеете хорошее логическое мышление..
я типа шарю немного.
тут и напишем, если получится... )
и тут мои изыскания закончились.
ChartSetInteger(CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true)
Заодно можно еще посмотреть на
CHART_MOUSE_SCROLL
и CHART_DRAG_TRADE_LEVELS.
смотрите статьи tol64
я типа шарю немного.
тут и напишем, если получится... )
ChartSetInteger(CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true)
о. спасибо. проканало)
пока что имеем такое:
пока что имеем такое:
ChartSetInteger в OnInit() переместите. Её достаточно один раз запустить, а не каждый раз при наступлении любого события.
в комент добавьте еще sparam и id, чтоб понимать что за что отвечает