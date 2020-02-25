Рисовать кривую на графике

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На графике можно рисовать только прямую линию.

С помощью какого индикатора можно нарисовать кривую? И чтобы она потом перемещались вместе с графиком.
 

Хм.... кривая какого вида должна быть???

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Mihail Marchukajtes:

Хм.... кривая какого вида должна быть???


ну как в паинте, рисуешь карандашом.

 
Максим Дмитриев:
На графике можно рисовать только прямую линию.

С помощью какого индикатора можно нарисовать кривую? И чтобы она потом перемещались вместе с графиком.

Вы наверное имеете ввиду кривую Безье?


 
Максим Дмитриев:

ну как в паинте, рисуешь карандашом.


Есть такой индикатор МА, так вот он рисует кривую и двигается вместе с графиком. Чем он Вас не устраивает???

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Nikolai Semko:

Вы наверное имеете ввиду кривую Безье?



а что, есть такое?)

что-то я ее не вижу в терминале.

такое видел только в автокаде. и она там называется "сплайн".
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Mihail Marchukajtes:

Есть такой индикатор МА, так вот он рисует кривую и двигается вместе с графиком. Чем он Вас не устраивает???


не устраивает)


нужно свою кривую рисовать. хотя бы состоящую из маленьких линий, побарово.
 
Максим Дмитриев:

а что есть такое?)


пока нет, но при желании и наличии времени задача выполнимая. 
Да, такого инструмента явно не хватает среди стандартных объектов

 
Максим Дмитриев:


такое видел только в автокаде. и она там называется "сплайн".

По правильному - это кривая Безье.

 
Максим Дмитриев:

не устраивает)

нужно свою кривую рисовать. хотя бы состоящую из маленьких линий, побарово.

Максим, при создании собственного индикатора в буфер можно писать любые значения.

Можно даже своё имя нарисовать на графике(используя несколько буферов).

Так же можно использовать canvas, тогда вообще всё что угодно можно изобразить.

Graphics in MetaTrader 5: Canvas - drawing inside the buffer with the object snap
Graphics in MetaTrader 5: Canvas - drawing inside the buffer with the object snap
  • 2012.03.26
  • www.mql5.com
The new ResourceCreate function has appeared in build 619 for creation of dynamic graphical resources on the fly...
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можно ли реализовать такой индикатор:

нажимаешь левой кнопкой мышки на графике, и, удерживая ее, проводишь кривую. потом отпускаешь кнопку мыши - построение кривой закончилось.
кривая строится из маленьких прямых линий. задать событие, чтобы каждую 1/10-ую секунды имитировалось клацание мыши.

что-то похожее здесь описано:


https://docs.mql4.com/ru/constants/chartconstants/enum_chartevents

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