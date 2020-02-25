Рисовать кривую на графике
Хм.... кривая какого вида должна быть???
Хм.... кривая какого вида должна быть???
ну как в паинте, рисуешь карандашом.
На графике можно рисовать только прямую линию.
С помощью какого индикатора можно нарисовать кривую? И чтобы она потом перемещались вместе с графиком.
Вы наверное имеете ввиду кривую Безье?
ну как в паинте, рисуешь карандашом.
Есть такой индикатор МА, так вот он рисует кривую и двигается вместе с графиком. Чем он Вас не устраивает???
Вы наверное имеете ввиду кривую Безье?
а что, есть такое?)что-то я ее не вижу в терминале.
такое видел только в автокаде. и она там называется "сплайн".
Есть такой индикатор МА, так вот он рисует кривую и двигается вместе с графиком. Чем он Вас не устраивает???
не устраивает)
нужно свою кривую рисовать. хотя бы состоящую из маленьких линий, побарово.
а что есть такое?)
пока нет, но при желании и наличии времени задача выполнимая.
Да, такого инструмента явно не хватает среди стандартных объектов
такое видел только в автокаде. и она там называется "сплайн".
По правильному - это кривая Безье.
не устраивает)нужно свою кривую рисовать. хотя бы состоящую из маленьких линий, побарово.
Максим, при создании собственного индикатора в буфер можно писать любые значения.
Можно даже своё имя нарисовать на графике(используя несколько буферов).
Так же можно использовать canvas, тогда вообще всё что угодно можно изобразить.
- 2012.03.26
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можно ли реализовать такой индикатор:
нажимаешь левой кнопкой мышки на графике, и, удерживая ее, проводишь кривую. потом отпускаешь кнопку мыши - построение кривой закончилось.
кривая строится из маленьких прямых линий. задать событие, чтобы каждую 1/10-ую секунды имитировалось клацание мыши.
что-то похожее здесь описано:
https://docs.mql4.com/ru/constants/chartconstants/enum_chartevents
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С помощью какого индикатора можно нарисовать кривую? И чтобы она потом перемещались вместе с графиком.