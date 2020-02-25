Рисовать кривую на графике - страница 5

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Aleksandr Volotko:

Ой, прошу прощения. Сейчас посмотрел. Почему-то у меня стоит стартовая версия 1.00.

Попробуйте эту версию

Файлы:
Arc.mq5  24 kb
 
Nikolai Semko:

А что такое УПД?

UPD, Update

 
Andrey Khatimlianskii:

UPD, Update

[Удален]  
Andrey Khatimlianskii:

UPD, Update

Да, спасибо, совсем забыл про вопрос Николая :)

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