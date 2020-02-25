Рисовать кривую на графике - страница 5
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Ой, прошу прощения. Сейчас посмотрел. Почему-то у меня стоит стартовая версия 1.00.
Попробуйте эту версию
А что такое УПД?
UPD, Update
UPD, Update
UPD, Update
Да, спасибо, совсем забыл про вопрос Николая :)