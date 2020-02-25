Рисовать кривую на графике - страница 4

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     Рисует. Еще бы менять цвет щелчком мыши...
Файлы:
456.mq4  4 kb
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STARIJ:
    Рисует. Еще бы менять цвет щелчком мыши...

о, пока я отлучился здесь уже все написали)

спасибо за помощь)

 
Максим Дмитриев:
На графике можно рисовать только прямую линию.

С помощью какого индикатора можно нарисовать кривую? И чтобы она потом перемещались вместе с графиком.


код  опубликовал в CodeBase, сейчас на проверке.

 

https://www.mql5.com/ru/code/19580

Four clicks to draw an arc-shaped channel
Four clicks to draw an arc-shaped channel
  • голосов: 6
  • 2017.12.18
  • Nikolai Semko
  • www.mql5.com
Такого инструмента явно не хватает в стандартных объектах МetaТrader 5. Для редактирования сформированной линии необходимо кликнуть мышью по ней (по краям или в центре) до появления пунктирной линии и просто передвигать курсок без нажатой кнопки. Реализована простая анимационная кнопка с меняющимся размером и прозрачностью при приближении к ней...
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А в окне индикатора можно рисовать кривую?

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вообще на сайте t******w намного больше инструментов для рисования.

там и ломаная, которую можно проводить, просто клацая мышкой. а в мт нужно из отдельных линий строить.

и инструмент кисть

и вращающиеся прямоугольники.

и много чего другого.

вообще мт очень отстал в этом плане от конкурентов.

просто лень и нежелание развиваться ;)




 

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Nikolai Semko:

код  опубликовал в CodeBase, сейчас на проверке.

Жаль в подокне другого индикатора не работает нормально..

 
Aleksandr Volotko:

Жаль в подокне другого индикатора не работает нормально..

Да вроде всё работает...


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Nikolai Semko:

Да вроде всё работает...

Пардон, но у меня нет вкладки Параметры почему-то. Вчера для МТ5 скачивалась версия 1.0.

УПД: нашел версию 1,02, в МТ5 в подокне рисует, но вот с редактированием как-то плохо, даже выделить не получается, возможно это из-за индикатора, к данным которого применяется этот.

УПД2: теперь в версии 1,02 под МТ4 нет вкладки Параметры, ничего не понимаю..

 
Aleksandr Volotko:

Пардон, но у меня нет вкладки Параметры почему-то. Вчера для МТ5 скачивалась версия 1.0.

УПД: нашел версию 1,02, в МТ5 в подокне рисует, но вот с редактированием как-то плохо, даже выделить не получается, возможно это из-за индикатора, к данным которого применяется этот.

УПД2: теперь в версии 1,02 под МТ4 нет вкладки Параметры, ничего не понимаю..

Странно, у меня нормально редактируется. А про МТ4 уже писал.


А что такое УПД?

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