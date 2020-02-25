Рисовать кривую на графике - страница 4
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Рисует. Еще бы менять цвет щелчком мыши...
о, пока я отлучился здесь уже все написали)
спасибо за помощь)
На графике можно рисовать только прямую линию.
С помощью какого индикатора можно нарисовать кривую? И чтобы она потом перемещались вместе с графиком.
код опубликовал в CodeBase, сейчас на проверке.
https://www.mql5.com/ru/code/19580
А в окне индикатора можно рисовать кривую?
вообще на сайте t******w намного больше инструментов для рисования.
там и ломаная, которую можно проводить, просто клацая мышкой. а в мт нужно из отдельных линий строить.
и инструмент кисть
и вращающиеся прямоугольники.
и много чего другого.
вообще мт очень отстал в этом плане от конкурентов.
просто лень и нежелание развиваться ;)
код опубликовал в CodeBase, сейчас на проверке.
Жаль в подокне другого индикатора не работает нормально..
Жаль в подокне другого индикатора не работает нормально..
Да вроде всё работает...
Да вроде всё работает...
Пардон, но у меня нет вкладки Параметры почему-то. Вчера для МТ5 скачивалась версия 1.0.
УПД: нашел версию 1,02, в МТ5 в подокне рисует, но вот с редактированием как-то плохо, даже выделить не получается, возможно это из-за индикатора, к данным которого применяется этот.
УПД2: теперь в версии 1,02 под МТ4 нет вкладки Параметры, ничего не понимаю..
Пардон, но у меня нет вкладки Параметры почему-то. Вчера для МТ5 скачивалась версия 1.0.
УПД: нашел версию 1,02, в МТ5 в подокне рисует, но вот с редактированием как-то плохо, даже выделить не получается, возможно это из-за индикатора, к данным которого применяется этот.
УПД2: теперь в версии 1,02 под МТ4 нет вкладки Параметры, ничего не понимаю..
Странно, у меня нормально редактируется. А про МТ4 уже писал.
А что такое УПД?