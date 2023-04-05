От теории к практике - страница 1055
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Вы считаете этот человек шутит ?
Художники на рынке безусловные фавориты, экономисты и математики имеют мизерные шансы. Радисты, в смысле радиоэлектронщики и физики 50 на 50 :) Чисто из опыта.
Вообще успех на рынке зависит не столько от получения, каких то новых знаний и не от применения имеющегося бэкграунда, а в избавлении от своих ( и "общепринятых") заблуждений. /Математиков к примеру, ждет неизбежный феерический успех в трейдинге, как только они поймут, что на СБ зарабатывать таки можно :):):)Экономистам, прежде всего, нужно понять, что "экономика" не имеет к формированию структуры рыночных графиков абсолютно никакого отношения и все их "знания" можно смело отправлять фтопку ибо для трейдинга кроме вреда никакой пользы, так как мешают видеть рынок таким, какой он есть, искажая реальность т. д. /
Рынок - живая среда. К нему нужно просто приспособиться. Проблема в том, что в силу устройства, структуры рыночного графика, действовать на рынке успешно, то есть прибыльно торговать противоестественно для природы человека. Парадокс, рынки порождение человеческой психики, но человек к ним абсолютно не приспособлен. тут даже не конкретные знания и опыт входит в противоречие, миллионы лет эволюции сформировали психику человека такой, очень трудно приспосабливающейся к происходящему на рынках процессу. Он не естественен для нее. Каждая клеточка тела протестует при торговле Граалем, даже после многих лет. Сделки кажутся совершенно идиотскими,. Тут же совершенно ясно, что дальше падать некуда, какой SHELL,, Примерно так каждая сделка выглядит.
МТС (роботы) не сильно помогают, оттягивая неизбежное. Да контроль за ММ и четкое соблюдение даже "плохих" правил может прилично оттянуть конец. Но не более. Пишут роботов те же люди, со своими заблуждениями и переносят свое непонимание о происходящем процессе и свою "психику" в программу. От этого очень сложно на самом деле уйти.
МТС отвечает на вопрос "Что делать?" Но чтобы правильно на него ответить, человек пишущий программу должен понимать "что происходит" Ширяевский вопрос "А что за процесс то идет?" ключевой в трейдинге, как ни крути.
Ничего не понял из того что Вы написали)))))
ВЫ считаете что этот человек шутит ?
Художники на рынке безусловные фавориты, экономисты и математики имеют мизерные шансы. Радисты, в смысле радиоэлектронщики и физики 50 на 50 :) Чисто из опыта.
...
МТС отвечает на вопрос "Что делать?" Но чтобы правильно на него ответить, человек пишущий программу должен понимать "что происходит" Ширяевский вопрос "А что за процесс то идет?" ключевой в трейдинге, как ни крути.
Это не предел, есть на просторах и лучшие результаты
О чём спор вообще? )))
Что значит в "простые игры"? В карты можно выиграть если понимать логику игры - там нет случайностей. Можно выиграть в футбол, в шашки и много других игр, но при условии, что вы знаете игру и есть опыт.
Можно выигрывать в букмекерке на ставках - там так-же можно просчитать, у меня брата друг на этом живёт не бедно.
Простые игры это как раз и есть монетка.
Как так в картах нет случайностей ? Вы наперед что ли все там видите. ?
Простые игры это как раз и есть монетка.
Как так в картах нет случайностей ? Вы наперед что ли все там видите. ?
Все или всё?? Вот вам и упрознение буквы ё)))
Тогда вам лучше играть в 6 из 45.
Простые игры это как раз и есть монетка.
Как так в картах нет случайностей ? Вы наперед что ли все там видите. ?
Конечно, они-же отходят по мере игры, и есть возможность узнать чего уже нет в игре, это даёт некоторые преимущества.
Тогда вам лучше играть в 6 из 45.
давайте ... лан фих с ним монетка... Евра такая ходит +50 -100 + 250 -50 +50.... Монеточники... вэлкам
А еще по окончании громогласно сообщает. ход сделан))))
А не так, чтою.... ой не не да блин еще лупану на соточку... А потом ой ой ошиблась еще на две))))))))))))
Конечно, они-же отходят по мере игры, и есть возможность узнать чего уже нет в игре, это даёт некоторые преимущества.