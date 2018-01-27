Кардинально обновлённый MetaEditor - страница 2

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Renat Fatkhullin:

Пока есть огромный список более приоритетных задач.

Ясно, спасибо за ответы, будем ждать обновления!

 
Vitaly Muzichenko:

Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.

Не совсем удобны некоторые вещи:

1. Нет подсветки переменный по всему коду, как это организовано в Notepad++, что очень затрудняет написание и редактирование программ

2. Не читабельность кода, по причине преимущественно "чёрного" шрифта:


3. Пока не озвучиваю, первые два варианта в приоритете


Что-бы хотелось видеть:

В программе есть основные: Функции, Массивы, Локальные и Глобальные переменные

Сделать подсветку каждого элемента отдельным цветом, что увеличит читабельность, и скорость написания программ


Это должно быть настраиваемо, как в VS, у меня, наоборот, от попугаев в глазах рябит. Кстати, стандартные цвета в VS меня полностью устраивают. Видно, там эргономисты поработали. Я про белую схему, от темной вздрагиваю.

 

  1. Стилизатор старый, K&R, вариантов нет. Непринципиально, отформатирую в VS
  2. Слетели настройки подключения к mql5.com, пришлось опять логиниться, потом заново все архивировать и заново подключать Хранилище
Остальное завтра проверю

 
Alexey Volchanskiy:

Это должно быть настраиваемо, как в VS, у меня, наоборот, от попугаев в глазах рябит. Кстати, стандартные цвета в VS меня полностью устраивают. Видно, там эргономисты поработали. Я про белую схему, от темной вздрагиваю.

Мне часто приходится работать через TeamViewer, так вот стандартно всё-бы подошло, нейтральные цвета, без каких либо "Magenta"

Я тоже работаю везде на светлых схемах.

 
Vitaly Muzichenko:

Мне часто приходится работать через TeamViewer, так вот стандартно всё-бы подошло, нейтральные цвета, без каких либо "Magenta"

Я тоже работаю везде на светлых схемах.


да лана, ну забабахали по дефолту красный в дефайнах

надо посмотреть завтра, наверное в настройках вс можно поправить....я спать, завтра продолжу

 

Парные скобки подсвечиваются. А хорошо бы сделать подсветить и номера соответствующих строк. Был бы большой плюс в поиске ошибок.

 
Vitaly Muzichenko:

Ренат, а всё-таки с вашей точки зрения, насколько это реально/не реально, есть надобность/нет надобности ?

Я поддерживаю разнообразие в подсветке программного кода: Функции, Массивы, Локальные и Глобальные переменные. Действительно, сделать как в Visual Studio - было бы идеально.

 
Vitaly Muzichenko:

ядовито-красный цвет(вырви-глаз)

Пользуюсь в ME дефолтными настройками цветов. Данное решение понравилось. Сразу понимаю по цвету, что скрывается за ним.

Удобно (глаза не болят):


 

почему нельзя сделать как в VS чтобы при пошаговой отладке переменные автоматом переносились в подвал ?
реально бесит каждый раз вводить их. Зато цвета поменяли. 100 лет не изменяли редактор и вот до цветов дошли. Успех, чё!

 
Alexey Oreshkin:

почему нельзя сделать как в VS чтобы при пошаговой отладке переменные автоматом переносились в подвал ?
реально бесит каждый раз вводить их. Зато цвета поменяли. 100 лет не изменяли редактор и вот до цветов дошли. Успех, чё!

Отображение переменных при отладке кардинально улучшим.

Присмотритесь внимательнее к новому редактору: проекты, новый клауд для совместной работы, клаудный протектор кода, масса новых команд в меню, улучшен интеллисенс.

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