Кардинально обновлённый MetaEditor
Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.
Не совсем удобны некоторые вещи:
1. Нет подсветки переменный по всему коду, как это организовано в Notepad++, что очень затрудняет написание и редактирование программ
2. Не читабельность кода, по причине преимущественно "чёрного" шрифта:
3. Пока не озвучиваю, первые два варианта в приоритете
Что-бы хотелось видеть:
В программе есть основные: Функции, Массивы, Локальные и Глобальные переменные
Сделать подсветку каждого элемента отдельным цветом, что увеличит читабельность, и скорость написания программ
//+------------------------------------------------------------------+ input int Backstep=3; //--- double deviation=5; //+------------------------------------------------------------------+ //| function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnTick() { int limit=0; double res=0; //--- for(int i=limit; i<100; i++) { if(low[i]-val > deviation) for(int back=1; back<=Backstep; back++) { if(Func()!=0 && res>0) Buffer[i-back]=0.0; } } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ int Func() { //... }
замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз)
а поменять самому не судьба?
а поменять самому не судьба?
Нет, нужно менять везде, рабочее место не одно, и терминал не один.А что по первому пункту скажете?
Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.
Этот "вырвиглаз" давно в статьях. Хорошо, что можно изменить в настройках.
Добавлено:
Думаю, таким способом нас пытаются отучить от использования define
Этот "вырвиглаз" давно в статьях. Хорошо, что можно изменить в настройках.
Добавлено:
Думаю, таким способом нас пытаются отучить от использования define
В приоритете придать цвет локальным и глобальным переменным раздельно, а так-же пользовательским функциям, массивы уж ладно, их не так уж и много.
Ну и конечно-же подсветка кода
Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.
Изменения большие.
Пройдитесь по меню, пожалуйста. Ну и понажимайте на них.
Изменения большие.
Пройдитесь по меню, пожалуйста. Ну и понажимайте на них.
Да, там Я видел, но это ни коим образом не касается описанного выше, то есть само удобство кодирования.
Извините, что немного не так изложил слово "ничего".
Хотелось-бы иметь именно офигенный редактор кода, со всеми плюшками.
Вот смотрите как красиво писать и читать коды, кода есть подсветка на переменных, согласны?
В самом редакторе тоже много улучшений - сравните набор всех команд старого и нового редактора. Команду за командой.
Описание изменений мы выпустим на следующей неделе перед релизом.
В самом редакторе тоже много улучшений - сравните набор всех команд старого и нового редактора. Команду за командой.
Описание изменений мы выпустим на следующей неделе перед релизом.
Ренат, а всё-таки с вашей точки зрения, насколько это реально/не реально, есть надобность/нет надобности ?
В программе есть основные: Функции, Массивы, Локальные и Глобальные переменные Сделать подсветку каждого элемента отдельным цветом, что увеличит читабельность, и скорость написания программ
Пока есть огромный список более приоритетных задач.
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