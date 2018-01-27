Кардинально обновлённый MetaEditor

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Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.

Не совсем удобны некоторые вещи:

1. Нет подсветки переменный по всему коду, как это организовано в Notepad++, что очень затрудняет написание и редактирование программ

2. Не читабельность кода, по причине преимущественно "чёрного" шрифта:


3. Пока не озвучиваю, первые два варианта в приоритете


Что-бы хотелось видеть:

В программе есть основные: Функции, Массивы, Локальные и Глобальные переменные

Сделать подсветку каждого элемента отдельным цветом, что увеличит читабельность, и скорость написания программ

//+------------------------------------------------------------------+
input int Backstep=3;
//---
double deviation=5;
//+------------------------------------------------------------------+
//| function                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnTick()
  {
   int limit=0;
   double res=0;
//---
   for(int i=limit; i<100; i++)
     {
      if(low[i]-val > deviation)
         for(int back=1; back<=Backstep; back++)
           {
            if(Func()!=0 && res>0)
               Buffer[i-back]=0.0;
           }
     }
   return(rates_total);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
int Func()
  {
   //...
  }
 
Vitaly Muzichenko:

замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз)

а поменять самому не судьба?


 
o_o:

а поменять самому не судьба?

Нет, нужно менять везде, рабочее место не одно, и терминал не один.

А что по первому пункту скажете?
 
Vitaly Muzichenko:

Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.

Этот "вырвиглаз" давно в статьях. Хорошо, что можно изменить в настройках.

Добавлено:

Думаю, таким способом нас пытаются отучить от использования define

И NULL, и true, и CP_ACP
 
Serhii Shevchuk:

Этот "вырвиглаз" давно в статьях. Хорошо, что можно изменить в настройках.

Добавлено:

Думаю, таким способом нас пытаются отучить от использования define

И NULL, и true, и CP_ACP

В приоритете придать цвет локальным и глобальным переменным раздельно, а так-же пользовательским функциям, массивы уж ладно, их не так уж и много.

Ну и конечно-же подсветка кода

 
Vitaly Muzichenko:

Cуть в том, что сегодня вышло обновление, и кроме замены на ядовито-красный цвет(вырви-глаз) и навигатора ничего не изменилось.

Изменения большие.

Пройдитесь по меню, пожалуйста. Ну и понажимайте на них.

 
Renat Fatkhullin:

Изменения большие.

Пройдитесь по меню, пожалуйста. Ну и понажимайте на них.

Да, там Я видел, но это ни коим образом не касается описанного выше, то есть само удобство кодирования.

Извините, что немного не так изложил слово "ничего".

Хотелось-бы иметь именно офигенный редактор кода, со всеми плюшками.

Вот смотрите как красиво писать и читать коды, кода есть подсветка на переменных, согласны?

 

В самом редакторе тоже много улучшений - сравните набор всех команд старого и нового редактора. Команду за командой.

Описание изменений мы выпустим на следующей неделе перед релизом.

 
Renat Fatkhullin:

В самом редакторе тоже много улучшений - сравните набор всех команд старого и нового редактора. Команду за командой.

Описание изменений мы выпустим на следующей неделе перед релизом.

Ренат, а всё-таки с вашей точки зрения, насколько это реально/не реально, есть надобность/нет надобности ?

В программе есть основные: Функции, Массивы, Локальные и Глобальные переменные

Сделать подсветку каждого элемента отдельным цветом, что увеличит читабельность, и скорость написания программ
 

Пока есть огромный список более приоритетных задач.

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