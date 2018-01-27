Кардинально обновлённый MetaEditor - страница 5
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И вообще, уже много лет существует общая тенденция. Пользователям дается возможность писать под продукт плагины. Таким образом, фирма-разработчик не отвлекается на "хотелки", а двигает продукт в главном направлении.
Я не знаю ни одного популярного продукта, для которого не было бы plugin API.
Кроме МТ*.
обновился до новой версии 1700 и теперь не могу понять, почему не активны кнопки отладки, т.е. не могу прогнать код в отладчике, кто сталкивался, в чем причина?
появилась странность, при компиляции ранее создавалось два файла .ex5 - один в каталоге с исходником, второй в Experts, а теперь только в каталоге с исходником, пробовал "руками" переносить скомпилированный файл в каталог Experts, но результат тот же - кнопки отладки не активны
что за изменения произошли по сравнению с версией 1640 не могу понятьps. вопрос снят, разобрался, нужно было "руками" перебросить проект в каталог Shared Projects из Projects
А вообще, если пересесть с жигулей на роллс-ройс, поедешь не намного быстрее, на значительно комфортнее ))
Золотые слова, напрямую относящиеся к метаэдитору.
JetBrains на своем Resharper делает неплохие деньги, вроде как основной продукт. А вообще, если пересесть с жигулей на роллс-ройс, поедешь не намного быстрее, на значительно комфортнее ))
Это зависит от того насколько хорошо Вы умеете ездить. Профессионал поедет намного быстрее, уверен.
Намного быстрее ездит школота без башни на жигулях. Профессионала же отличает опыт, уверенность, надёжность, но не скорость.
Что бы хотелось в редакторе: это горизонтальное разбиение окна с независимой прокруткой.
Аналог в Word:
Зачем нужно: при написании кода где-то далеко внизу нужно посмотреть (скопировать) значения переменных из шапки приходится листать много страниц. Если же будет разделение окна с независимой прокруткой, то перелистывать не пришлось-бы.
Что бы хотелось в редакторе: это горизонтальное разбиение окна с независимой прокруткой.
Аналог в Word:
Зачем нужно: при написании кода где-то далеко внизу нужно посмотреть (скопировать) значения переменных из шапки приходится листать много страниц. Если же будет разделение окна с независимой прокруткой, то перелистывать не пришлось-бы.
ctrl+g, ALt+m
ctrl+g, ALt+m
Ctrl+G - переход на нужную строку (в данном случае нужно помнить номер строки в шапке)
и потом Ctrl+"-" - возврат на последнюю строку в которой было редактирование
не очень удобен - так как нет визуального просмотра ОДНОВРЕМЕННО двух участков кода: в шапке и далеко внизу.
Что бы хотелось в редакторе: это горизонтальное разбиение окна с независимой прокруткой.
Аналог в Word:
Зачем нужно: при написании кода где-то далеко внизу нужно посмотреть (скопировать) значения переменных из шапки приходится листать много страниц. Если же будет разделение окна с независимой прокруткой, то перелистывать не пришлось-бы.
Давно же есть возможность открытия нового окна с тем же кодом. Только пролистываются они синхронно. И точно так же давно люди и пишут, что два окна с одним и тем же кодом не должны пролистываться синхронно. Нужно лишь сделать то, что пользователи давно просят, и тогда отпадёт необходимость делать предлагаемое тобой разделение окна.
Хотя, да, если ты пишешь про ОДНОВРЕМЕННЫЙ просмотр, то конечно предлагаемое тобой удобнее. Но тогда возникает вопрос - а зачем вообще нужна возможность открытия второго окна с тем же кодом? Стоит заменить второе окно на разделение одного окна.
Давно же есть возможность открытия нового окна с тем же кодом. Только пролистываются они синхронно. И точно так же давно люди и пишут, что два окна с одним и тем же кодом не должны пролистываться синхронно. Нужно лишь сделать то, что пользователи давно просят, и тогда отпадёт необходимость делать предлагаемое тобой разделение окна.
Хотя, да, если ты пишешь про ОДНОВРЕМЕННЫЙ просмотр, то конечно предлагаемое тобой удобнее. Но тогда возникает вопрос - а зачем вообще нужна возможность открытия второго окна с тем же кодом? Стоит заменить второе окно на разделение одного окна.
Это надо тем кто не может пользоваться закладками и тем кто хочет начать многолетнюю переписку с просьбой отключить синхронную прокрутку кода в двух частях одного окна.