Кардинально обновлённый MetaEditor - страница 3

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Renat Fatkhullin:

Отображение переменных при отладке кардинально улучшим.

Присмотритесь внимательнее к новому редактору: проекты, новый клауд для совместной работы, клаудный протектор кода, масса новых команд в меню, улучшен интеллисенс.

Да, работа проделанная есть, и за это большой плюс.
просто лично для себя ждал именно удобство пошаговой отладки.
 
Alexey Oreshkin:

почему нельзя сделать как в VS чтобы при пошаговой отладке переменные автоматом переносились в подвал ?
реально бесит каждый раз вводить их. Зато цвета поменяли. 100 лет не изменяли редактор и вот до цветов дошли. Успех, чё!

Вручную вводить? А поставить курсор на переменную и нажать Shift+F9 не пробовал? Или я не так понял???

Ренат обещал сделать подсветку переменных значениями непосредственно в коде при отладке. Но когда это будет...


ps; Вот... пока я писал ответ, Ренат и здесь сам ответил.

 
Alexey Viktorov:

Вручную вводить? А поставить курсор на переменную и нажать Shift+F9 не пробовал? Или я не так понял???

Ренат обещал сделать подсветку переменных значениями непосредственно в коде при отладке. Но когда это будет...

Будет, мы взялись за апгрейд редактора.
 
Alexey Viktorov:

Вручную вводить? А поставить курсор на переменную и нажать Shift+F9 не пробовал? Или я не так понял???

Ренат обещал сделать подсветку переменных значениями непосредственно в коде при отладке. Но когда это будет...


ps; Вот... пока я писал ответ, Ренат и здесь сам ответил.

поверь, про шифт+ф9 я знаю. а вот про то как это реализовано в студии ты значит нет, иначе небыло бы такого комментария.
 
Alexey Oreshkin:
поверь, про шифт+ф9 я знаю. а вот про то как это реализовано в студии ты значит нет, иначе небыло бы такого комментария.

Не знаю и не так понял, о чем предусмотрительно предположил.

 

Да, есть факт: дело сдвинулось с мёртвой точки - апгрейд редактора стартанул. Это гуд. Но гуд ли то, что первый акцент сделан  на облачные технологии? В смысле, что они тут уже есть это конечно гуд. Но, имхо, кодерам больше нужны удобства локальные - фолдинг, подсветка и т.п. 

Не скрою, я поклонник плагина VisualAssist в VisualStudio...

Эту тему уже обсасывали с разных сторон по 150 раз. Глядишь, дождёмся :-)

 
Dennis Kirichenko:

Да, есть факт: дело сдвинулось с мёртвой точки - апгрейд редактора стартанул. Это гуд. Но гуд ли то, что первый акцент сделан  на облачные технологии? В смысле, что они тут уже есть это конечно гуд. Но, имхо, кодерам больше нужны удобства локальные - фолдинг, подсветка и т.п. 

Не скрою, я поклонник плагина VisualAssist в VisualStudio...

Эту тему уже обсасывали с разных сторон по 150 раз. Глядишь, дождёмся :-)

Все еще им пользуешься? Вроде в VS 2017 редактор допилили, я как-то не ощущаю в VA нужды, особенно на C#. А на плюсах у них всегда было с редактором похуже - не приоритет.
 

не хватает возможности сворачивать код

 

Например (не помню в каком редакторе кода) по Ctrl+F подсвечиваются сразу все найденные...

//Очень удобно

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

не хватает возможности сворачивать код


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и при копировании куска кода в другую область теряется выравнивание часто

и вот такие полосочки от скобки до скобки тоже хорошо:

и быстрое перелистывание как в VS code тоже оч удобно (справа мини карта всего кода)


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