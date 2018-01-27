Кардинально обновлённый MetaEditor - страница 3
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Отображение переменных при отладке кардинально улучшим.
Присмотритесь внимательнее к новому редактору: проекты, новый клауд для совместной работы, клаудный протектор кода, масса новых команд в меню, улучшен интеллисенс.
просто лично для себя ждал именно удобство пошаговой отладки.
почему нельзя сделать как в VS чтобы при пошаговой отладке переменные автоматом переносились в подвал ?
реально бесит каждый раз вводить их. Зато цвета поменяли. 100 лет не изменяли редактор и вот до цветов дошли. Успех, чё!
Вручную вводить? А поставить курсор на переменную и нажать Shift+F9 не пробовал? Или я не так понял???
Ренат обещал сделать подсветку переменных значениями непосредственно в коде при отладке. Но когда это будет...
ps; Вот... пока я писал ответ, Ренат и здесь сам ответил.
Вручную вводить? А поставить курсор на переменную и нажать Shift+F9 не пробовал? Или я не так понял???
Ренат обещал сделать подсветку переменных значениями непосредственно в коде при отладке. Но когда это будет...
Вручную вводить? А поставить курсор на переменную и нажать Shift+F9 не пробовал? Или я не так понял???
Ренат обещал сделать подсветку переменных значениями непосредственно в коде при отладке. Но когда это будет...
ps; Вот... пока я писал ответ, Ренат и здесь сам ответил.
поверь, про шифт+ф9 я знаю. а вот про то как это реализовано в студии ты значит нет, иначе небыло бы такого комментария.
Не знаю и не так понял, о чем предусмотрительно предположил.
Да, есть факт: дело сдвинулось с мёртвой точки - апгрейд редактора стартанул. Это гуд. Но гуд ли то, что первый акцент сделан на облачные технологии? В смысле, что они тут уже есть это конечно гуд. Но, имхо, кодерам больше нужны удобства локальные - фолдинг, подсветка и т.п.
Не скрою, я поклонник плагина VisualAssist в VisualStudio...
Эту тему уже обсасывали с разных сторон по 150 раз. Глядишь, дождёмся :-)
Да, есть факт: дело сдвинулось с мёртвой точки - апгрейд редактора стартанул. Это гуд. Но гуд ли то, что первый акцент сделан на облачные технологии? В смысле, что они тут уже есть это конечно гуд. Но, имхо, кодерам больше нужны удобства локальные - фолдинг, подсветка и т.п.
Не скрою, я поклонник плагина VisualAssist в VisualStudio...
Эту тему уже обсасывали с разных сторон по 150 раз. Глядишь, дождёмся :-)
не хватает возможности сворачивать код
Например (не помню в каком редакторе кода) по Ctrl+F подсвечиваются сразу все найденные...
//Очень удобно
не хватает возможности сворачивать код
+
и при копировании куска кода в другую область теряется выравнивание часто
и вот такие полосочки от скобки до скобки тоже хорошо:
и быстрое перелистывание как в VS code тоже оч удобно (справа мини карта всего кода)