10% в день это реально от депо - страница 11
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очень плохо! даже метаквоты ругаются ))) нарушаем все правила, товарищь )))
XXXXXXXXXXXXXXXXX
High average monthly growth may indicate high trading risks
Не надо показывать никаких ссылок. Прошу убрать ее!
На рынке всё реально. :)
НУ короче как всегда ,тут поискал по форуму,нет каких либо записей подтверждающих что это не возможно.
Надо пробывать,согласитесь неплохо в день иметь(от 1000$) 100.
Дело в том что не проблема лично для меня зарабатывать по 10%.Проблема в удержании роста.Минус будет все равно...
НУ короче как всегда ,тут поискал по форуму,нет каких либо записей подтверждающих что это не возможно.
Надо пробывать,согласитесь неплохо в день иметь(от 1000$) 100.
Дело в том что не проблема лично для меня зарабатывать по 10%.Проблема в удержании роста.Минус будет все равно...
А вот нашел.
Недавно трейдер Чеслав --------, владелец счёта 2774430, за 2 недели смог заработать $25 000, вложив в торговлю всего $200.
В среднем можно, а ежедневно нереально.
>10% в день это реально от депо
смотря какой банкролл, например
1 млн долларов - нет
100$ - да, реально больше 10% в день делать
(у меня был случай, что я на публичном счету раскрутился с 1400 рублей до 170 тыс рублей за 1 неделю)
>10% в день это реально от депо
смотря какой банкролл, например
1 млн долларов - нет
100$ - да, реально больше 10% в день делать
(у меня был случай, что я на публичном счету раскрутился с 1400 рублей до 170 тыс рублей за 1 неделю)
и где же этот публичный счет?)
А вот нашел.
Недавно трейдер Чеслав --------, владелец счёта 2774430, за 2 недели смог заработать $25 000, вложив в торговлю всего $200.
В среднем можно, а ежедневно нереально.
Не понял, как он торговал с отрицательным балансом???
Вот руками наторговал за 2 дня c $248, причем так, между делом. Писал программу, на втором мониторе иногда делал операции, закрывал их робот. Типа "выстрелил и забыл" )) Если бы занимался торговлей всерьез, наверное, сделал бы минимум в 2 раза больше
Не понял, как он торговал с отрицательным балансом???
Вот руками наторговал за 2 дня c $248, причем так, между делом. Писал программу, на втором мониторе иногда делал операции, закрывал их робот. Типа "выстрелил и забыл" )) Если бы занимался торговлей всерьез, наверное, сделал бы минимум в 2 раза больше
Ты во всех темах будешь этот скрин скидывать? Два дня не показатель- вообще никак. Сегодня у тебя два дня плюс, так как бы рынок благоприятный для тебя, а завтра маржин коля приедет)
https://www.mql5.com/ru/charts/8358416/eurcad-m15-fbs-inc
тут уже 10%, но не факт что я смогу закрыть сделку даже до среды