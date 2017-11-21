Почему плавает прибыль у двух противоположных позиций - страница 3
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Вот опцилоны
а вот кнопкочка, для вставки картинок
Пусть спред плавающий пусть дрейфующий !!! Я купил ОДНУ корову и продал ОДНУ корову .Мне без разницы как меняется стоимость коровы !! Если одна корова подешевела на пять рублей , то другая корова подорожала на пять рублей !! А у меня если одна корова подешевела на 4.50 то другая подорожала на 5.50 бред какой то !!
Есть Netting-прибыль и Hedge-прибыль. Вам терминал показывает Hedge-прибыль - какая будет прибыль, если закроете каждую позицию независимо.
Если же закроете через OrderCloseBy, то будет прибыль ровно такой, как в примере про корову, - постоянной. Netting-прибыль терминал не показывает. Посмотрите кодобазу, там должны быть решения, которые показывают неттинг Positions/Balance/Equity.
Есть Netting-прибыль и Hedge-прибыль.
У него не в этом проблема. Он банально не отдает себе отчет что он продает, за что продает, и что это что-то отличается от валюты его депозита. А так как он торгует фунтом за новозеландские доллары, то и прибыль/убыток имет в них, но все это пересчитывается по курсу NZDUSD в валюту депозита на каждом тике, а так как курс NZDUSD не стоит на месте ( о чудо!) результаты его лока вслед за курсом тоже меняются.
У него не в этом проблема. Он банально не отдает себе отчет что он продает, за что продает, и что это что-то отличается от валюты его депозита. А так как он торгует фунтом за новозеландские доллары, то и прибыль/убыток имет в них, но все это пересчитывается по курсу NZDUSD в валюту депозита на каждом тике, а так как курс NZDUSD не стоит на месте ( о чудо!) результаты его лока вслед за курсом тоже меняются.
Конвертация прибыли вносит минимальные искажения в данном случае. На первом скрине спред 132 пипса, втором - 128. Отсюда Hedge-прибыль на 4 пипса отличается. Netting-прибыль не высвечивается, а она постоянна в NZD и минимально меняется в USD.
Если бы он включил показ прибыли в пунктах, то увидел бы и там изменения.
На первом скрине спред 132 пипса, втором - 128.
Ну на плавающий спред ему изначально указали. Остальное - это изменение курса.
Посмотрите внимательно на скрины ТС
В первом случае разница цен 28 пунктов и прибыль 5,07. Во втором - разница 32 пункта и прибыль 4,80. Вот и все! Плавающий спред
Делал опыт в полночь на демо с записью прибыли в файл. В течение часа спред колбасило от 9 до 40, и прибыль была то положительной, то отрицательной
Пусть спред плавающий пусть дрейфующий !!! Я купил ОДНУ корову и продал ОДНУ корову .Мне без разницы как меняется стоимость коровы !! Если одна корова подешевела на пять рублей , то другая корова подорожала на пять рублей !! А у меня если одна корова подешевела на 4.50 то другая подорожала на 5.50 бред какой то !!
Если нужно быстро купить или продать корову - большая ликвидность, то будет и разница в ценах покупки и продажи - спред. Посмотрите в банке цены покупки и продажи валюты. Если покупать и продавать рано утром, когда много покупателей, то можно купить за 100 и тут же этому торговцу продать за 95. А вот к вечеру купим за 100, а продадим за 80. И если мы раньше успели наторговать 10, то в первом случае общий доход будет +5, а во втором -10 (минус 10). Скрины явно с демо или реала, так что спред плавающий. А вверх и вниз - случайное совпадение. При большем числе наблюдений иллюзия рассеется
Коллеги, коров надо только продавать, а покупать тёлочек.
Коллеги, коров надо только продавать, а покупать тёлочек.
Бык вам коллега