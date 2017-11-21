Почему плавает прибыль у двух противоположных позиций - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Zvezdochet:
Вот опцилоны

а вот кнопкочка, для вставки картинок


 
Zvezdochet:
Пусть спред плавающий пусть дрейфующий !!!  Я купил ОДНУ корову и продал ОДНУ корову .Мне без разницы как меняется стоимость коровы !! Если одна корова подешевела на пять рублей , то другая корова подорожала на пять рублей !!  А у меня если одна корова  подешевела на 4.50   то другая подорожала на 5.50  бред какой то !!

Есть Netting-прибыль и Hedge-прибыль. Вам терминал показывает Hedge-прибыль - какая будет прибыль, если закроете каждую позицию независимо.

Если же закроете через OrderCloseBy, то будет прибыль ровно такой, как в примере про корову, - постоянной. Netting-прибыль терминал не показывает. Посмотрите кодобазу, там должны быть решения, которые показывают неттинг Positions/Balance/Equity.

[Удален]  
fxsaber:

Есть Netting-прибыль и Hedge-прибыль.

У него не в этом проблема. Он банально не отдает себе отчет что он продает, за что продает, и что это что-то отличается от валюты его депозита. А так как он торгует фунтом за новозеландские доллары, то и прибыль/убыток имет в них, но все это пересчитывается по курсу NZDUSD в валюту депозита на каждом тике, а так как курс NZDUSD не стоит на месте ( о чудо!) результаты его лока вслед за курсом тоже меняются.

 
Aleksandr Volotko:

У него не в этом проблема. Он банально не отдает себе отчет что он продает, за что продает, и что это что-то отличается от валюты его депозита. А так как он торгует фунтом за новозеландские доллары, то и прибыль/убыток имет в них, но все это пересчитывается по курсу NZDUSD в валюту депозита на каждом тике, а так как курс NZDUSD не стоит на месте ( о чудо!) результаты его лока вслед за курсом тоже меняются.

Конвертация прибыли вносит минимальные искажения в данном случае. На первом скрине спред 132 пипса, втором - 128. Отсюда Hedge-прибыль на 4 пипса отличается. Netting-прибыль не высвечивается, а она постоянна в NZD и минимально меняется в USD.

Если бы он включил показ прибыли в пунктах, то увидел бы и там изменения.

[Удален]  
fxsaber:

На первом скрине спред 132 пипса, втором - 128.

Ну на плавающий спред ему изначально указали. Остальное - это изменение курса.

 

Посмотрите внимательно на скрины ТС


В первом случае разница цен 28 пунктов и прибыль 5,07.   Во втором - разница 32 пункта и прибыль 4,80. Вот и все! Плавающий спред

Делал опыт в полночь на демо с записью прибыли в файл. В течение часа спред колбасило от 9 до 40, и прибыль была то положительной, то отрицательной

 
Zvezdochet:
Пусть спред плавающий пусть дрейфующий !!!  Я купил ОДНУ корову и продал ОДНУ корову .Мне без разницы как меняется стоимость коровы !! Если одна корова подешевела на пять рублей , то другая корова подорожала на пять рублей !!  А у меня если одна корова  подешевела на 4.50   то другая подорожала на 5.50  бред какой то !!

Если нужно быстро купить или продать корову - большая ликвидность, то будет и разница в ценах покупки и продажи - спред. Посмотрите в банке цены покупки и продажи валюты. Если покупать и продавать рано утром, когда много покупателей, то можно купить за 100 и тут же этому торговцу продать за 95. А вот к вечеру купим за 100, а продадим за 80. И если мы раньше успели наторговать 10, то в первом случае общий доход будет +5, а во втором -10 (минус 10). Скрины явно с демо или реала, так что спред плавающий. А вверх и вниз - случайное совпадение. При большем числе наблюдений иллюзия рассеется

 

Коллеги, коров надо только продавать, а покупать тёлочек.

 
Alexandr Murzin:

Коллеги, коров надо только продавать, а покупать тёлочек.


Бык вам коллега

 
12345
Новый комментарий