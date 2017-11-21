Почему плавает прибыль у двух противоположных позиций - страница 4

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Я купил корову ( пусть козу ) за 45.50  и продал за 55.50    спред 50 прибыль общая 5 . Если МЕНЯЕТСЯ  убыток в результате изменения курса  гренладии , то  НА СТОЛЬКО ЖЕ МЕНЯЕТСЯ  прибыль ..........или опять я что то не понял
 
Вот у меня так с опционами было .Я купил и продал одновременно одинаковые объёмы по одинаковым ценам  купил  COLL   купил    PUT    и через пару месяцев у меня прибыль была вдвое больше убытка
[Удален]  
Zvezdochet:
Я купил корову ( пусть козу ) за 45.50  и продал за 55.50    спред 50 прибыль общая 5 . Если МЕНЯЕТСЯ  убыток в результате изменения курса  гренладии , то  НА СТОЛЬКО ЖЕ МЕНЯЕТСЯ  прибыль ..........или опять я что то не понял

хз, есть ли какой смысл тратить время..
разберись что и за что ты покупаешь, за что продаешь, и в каких деньгах у тебя прибыль общая считается и всё станет понятно..

ты купил за 45.50 чего? а продал за 50.50 чего? а общая прибыль 5 чего?

 
Zvezdochet:

Кстати, Звездочет, Вы правы. Стоиомсть пункта кросса одинаково изменяется как для покупки, так и для продажи...

Поэтому влияет только плавающий спред и больше ничего
 
Renat Akhtyamov:

Кстати, Звездочет, Вы правы. Стоиомсть пункта кросса одинаково меняется как для покупки, так и для продажи...


потрясающий вывод -- победитель в номинации "тезис месяца"

 
Andrey F. Zelinsky:

потрясающий вывод -- победитель в номинации "тезис месяца"

Спасибо, польщен.
 
Renat Akhtyamov:

Стоиомсть пункта кросса одинаково изменяется как для покупки, так и для продажи...

Не просто так введены

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип свойства

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции

double

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
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Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно. Некоторые символы (как...
 
У меня прибыль " в валюте депозита " депозит у меня  в американских долларах .Пусть спред плавает , пусть дрейфует , он ОДИНАКОВО должен отобжаться на  покупке и на продаже  ! Идея что у меня в новой Зеландии валюта  логика была бы понятна , но ....у меня ЮЭСДЭ    Пусть плавающий спред   10 пунктов 11 пунктов 12  пунктов 13 пунктов 14 пунктов  15 пунктов ..У нас на 10 пунтов убыло в одной а вторая  сделка ЖДЁТ( ??? ) пока спред станет 15 пунктов  и тогда прибыль будет на 5 пунктов больше убытка ???
 
Zvezdochet:
У меня прибыль " в валюте депозита " депозит у меня  в американских долларах .Пусть спред плавает , пусть дрейфует , он ОДИНАКОВО должен отобжаться на  покупке и на продаже  ! Идея что у меня в новой Зеландии валюта  логика была бы понятна , но ....у меня ЮЭСДЭ    Пусть плавающий спред   10 пунктов 11 пунктов 12  пунктов 13 пунктов 14 пунктов  15 пунктов ..У нас на 10 пунтов убыло в одной а вторая  сделка ЖДЁТ( ??? ) пока спред станет 15 пунктов  и тогда прибыль будет на 5 пунктов больше убытка ???

На форексе цена продажи и цена покупки разные. Одна из Ваших сделок закроется по цене продажи, другая по цене покупки. При этом, если спред плавающий, то цена продажи может стоять на месте, т.е. как Вы говорите "ЖДЕТ", а цена покупки изменяться. Могут меняться обе цены одновременно, либо в разные стороны, либо в одну, либо еще как-нибудь.

Профит будет меняться для каждой сделки в отдельности не пропорционально друг-другу и в сумме уже для двух сделок не постоянный.

 

Слууууууууууууууууууууууууууушаййййййййй !!!! Вспомниллллллллллллл!Ё На тиковых такое видел !!!!!!!!!!!!!!!!11 что то на месте стоит  а что то двигается !!! быало БИД на месте стоит АСК двигается  или наоборот ! Теперь !!! Всё понял !!!!   Это я СВОИМИ мозгами дошёл !!!   А вот свопы почему разные ?  и   разница  между  двумя  сделками не такая какая в прибыли жирным цветом которая должна быть                 5 , 59 $ А почему в терминале  тогда дебет с кредитом  не сходятся ?

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