Почему плавает прибыль у двух противоположных позиций - страница 4
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Я купил корову ( пусть козу ) за 45.50 и продал за 55.50 спред 50 прибыль общая 5 . Если МЕНЯЕТСЯ убыток в результате изменения курса гренладии , то НА СТОЛЬКО ЖЕ МЕНЯЕТСЯ прибыль ..........или опять я что то не понял
хз, есть ли какой смысл тратить время..
разберись что и за что ты покупаешь, за что продаешь, и в каких деньгах у тебя прибыль общая считается и всё станет понятно..
ты купил за 45.50 чего? а продал за 50.50 чего? а общая прибыль 5 чего?
Кстати, Звездочет, Вы правы. Стоиомсть пункта кросса одинаково изменяется как для покупки, так и для продажи...Поэтому влияет только плавающий спред и больше ничего
Кстати, Звездочет, Вы правы. Стоиомсть пункта кросса одинаково меняется как для покупки, так и для продажи...
потрясающий вывод -- победитель в номинации "тезис месяца"
потрясающий вывод -- победитель в номинации "тезис месяца"
Стоиомсть пункта кросса одинаково изменяется как для покупки, так и для продажи...
Не просто так введены
ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE
Идентификатор
Описание
Тип свойства
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
double
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
double
У меня прибыль " в валюте депозита " депозит у меня в американских долларах .Пусть спред плавает , пусть дрейфует , он ОДИНАКОВО должен отобжаться на покупке и на продаже ! Идея что у меня в новой Зеландии валюта логика была бы понятна , но ....у меня ЮЭСДЭ Пусть плавающий спред 10 пунктов 11 пунктов 12 пунктов 13 пунктов 14 пунктов 15 пунктов ..У нас на 10 пунтов убыло в одной а вторая сделка ЖДЁТ( ??? ) пока спред станет 15 пунктов и тогда прибыль будет на 5 пунктов больше убытка ???
На форексе цена продажи и цена покупки разные. Одна из Ваших сделок закроется по цене продажи, другая по цене покупки. При этом, если спред плавающий, то цена продажи может стоять на месте, т.е. как Вы говорите "ЖДЕТ", а цена покупки изменяться. Могут меняться обе цены одновременно, либо в разные стороны, либо в одну, либо еще как-нибудь.
Профит будет меняться для каждой сделки в отдельности не пропорционально друг-другу и в сумме уже для двух сделок не постоянный.
Слууууууууууууууууууууууууууушаййййййййй !!!! Вспомниллллллллллллл!Ё На тиковых такое видел !!!!!!!!!!!!!!!!11 что то на месте стоит а что то двигается !!! быало БИД на месте стоит АСК двигается или наоборот ! Теперь !!! Всё понял !!!! Это я СВОИМИ мозгами дошёл !!! А вот свопы почему разные ? и разница между двумя сделками не такая какая в прибыли жирным цветом которая должна быть 5 , 59 $ А почему в терминале тогда дебет с кредитом не сходятся ?
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