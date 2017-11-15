Скальпинг на крипто - подумаем вместе?
Да, почему хочу ДЦ для крипто именно на МТ5.
Я сейчас торгую на обычном валютном форексе. В основном, на МТ4, так как мне для валют нужны некоторые условия, которые зачастую (пока еще) в большинстве есть на МТ4 счетах. Ну например, хеджированная маржа == 0, мне это важно.
С другой стороны, я провел небольшое исследование, под крипто куча предложения под МТ5, а это значит, что можно будет потестировать на реальных данных.
А спред ?
Сейчас - не глядел, но в прошлом году - спреды были совершенно безбашенные, больше дневного TR. Какой скальпинг при подобных спредах ? Сейчас ситуация изменилась ?
А спред ?
Сейчас - не глядел, но в прошлом году - спреды были совершенно безбашенные, больше дневного TR. Какой скальпинг при подобных спредах ? Сейчас ситуация изменилась ?
Вот данные с демо одного ДЦ
Alexey Volchanskiy:
Напишите в личку ДЦ, которые торгуют под МТ5 крипто, только не одним битком, желателен пул из основных
почти все брокеры/ДЦ с криптой работают через MT4
Для MT5 гуглом когда то искал, не нашел
Какие-то непонятки с маржой на крипто-счетах. Может кто чего подсказать?
На MQ demo плечо 1:100, на iCMarket 1:500.
Индикатор мой, считает маржу так. По валютным парам все ОК по крипто какая-то ерунда.
// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку double GetMarginRequired( const string Symb ) { MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0); }
Какие-то непонятки с маржой на крипто-счетах. Может кто чего подсказать?
На MQ demo плечо 1:100, на iCMarket 1:500.
Индикатор мой, считает маржу так. По валютным парам все ОК по крипто какая-то ерунда.
Есть же
OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,Symbol(),1.0,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),Margin)
Есть же
OrderCalcMargin - это торговая операция. А в индикаторах торговые операции запрещены.
OrderCalcMargin - это торговая операция. А в индикаторах торговые операции запрещены.
Серьёзно?, ней можно послать ордер, или модифицировать уже существующий?
Серьёзно?, ней можно послать ордер, или модифицировать уже существующий?
Вполне серьёзно: Справочник MQL5 - Торговые функции - OrderCalcMargin
Лучше ответит @Alexey Volchanskiy - он долго пытался прикрутить расчёт маржи в индикаторе.
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Давно приглядываюсь к крипто, но знаний маловато, ну и в силу возраста я не так подвижен, как форумная молодежь ))
Тут возникла недавно интересная ветка про майнинг. Лично я им заниматься не буду, (ребят, спасибо за предложения о помощи - ну не мое )) ), и давайте тут майнинг не обсуждать
Мне интересно разрабатывать стратегии. Порылся на выхи в инете, насчет ДЦ, которые предоставляют доступ к крипто для МТ5. Похоже, лавина стронулась. На р**о есть даже интервью, но на сайте сходу не нашел информации по счетам. Народ писал, есть у других ДЦ, не могу тут рекламировать.
Итак, вопросы: