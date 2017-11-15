Скальпинг на крипто - подумаем вместе?

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Давно приглядываюсь к крипто, но знаний маловато, ну и в силу возраста я не так подвижен, как форумная молодежь ))

Тут возникла недавно интересная ветка про майнинг. Лично я им заниматься не буду, (ребят, спасибо за предложения о помощи - ну не мое ))  ), и давайте тут майнинг не обсуждать

Мне интересно разрабатывать стратегии. Порылся на выхи в инете, насчет ДЦ, которые предоставляют доступ к крипто для МТ5. Похоже, лавина стронулась. На р**о есть даже интервью, но на сайте сходу не нашел информации по счетам. Народ писал, есть у других ДЦ, не могу тут рекламировать.

Итак, вопросы:

  1. Напишите в личку ДЦ, которые торгуют под МТ5 крипто, только не одним битком, желателен пул из основных
  2. Если вы не программист, я буду рад проверить ваши мысли (если они будут выглядеть разумно) и мы попробуем. Сразу - бред буду отсекать. Ценные наблюдения будем проверять и пробовать на тестере-демо-реале. 
  3. Мне, как челу, интересующемуся скальпингом, важна и интересна волатильность. В данный момент на рынке КВ она зашкаливает.

 

Да, почему хочу ДЦ для крипто именно на МТ5. 

Я сейчас торгую на обычном валютном форексе. В основном, на МТ4, так как мне для валют нужны некоторые условия, которые зачастую (пока еще) в большинстве есть на МТ4 счетах. Ну например, хеджированная маржа == 0, мне это важно.

С другой стороны, я провел небольшое исследование, под крипто куча предложения под МТ5, а это значит, что можно будет потестировать на реальных данных.

 

А спред ?

Сейчас - не глядел, но в прошлом году - спреды были совершенно безбашенные, больше дневного TR. Какой скальпинг при подобных спредах ?  Сейчас ситуация изменилась ?

 
George Merts:

А спред ?

Сейчас - не глядел, но в прошлом году - спреды были совершенно безбашенные, больше дневного TR. Какой скальпинг при подобных спредах ?  Сейчас ситуация изменилась ?


Вот данные с демо одного ДЦ

     

    


 

Alexey Volchanskiy:

Напишите в личку ДЦ, которые торгуют под МТ5 крипто, только не одним битком, желателен пул из основных

почти все брокеры/ДЦ с криптой работают через MT4

Для MT5 гуглом когда то искал, не нашел

 

Какие-то непонятки с маржой на крипто-счетах. Может кто чего подсказать?

На MQ demo плечо 1:100, на iCMarket 1:500. 

Индикатор мой, считает маржу так. По валютным парам все ОК по крипто какая-то ерунда. 

// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
    MqlTick Tick;
    return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
        (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0); 
}


 
Igor Yeremenko:

почти все брокеры/ДЦ с криптой работают через MT4

Для MT5 гуглом когда то искал, не нашел

 Вот реал MT5 с Crypto


[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Какие-то непонятки с маржой на крипто-счетах. Может кто чего подсказать?

На MQ demo плечо 1:100, на iCMarket 1:500. 

Индикатор мой, считает маржу так. По валютным парам все ОК по крипто какая-то ерунда. 



Есть же 

OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,Symbol(),1.0,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),Margin)
 
AyoTrade:

Есть же 


OrderCalcMargin - это торговая операция. А в индикаторах торговые операции запрещены.

 
Vladimir Karputov:

OrderCalcMargin - это торговая операция. А в индикаторах торговые операции запрещены.

Серьёзно?, ней можно послать ордер, или модифицировать уже существующий?

 
Vitaly Muzichenko:

Серьёзно?, ней можно послать ордер, или модифицировать уже существующий?


Вполне серьёзно: Справочник MQL5 - Торговые функции - OrderCalcMargin 

Лучше ответит @Alexey Volchanskiy - он долго пытался прикрутить расчёт маржи в индикаторе.

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