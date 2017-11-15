Скальпинг на крипто - подумаем вместе? - страница 3
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Ну так всё верно работает, это баг.
А теперь напишите то-же самое, только в советнике, чтобы она начала торговать без всяких Send, чистая торговля OrderCalcMargin, можно даже фиксированным лотом, ну или хотя-бы напишите чтоб она модифицировала ордер, она-же ТОРГОВАЯЕсли торговать не будет, значит она не торговая, у не нужно утверждать обратное, вопреки здравому смыслу!
Если торговать не будет, значит она не торговая, у не нужно утверждать обратное, вопреки здравому смыслу!
Она запрашивает информацию с торгового сервера, поэтому вынесена в эту группу, и не может быть использована в индикаторах, потому что это тормозило бы интерфейс.
Она запрашивает информацию с торгового сервера, поэтому вынесена в эту группу, и не может быть использована в индикаторах, потому что это тормозило бы интерфейс.
Это кто-нибудь проверял?
Она запрашивает информацию с торгового сервера, поэтому вынесена в эту группу, и не может быть использована в индикаторах, потому что это тормозило бы интерфейс.
А эти значит запрашивает информацию с диска С, что нет тормозов интерфейса? Она кстати тоже тогда торговая, если предназначена для управления торговой деятельностью
А эти значит запрашивает информацию с диска С, что нет тормозов интерфейса?
Нет, не с диска, из памяти. Поэтому не тормозят.
Она кстати тоже тогда торговая, если предназначена для управления торговой деятельностью
Какая цель? Потренироваться в красноречии или дойти до сути?
Это кто-нибудь проверял?
По ссылке ответ разработчика. Не верите на слово?
https://www.mql5.com/ru/forum/61840
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
OrderCalcMargin() и OrderCalcProfit() формулы расчета
Dimitr Trifonov, 2015.08.04 18:57
Спасибо всем за советы.
После нескольких тестов код выглядит так:
Единственная разница выделена желтым цветом. А вот код, который проводил тесты:
Вот результат, оба варианта практически одинаковы:
Если в случае USDxxx поменять CalcMarginFormula(symbol,1,volume); на CalcMarginFormula(symbol,1/openprice,volume); результаты сильно расходятся
Почему?
Немного порукоблудствовал на MQDemo, в принципе, можно быстренько сочинить робота на торговле на таком частоколе.
Нет, не с диска, из памяти. Поэтому не тормозят.
Какая цель? Потренироваться в красноречии или дойти до сути?
По ссылке ответ разработчика. Не верите на слово?
А вы переиначило ответ от Slava, он звучал так - "А OrderCalcMargin - вычислительная функция (при расчёте на кроссах либо на отсутствующем в данный момент символе она может запрашивать недостающую информацию с сервера со всеми вытекающими последствиями) "
Это маленькое слово многое меняет.
Нет, не с диска, из памяти. Поэтому не тормозят.
Какая цель? Потренироваться в красноречии или дойти до сути?
По ссылке ответ разработчика. Не верите на слово?
Перезаписывал 5 раз, но всё-равно скучное.
Думаю дойдём до сути:
Немного порукоблудствовал на MQDemo, в принципе, можно быстренько сочинить робота на торговле на таком частоколе.
Интересно, почему котировки с демки и реала отличаются? И спрэд на реале в 1,5 раза больше.