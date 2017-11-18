Механическое пианино для сильных духом - страница 3

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Maxim Kuznetsov:


во весь огромный рост встала проблема с огромным числом ордеров.

довольно быстро наступает момент когда "Ещё деньги есть, а ордера уже кончились (OrderSend error 148)" и нарушается логика работы. С этого мига начинается слив :-(


неттинговый счет не спасёт ?

 
Roman Kutemov:

неттинговый счет не спасёт ?

не всякий алгоритм можно ( и нужно ) приводить в неттинг/хеджинг. Они в конце концов лишь способы учёта эти нет/хедж

алгоритмы проще формализуются в хедже, один вход = один "клубок вероятностей"

но представьте что у нас неттинг - и что получается ?

это вообще довольно полезно вертеть в уме алгоритмы из нета в хедж и обратно.

 

я кажется нашёл верный способ отторгать интерес от темы - достаточно в каждом сообщении писать "не грааль" и  "плюшек не раздают и заставляют думать" :-)

попробую подогреть интерес, хотя-бы по первому пункту - "если исключить нон-маркетов, то 70% оборота рынка делается именно так"

кто-нибудь распознал алгоритм ?

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из советника за счёт простейших правил получается чуть-ли не наглядное пособие по трейдингу, на нём можно разобрать где что и почему теряется, куда оно уходит, где убыток, где прибыль.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:   Краткое описание алгоритма:- SL значительно меньше TP
- открывается пара сделок - BUY,SELL минимальным лотом
- при TP не происходит ничего
- при SL открывается следующая пара сделок, но лот на MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP)  больше
- всё завершается если Эквити в 2-е выше или 2-е ниже начального баланса

Вместо открытия двух встречных сделок (на неттинговом счете это вообще вряд ли удастся) анализируем предыдущие движения цены и определяем, которая закрылась бы по SL в настоящий момент. Открываем оставшуюся. Результат тот-же, но движений меньше. Естественно, нужен дополнительный расчет.
Эта мысль зрела много месяцев с начала анализа стратегии туда-сюда - так там и надо было поступить...

 
Maxim Kuznetsov:

я кажется нашёл верный способ отторгать интерес от темы - достаточно в каждом сообщении писать "не грааль" и  "плюшек не раздают и заставляют думать" :-)


Все гораздо банальнее - Вы выглядите очередным гуру, который открыл всем "кое-что".. люди от таких тем и личностей уже устали.

Нет ничего нового в беспорядочных полов.. тьфу.. открытиях ордеров.. 

У Вас банальнейшая сетка, с ТП больше СЛ.. все. Дальше можно не читать. 

Сетки = слив на спреде.

 
Макс:

... 

Сетки = слив на спреде.

Смотря какая сетка и какая стратегия. Допустим имеется прибыльная стратегия, в которой используется один ордер в рынке. Если заменить один ордер сеткой с небольшим шагом из 4-х ордеров, 2 из них выше основного, а два ниже, а сумма лотов сетки не превышает величину лота исходной стратегии, то совсем не обязательно должен быть слив по спреду, как вы утверждаете.
 
Макс:

Все гораздо банальнее - Вы выглядите очередным гуру, который открыл всем "кое-что".. люди от таких тем и личностей уже устали.

Нет ничего нового в беспорядочных полов.. тьфу.. открытиях ордеров.. 

У Вас банальнейшая сетка, с ТП больше СЛ.. все. Дальше можно не читать. 

Сетки = слив на спреде.


Сделайте так банальной сеткой



 
Макс:

Все гораздо банальнее - Вы выглядите очередным гуру, который открыл всем "кое-что".. люди от таких тем и личностей уже устали.

Нет ничего нового в беспорядочных полов.. тьфу.. открытиях ордеров.. 

У Вас банальнейшая сетка, с ТП больше СЛ.. все. Дальше можно не читать. 

Сетки = слив на спреде.

если вы устали, отдохните, хотя куда-ж дальше то :-)

 
Alekseu Fedotov:

Сделайте так банальной сеткой

это делает любая сетка - закрываете сначала убыточные ордера, потом прибыльные - и у вас будет такая картинка

 

вот вам еще пианина - необычная сетка

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