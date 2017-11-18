Механическое пианино для сильных духом - страница 4

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Taras Slobodyanik:

вот вам еще пианина - необычная сетка



 
Taras Slobodyanik:

вот вам еще пианина - необычная сетка


упомянутая в топике пианино (собственно источник топика) делает такое-же при некоторых сетах :-)

она вообще является (наиболее подходящий термин) "первообразной" значительной части алгоритмов. Посмотрите внимательнее - это очень занимательная вещь

 
LRA:

Вместо открытия двух встречных сделок (на неттинговом счете это вообще вряд ли удастся) анализируем предыдущие движения цены и определяем, которая закрылась бы по SL в настоящий момент. Открываем оставшуюся. Результат тот-же, но движений меньше. Естественно, нужен дополнительный расчет.
Эта мысль зрела много месяцев с начала анализа стратегии туда-сюда - так там и надо было поступить...

Всё пытаюсь нарисовть всего один нюанс который происходит, но видимо плохой из меня художник :-)

оно (она/они), то есть та пара ордеров которые мы выставляем является прямой эмуляцией OCO пары отложек.
Фактически если выставляем TP>SL то эмулируем пару Stop ордеров и осуществляем вход по тренду. В этом случае пианино работает как трендовый советник и берёт профит на его развитии или развороте. (причём всё равно в какую сторону - лишь бы пошёл и нечастыми откатами больше чем SL).
Если ставим SL>TP то получается лимитная пара и профит извлекается от волатильности при возврате в диапазон.

получилась очень простая штука, как палочка Коха у генетиков, на которой можно всё тщательно изучить , но и сама она может дать "просраться" :-)

Можно прямо сейчас заточить код под торговлю (причесать код и учесть все торговые нюансы) и спокойно запускать в 9.40 по Москве. Если рынок на лондоне или ню пошёл, то  во второй половине дня будет определённость, а к вечеру профит

Но это не наш метод - есть другие проблемы которые бросают нам вызов. Надо бы отрисовать расстановку по стакану и объёму - успех он где-то там..

PS/ шутки ради - мы эмулировали пару серверных OCO ордеров, кто посчитает сколько денег заплатили за эмуляцию ?

 
khorosh:
Смотря какая сетка и какая стратегия. Допустим имеется прибыльная стратегия, в которой используется один ордер в рынке. Если заменить один ордер сеткой с небольшим шагом из 4-х ордеров, 2 из них выше основного, а два ниже, а сумма лотов сетки не превышает величину лота исходной стратегии, то совсем не обязательно должен быть слив по спреду, как вы утверждаете.


Согласен, если есть рабочая система с одним ордером в рынке, можно поиграть с частичными добавлениями/закрытиями.

У автора есть стратегия? Есть какой-то анализ данных, фильтр? Есть система, которая на одном ордере работает в плюс? Насколько я понимаю - нет. Тупо валит сеткой. 

 
Макс:


Согласен, если есть рабочая система с одним ордером в рынке, можно поиграть с частичными добавлениями/закрытиями.

У автора есть стратегия? Есть какой-то анализ данных, фильтр? Есть система, которая на одном ордере работает в плюс? Насколько я понимаю - нет. Тупо валит сеткой. 

Ваше заключение: " Сетки = слив на спреде" прозвучало как аксиома, поэтому я и выразил своё несогласие. А что касается советника автора ветки, то это лишь игрушка с которой можно поиграться, а потом отложить в долгий ящик, если не удастся ввести какую то модернизацию, существенно меняющую его работу.
 
Макс:


Согласен, если есть рабочая система с одним ордером в рынке, можно поиграть с частичными добавлениями/закрытиями.

У автора есть стратегия? Есть какой-то анализ данных, фильтр? Есть система, которая на одном ордере работает в плюс? Насколько я понимаю - нет. Тупо валит сеткой. 

Ну что вы вбили себе в голову слово сетка ? нет тут сетки..Вас видимо смущает фиксированные стоп-лосс тейк-профит и постоянное нахождение в рынке.
 
Maxim Kuznetsov:
Ну что вы вбили себе в голову слово сетка ? нет тут сетки..Вас видимо смущает фиксированные стоп-лосс тейк-профит и постоянное нахождение в рынке.

Меня смущает, когда кто-нибудь достает с пыльного чердака какую-нить сову в стиле "чебуршака", "перевертыш" и т.п., делает какую-то простейшую модификацию, без добавления анализа рынка перед входом и голосит "о чудо! оно прекрасно!":)))

Я ничего против не имею, каждый волен заблуждаться до старости, но.. желательно, делать это наедине с собой, не забивая новичкам голову очередным "баблокосом".:)

 

Прекрасно!

На реале что произойдет с сильным духом?

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