Механическое пианино для сильных духом - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для компактности выбросил OnDeinit и еще...
Напрашивается добавка: если новый эквити больше старого, то отсчет от него. Т.е. разрешить любой рост, но как ополовинится от максимума - стоп
Для компактности выбросил OnDeinit и еще...
Напрашивается добавка: если новый эквити больше старого, то отсчет от него. Т.е. разрешить любой рост, но как ополовинится от максимума - стоп
На мой взгляд это несколько преждевременно - просто константная прибавка к лоту она должны быть рассчитываемой от рисков и вероятностей (хотя-бы от соотношений Sl/TP и объёма позиции), Сейчас очевидно что она(эта прибавка-наращивание лота) по первости возможно недостаточна а потом излишня. Надо-бы её прикинуть как правильно считать и как запрограммить, а потом уже разрешать рост депо. Сейчас получается очень чёткий критерий - или удвоил то что есть или потерял половину.
По первости просто опознать критерий "вот при такой кривизне курса робот выигрывает, а вот при такой нет и вот вот почему <.....>". И мелкие подвижки уровней SL/TP просто "зажать и не отдать часть спреда на волатильности"
Пока пара скриншотов с пояснениями (предположениями) чо-же там происходит
В эмуляторе с1-го по 5 января сего года, те-же условия, но баланс не 10-ка как привычно а целых 100000 (не жалко :-))
никто не знает как вывести деньги из тестера ? а то за 5 эмулированных дней стольник удвоился :-)
получается примерно следующая картина - пока курс тупит внутри корридора TP, баланс медленно истекает, наращиваются позиции, причём так что средняя LONG ниже средней SHORT, то есть держится и толстеет положительный лок. А как курс уходит на TP от натоптанных мест получаем ощутимый профит.
естественно не грааль: во первых время жизни робота (и длины соотв.корридора) ограничено объёмом депо (размер лота неуклонно растёт и кол-во ордеров в работе велико), по идее существует боковик в котором робот ничего сделать не может - и если курс будет идти таким зигзагом, то увы половина депо будет потеряна. Я уже говорил что ордеров много ? так вот - их ДОХРЕНА.. то есть для реала(даже для демки) надо ещё голову сломать как их число снизить
PS/ с брек-евен вариант завтра выложу (заодно уж с тралом); но перевод в безубыток только в каких-то редких моментах помогает, а так просто портит картину и усложняет анализ.
обещанная версия с переводом в б/у и тралом
во весь огромный рост встала проблема с огромным числом ордеров.
довольно быстро наступает момент когда "Ещё деньги есть, а ордера уже кончились (OrderSend error 148)" и нарушается логика работы. С этого мига начинается слив :-(
возможных выходов вижу 3, из которых 1 правильный, 1 противный и 1 реальный :
- ( правильный ) переделывать торговую часть на виртуальные ордера и вместо open/close разруливать заранее выставленный большой-большой лок. Но это дикий объём кода и невероятная отладка. Поэтому пока отметается
- ( противный ) переделать вообще всё и сконвертить правила в сетку. Тоже неприемлится, получиться совсем другой советник, да и сетки я недолюбливаю
- ( реальный ) когда ордеров нехватает, надо закрыть какой-то из действующих. Вот так очевидно и будет, надо только придумать принцип отбораприм: линии средних позиций хоть указаны в коментах, но пока ещё ToDo :-)
...
Просто-простой механический советник, который либо удваивает депозит либо упополамливает.
...
У русских есть хорошая поговорка: - простота хуже воровства.)
система не настолько проста как кажется :-)
если у меня хватит терпения вести практически монолог, покажу много чего любопытного..
Льёт. Обыкновенно, медленно, уныло, льёт.
да и сетки я недолюбливаю
Серьезно? А куча ордеров - это не сетка? Вы вчера об МТ4 узнали? Все эти "мартингейлы", "антимартингейлы", "не сетки" и т.п. уже много раз проходили.
Что бы на форекс выигрывать, надо иметь преимущество. Хаотичной расстановкой ордеров его не получить.
Серьезно? А куча ордеров - это не сетка? Вы вчера об МТ4 узнали? Все эти "мартингейлы", "антимартингейлы", "не сетки" и т.п. уже много раз проходили.
Что бы на форекс выигрывать, надо иметь преимущество. Хаотичной расстановкой ордеров его не получить.
а это не сетка...и даже не мартингейл...
я же говорил что тут за очень простыми правилами спрятано много чего
попробуй узнать что это, а это очень известная вещь :-)
на скрине - без увеличения лота, просто старт высокий.
чтобы было проще гадать - версия с возможностью управления лотом и его увеличением
и немного красивостей в ней (нарисованы уровни позиций)
плюс сет с большим лотом