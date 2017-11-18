Механическое пианино для сильных духом
Неспалось вот, и что-то навеяло.
Чего все выпрямляют линии баланса, да блюдут ММ ? К чёрту условности, депо должно работать.
Просто-простой механический советник, который либо удваивает депозит либо упополамливает.
Мест слива методом случайного тыка пока не обнаружено (хотя не очень и искал - ночь всё таки). По идее длинный-длинный корридор в 2 стоплоса тейка, но где-же такой найти
Идеи как сломать или развить приветствуются
PS. дефолт для 5-ти знака EURUSD
PPS. правила для того и нужны чтобы их нарушать с выгодой :-)
прикольно получилось - если советнику встречается ненавидимый многими "безоткатный тренд", то удваивает депозит буквально сразу :-)
по идее кстати должен быть "второй_режим" - когда TP меньше и пара открывается по нему.
ах, да! Краткое описание алгоритма:
- SL значительно меньше TP
- открывается пара сделок - BUY,SELL минимальным лотом
- при TP не происходит ничего
- при SL открывается следующая пара сделок, но лот на MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP) больше
- всё завершается если Эквити в 2-е выше или 2-е ниже начального баланса
прикольно получилось - если советнику встречается ненавидимый многими "безоткатный тренд", то удваивает депозит буквально сразу :-)
по идее кстати должен быть "второй_режим" - когда TP меньше и пара открывается по нему.
ах, да! Краткое описание алгоритма:
- SL значительно меньше TP
- открывается пара сделок - BUY,SELL минимальным лотом
- при TP не происходит ничего
- при SL открывается следующая пара сделок, но лот на MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP) больше
- всё завершается если Эквити в 2-е выше или 2-е ниже начального баланса
Это мартин. Алгоритм обсуждать не буду. Просто решил поддержать ваши мысли в правильном направлении.
да этих пиванин, в тестере, можно нарисовать сколько угодно)
В том то и дело, что это не нарисовано.
Между тем пианина оказывается очень прикольной - для неё Маржин Коля друг, товарищ и брат. Собственно ей прибыль он и присылает, сам, лично
Надеюсь понятно, что "тупо" - это шутка.
Скажем, просто мартин.
Попробовал сегодня с маленькой модификацией на МТ5 демо часа за 2
ну да, принцип получился смешной и неожиданный, хотя это и вариация на ранее виденное-слышанное
теперь супер-задача раскапывать потихонечку не теряя простоты кода (который принципиально без лишних проверок, которые в реале нужны)
естественно советник не всегда зарабатывает :-) Не Грааль.. :-)
пока кручу-верчу - вроде как аккуратный BreakEven повышает у него шансы удвоения. Как код выйдет компактным напишу тут
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Неспалось вот, и что-то навеяло.
Чего все выпрямляют линии баланса, да блюдут ММ ? К чёрту условности, депо должно работать.
Просто-простой механический советник, который либо удваивает депозит либо упополамливает.
Мест слива методом случайного тыка пока не обнаружено (хотя не очень и искал - ночь всё таки). По идее длинный-длинный корридор в 2 стоплоса тейка, но где-же такой найти
Идеи как сломать или развить приветствуются
PS. дефолт для 5-ти знака EURUSD
PPS. правила для того и нужны чтобы их нарушать с выгодой :-)