Механическое пианино для сильных духом

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Неспалось вот, и что-то навеяло.

Чего все выпрямляют линии баланса, да блюдут ММ ? К чёрту условности, депо должно работать.

Просто-простой механический советник, который либо удваивает депозит либо упополамливает.

Мест слива методом случайного тыка пока не обнаружено (хотя не очень и искал - ночь всё таки). По идее длинный-длинный корридор в 2 стоплоса тейка, но где-же такой найти

Идеи как сломать или развить приветствуются

PS. дефолт для 5-ти знака EURUSD

PPS. правила для того и нужны чтобы их нарушать с выгодой :-)

Файлы:
Ala-Lavina.ex4  9 kb
Ala-Lavina.mq4  6 kb
 
Maxim Kuznetsov:

Неспалось вот, и что-то навеяло.

Чего все выпрямляют линии баланса, да блюдут ММ ? К чёрту условности, депо должно работать.

Просто-простой механический советник, который либо удваивает депозит либо упополамливает.

Мест слива методом случайного тыка пока не обнаружено (хотя не очень и искал - ночь всё таки). По идее длинный-длинный корридор в 2 стоплоса тейка, но где-же такой найти

Идеи как сломать или развить приветствуются

PS. дефолт для 5-ти знака EURUSD

PPS. правила для того и нужны чтобы их нарушать с выгодой :-)

прикольно получилось - если советнику встречается ненавидимый многими "безоткатный тренд", то удваивает депозит буквально сразу :-)
по идее кстати должен быть "второй_режим" - когда TP меньше и пара открывается по нему.

ах, да! Краткое описание алгоритма:

- SL значительно меньше TP

- открывается пара сделок - BUY,SELL минимальным лотом

- при TP не происходит ничего

- при SL открывается следующая пара сделок, но лот на MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP)  больше

- всё завершается если Эквити в 2-е выше или 2-е ниже начального баланса

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

прикольно получилось - если советнику встречается ненавидимый многими "безоткатный тренд", то удваивает депозит буквально сразу :-)
по идее кстати должен быть "второй_режим" - когда TP меньше и пара открывается по нему.

ах, да! Краткое описание алгоритма:

- SL значительно меньше TP

- открывается пара сделок - BUY,SELL минимальным лотом

- при TP не происходит ничего

- при SL открывается следующая пара сделок, но лот на MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP)  больше

- всё завершается если Эквити в 2-е выше или 2-е ниже начального баланса


[Удален]  

Это мартин. Алгоритм обсуждать не буду. Просто решил поддержать ваши мысли в правильном направлении.

 

да этих пиванин, в тестере, можно нарисовать сколько угодно)

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[Удален]  
Taras Slobodyanik:

да этих пиванин, в тестере, можно нарисовать сколько угодно)



В том то и дело, что это не нарисовано.

[Удален]  

Реклама будущего сигнала. Тупо мартин.

Не нарисовал ;)


 

Между тем пианина оказывается очень прикольной - для неё Маржин Коля друг, товарищ и брат. Собственно ей прибыль он и присылает, сам, лично

[Удален]  

Надеюсь понятно, что "тупо" - это шутка.

Скажем, просто мартин.

 
Попробовал сегодня с маленькой модификацией на МТ5 демо часа за 2


 
STARIJ:
Попробовал сегодня с маленькой модификацией на МТ5 демо часа за 2


ну да, принцип получился смешной и неожиданный, хотя это и вариация на ранее виденное-слышанное

теперь супер-задача раскапывать потихонечку не теряя простоты кода (который принципиально без лишних проверок, которые в реале нужны)

естественно советник не всегда зарабатывает :-) Не Грааль.. :-)

пока кручу-верчу - вроде как аккуратный BreakEven повышает у него шансы удвоения. Как код выйдет компактным напишу тут

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