Ставите ли вы стоп лосс? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это он про теорию заговора ))
Нет Алексей, это реальность. Присмотрись повнимательней к этой картинке.
Вот тут давайте порассуждаем. Исходим из того, что трейдер придерживается хотя бы элементарных правил ММ. То есть на $1 000 он не открывает 1.0, а максимальная нагрузка на депозит 0.1 - 0.2 лота. В этом случае движение даже на 5 фигур не приведет к стоп-ауту. Подобные поступательные (цена прошла определенное расстояние не рывком, а хотя бы несколькими сотнями тиков) движения в течение одного дня - суперредкость (за последние 10 лет такого не нахожу в истории). Поэтому стоп-аут может наступить только в одном случае - гэпа, при котором цена в один-два тика проходит огромное расстояние.
Ближайший пример - обвал фунта годичной давности. В том случае Stop Loss никому не помог. Закрыли там, где была цена. Если Stop Loss был установлен, но депозит выдержал движение в 10 фигур, то получаем архиобидную картину: убыток составил 10 фигур (а рассчитывали максимум на 1 - 2), цена вернулась к тому же уровню, как ни в чем не бывало. Таким образом, именно в этом случае Stop Loss нельзя было ставить.
Получается, что Stop Loss при разумном ММ не нужен. Но это, конечно, в случае использования средне- и долгосрочных стратегий.
Полностью согласен. Все дело в ММ. Но большая часть начинающих трейдеров с депозитом 100$ как правило хотят по быстрому разогнать депозит и ММ у них не адекватный и движение цены на фигуру против позиции напрочь убивает депозит.
Нет Алексей, это реальность. Присмотрись повнимательней к этой картинке.
Почему бы не посмотреть котиков? пользы больше было бы
Полностью согласен. Все дело в ММ. Но большая часть начинающих трейдеров с депозитом 100$ как правило хотят по быстрому разогнать депозит и ММ у них не адекватный и движение цены на фигуру против позиции напрочь убивает депозит.
Ну так, кто так поступает, наверное должен отдавать себе отчёт своим действиям и не сетовать на потерю депозита, как вы считаете?
Почему бы не посмотреть котиков? пользы больше было бы
Ну можно посетить профиль Тришкина и смотреть не его котика.
Ну так, кто так поступает, наверное должен отдавать себе отчёт своим действиям и не сетовать на потерю депозита, как вы считаете?
Это уже от человека зависит.
...
Недавно встретил старого знакомого. Немного пообщались и выяснилось, что он одно время начал заниматься форексом. Он меня начал убеждать что форекс это лохотрон, что слил он кучу денег. Путем наводящих вопросов выяснил, что он на пробу завел депозит в 100$ и слил их за пару дней. :) Каким объемом он торговал так выяснить не удалось говорит, что не помнит (думаю лукавит).
Если на балансе всего 1000, то нельзя открыть ордер с лотом 0.1-0.2. Это очень рискованно. Тем более без стопа. Если образуется большая просадка, то не останется достаточно средств, чтобы выйти в плюс. И тогда надо долго ждать.
Надо открыть с лотом 0.01. Для того, что когда цена пойдет не вашу сторону даже 1000 пунктов (при 4 зн.), иметь возможность его закрыть с плюсом, когда будет откат.
Естественно откат такого большого размера не будет. И поэтому надо на резерве иметь столько средств, который даст возможность приближаться к текущей цене настолько, чтобы при откате закрыться с плюсом. И это надо сделать грамотно.
Но стоп лосс, на всякий случай надо ставить, где-то на расстоянии 40-50% по отношению средств.
Такой подход, даст возможность оставить этот ордер как есть, как будто его не существует и торговать с другими парами.
Всё зависит от торговой стратегии.
Вот тут давайте порассуждаем. Исходим из того, что трейдер придерживается хотя бы элементарных правил ММ. То есть на $1 000 он не открывает 1.0, а максимальная нагрузка на депозит 0.1 - 0.2 лота. В этом случае движение даже на 5 фигур не приведет к стоп-ауту. Подобные поступательные (цена прошла определенное расстояние не рывком, а хотя бы несколькими сотнями тиков) движения в течение одного дня - суперредкость (за последние 10 лет такого не нахожу в истории). Поэтому стоп-аут может наступить только в одном случае - гэпа, при котором цена в один-два тика проходит огромное расстояние.
Ближайший пример - обвал фунта годичной давности. В том случае Stop Loss никому не помог. Закрыли там, где была цена. Если Stop Loss был установлен, но депозит выдержал движение в 10 фигур, то получаем архиобидную картину: убыток составил 10 фигур (а рассчитывали максимум на 1 - 2), цена вернулась к тому же уровню, как ни в чем не бывало. Таким образом, именно в этом случае Stop Loss нельзя было ставить.
Получается, что Stop Loss при разумном ММ не нужен. Но это, конечно, в случае использования средне- и долгосрочных стратегий.
Я не ставлю SL. Но считаю это своим недостатком. Я и себя не считаю достаточно продвинутым трейдером. Я знаю несколько трейдеров, которые считают себя успешными трейдерами. При этом они не ставят SL. И чего им только не хватает для полного счастья, по их словам, так это депозита побольше. Как они достигают успеха ? Открывают позицию очень маленьким лотом. Например, если депо = $10 тыс, то позицию они открывают Лот=0.1. А любую другую позицию (с другим депо) они открывают из этой пропорции. Если цена пошла не в их сторону, значит они пересиживают этот минус. И сидят с минусом месяц - два, пока минус не перейдёт в плюс.
Есть сигналы на открытие, есть на закрытие, по ним робот и закрывает позицию. Стоп ставлю далеко, чисто на случай форс-мажора.