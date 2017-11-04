Ставите ли вы стоп лосс? - страница 9
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Здравствуйте
стоить будет не менее $70. сделаю быстро
Почему не видны комменарии? Что случилось?
ввод в эксплуатацию новых багов :-)
движок сайта обновили и коменты не попали в базу.. Это последнее время типичное явление