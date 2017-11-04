Ставите ли вы стоп лосс? - страница 9

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2017/10/04 09:37:04 Locked #254911 brulik100500 2017/11/04 09:54:42 Completed #null
 
for sell is the same
 
I did attach source codes
 
what does it mean?
 
Cliente Bruno Da Silva Muniz confirmou passo "Acordo sobre as Condições de Trabalho"
 

Здравствуйте

стоить будет не менее $70. сделаю быстро

 
 
ок!
 
Почему не видны комменарии? Что случилось?



 
Evgeny Gavrilov:
Почему не видны комменарии? Что случилось?


ввод в эксплуатацию новых багов :-)

движок сайта обновили и коменты не попали в базу.. Это последнее время типичное явление

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