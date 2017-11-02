При покупке советника оставить возможность использовать любую его прошлую версию. - страница 5
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Петрос. Я пишу много лет на заказ советники и индикаторы. Мои заказчики публикуются в маркете и транслируют сигналы.
Вот вам головоломка: я в курсе того, что и как в маркете и в сигналах? Или чтобы быть в курсе надо самому там иметь тучу продуктов и десятки сигналов?
Мало того -- обращаются с заказами подготовить продукты для маркета. Вот и вторая головоломка: я в курсе того, что модераторы при приёме продукта требуют?
Вон некоторые пассажиры с десятками продуктов в маркете и вроде бы как активными продажами -- порой как спросят что-то на форуме -- так и не знаешь что и думать -- будто то и не его продукты вовсе, да и писать он ни строчки кода сам не умеет.
Когда мы в 3-м курсе ВУЗ-а проходили Algol 68, то некоторые отличники курса, во время экзаменов получали 5-ку, а у меня была 3.
Но во время практики я запрограммировал задачу линейного программирования по симплекс методу, а они знали только значения операторов наизусть. И все время обращались ко мне чтобы я нашел ошибку.
Что хочу с этим сказать: Чтобы знать где что творится, надо не только об этом знать наизусть, но и надо иметь практический опыт в этой области.
Я имею ввиду маркет и сигналы. Заказчики в фрилансе, намного отличаются от тех которые покупают продукты, а также от тех которые подписываются на сигналы.
Они разные. Нельзя их сравнить друг с другом.
Когда мы в 3-м курсе ВУЗ-а ... Что хочу с этим сказать: ... Нельзя их ...
Почитал ваш пост и подумал, что надо вас как-то возвеличить, типа "портрет в рамку" или что-то подобное.
И задал в поисковике "петрос статуэтка" -- и получил вот примерно такое:
Почитал ваш пост и подумал, что надо вас как-то возвеличить, типа "портрет в рамку" или что-то подобное.
И задал в поисковике "петрос статуэтка" -- и получил вот примерно такое:
А что, неплохие.
А там стоят двое, кто они, я и ты ? И если да, то кто из нас зеленый, а кто белый :)
Вот этот отрывок я уже однажды показал:
А что, неплохие.
А там стоят двое, кто они, я и ты ? И если да, то кто из нас зеленый, а кто белый :)
друг Петрос, в вашем понимании не сомневался
и конечно я зелёный -- а вы белый [и пушистый]
друг Петрос, в вашем понимании не сомневался
и конечно я зелёный -- а вы белый [и пушистый]
Старшим надо всегда уважать. И надо уважать еще и тем, кто умеет делать хорошие вещи.
Когда я впервые пришел сюда, (это из-за сигналов) и как только увидел удивительных результатов, то начал не только изучать топ сигналы по их истории, насколько это было возможным ,но и запрограммировал и проверил их на тестере.
И не думал, кто авторы этих сигналов, зеленый, белый, черный или студент. То что хорошо, значит хорошо, независимо от того кто его сделал.
Петрос. Я пишу много лет на заказ советники и индикаторы. Мои заказчики публикуются в маркете и транслируют сигналы.
Вот вам головоломка: я в курсе того, что и как в маркете и в сигналах? Или чтобы быть в курсе надо самому там иметь тучу продуктов и десятки сигналов?
Андрей, чтобы "быть в курсе", нужно реально пройти и прочувствовать всё это, а не заниматься голыми домыслами и теоретизированиями. В ваших сообщениях слишком много гонора, ничем не обоснованного.
Программы под заказ имеют мало общего с продажей в Маркете, уж поверьте.
Вы знаете, сколько времени обычно занимает публикация очередной версии продукта? Полагаю, что нет. Регламентные 10 дней - это только если очень повезёт, если модератор не докопается до чего-нибудь. А обычно затягивается существенно дольше. И если в новой версии покупатель вдруг обнаруживает критичный баг, которого не было в прошлой версии, и который делает невозможным/некомфортным работу продукта, то покупатель вынужден ждать долгое время, пока этот баг, во-первых, будет исправлен продавцом, и во-вторых, опубликован в Маркете. Это может затянуться на месяц. Всё это время покупатель просто сидит и ждёт, когда он сможет опять пользоваться продуктом, за который он заплатил деньги. И это лишь один из сценариев.
Есть также случаи, когда покупателя просто что-то не устраивает в новой версии. Допустим продавец поменял/убрал некий функционал. Однако покупатель платил деньги именно за тот функционал, который был ранее. На каком основании его лишают этого функционала? У него должно быть право работать на той версии, которую он покупал.
А все разговоры про якобы "смену окружения" и несовместимость - это надуманная проблема. Такое если и происходит, то крайне редко. И в любом случае, сидеть ли с сырой неработающей версией, ожидая когда продавец её починит (а может и не починит, если болт забил на всё), либо откатиться на прежнюю рабочую версию, пусть даже рискуя несовместимостью - это уже выбор покупателя.
Или вот тут одна девушка на форуме приводила ещё одну ситуацию. Она уже 2 года не обновляет свой советник в Маркете по причине того, что он прибыльный, и за эти 2 последних года (т.е. на форварде) идёт стабильный рост в тестере, поэтому потенциальный покупатель чётко видит, что это не подгонка. Если же она обновит версию, то уже не будет такой уверенности. В итоге, в той старой версии уже куча багов и недоработок выявилась, но ей приходится жертвовать всем этим и не обновлять продукт, ради доверия покупателей. А вот будь у них возможность откатываться на прошлые версии, такой проблемы бы не стояло. Откатились - протестировали на форварде - убедились что всё честно - вернулись на текущую версию.
А вот продавцы "тестерных граалей" наоборот обновляются как можно чаще, делая подгонку под текущие котировки. Поэтому у потенциального покупателя нет возможности протестировать на форварде.
Или вот тут одна девушка на форуме приводила ещё одну ситуацию. Она уже 2 года не обновляет свой советник в Маркете по причине того, что он прибыльный, и за эти 2 последних года (т.е. на форварде) идёт стабильный рост в тестере, поэтому потенциальный покупатель чётко видит, что это не подгонка. Если же она обновит версию, то уже не будет такой уверенности. В итоге, в той старой версии уже куча багов и недоработок выявилась, но ей приходится жертвовать всем этим и не обновлять продукт, ради доверия покупателей. А вот будь у них возможность откатываться на прошлые версии, такой проблемы бы не стояло. Откатились - протестировали на форварде - убедились что всё честно - вернулись на текущую версию.
А вот продавцы "тестерных граалей" наоборот обновляются как можно чаще, делая подгонку под текущие котировки. Поэтому у потенциального покупателя нет возможности протестировать на форварде.
Смешно. Пусть делает новую версию с новым именем и с исправленными багами. Будет два...
Регламентные 10 дней - это только если очень повезёт, если модератор не докопается до чего-нибудь. А обычно затягивается существенно дольше. И если в новой версии покупатель вдруг обнаруживает критичный баг, которого не было в прошлой версии, и который делает невозможным/некомфортным работу продукта, то покупатель вынужден ждать долгое время, пока этот баг, во-первых, будет исправлен продавцом, и во-вторых, опубликован в Маркете. Это может затянуться на месяц. Всё это время покупатель просто сидит и ждёт, когда он сможет опять пользоваться продуктом, за который он заплатил деньги. И это лишь один из сценариев.
Так говорите прямо, как есть по факту.
1) мы покупатели, не доверяем продавцу и с каждым новым обновлением он забодал нас -- либо новые баги появляются, либо функционал перестаёт работать.
Так вы попали, смотреть надо на того, кто продаёт, отзывы/обсуждения читать перед покупкой.
2) мы продавцы, с трудом вносим малейшее изменение в код, нам влом проверять продукт после исправления -- а тут ещё "целая вечность" в виде 10 дней на проверку -- да ещё и модераторы маркета "цепляются" не пойми за что -- а мы же реально тупые и исправить баги не можем и понять замечания модератора не в состояния.
Вот для нас таких крутых и многоопытных продавцов -- нам надо, чтобы работали все версии продукта.
Андрей, чтобы "быть в курсе", нужно реально пройти и прочувствовать всё это, а не заниматься голыми домыслами и теоретизированиями. В ваших сообщениях слишком много гонора, ничем не обоснованного.
Программы под заказ имеют мало общего с продажей в Маркете, уж поверьте.
Вы знаете, ...
Знаю всю ту "тайну маркета", которая супер-дрюпер-продавцами подаётся с высоты своего величайшего, как правило, "пшик"-опыта.
Есть также случаи, когда покупателя просто что-то не устраивает в новой версии. Допустим продавец поменял/убрал некий функционал. Однако покупатель платил деньги именно за тот функционал, который был ранее. На каком основании его лишают этого функционала? У него должно быть право работать на той версии, которую он покупал.
Продукт поставляется "как есть". И если продавец принял решение поменять что-то в продукте, то он принял решение -- и если в новой версии баги новые или старые -- то их надо устранять. А в случае удаления ключевого функционала -- так для этого есть правила маркета.
Также надо учитывать, что подавляющее большинство продуктов маркета -- это не супер-мощная функциональность -- чтобы погрязнуть в нескончаемых багах и неотработках, это надо иметь качественный опыт бездаря-разработчика.
Или вот тут одна девушка на форуме приводила ещё одну ситуацию. Она уже 2 года не обновляет свой советник в Маркете по причине того, что он прибыльный, и за эти 2 последних года (т.е. на форварде) идёт стабильный рост в тестере, поэтому потенциальный покупатель чётко видит, что это не подгонка. Если же она обновит версию, то уже не будет такой уверенности. В итоге, в той старой версии уже куча багов и недоработок выявилась, но ей приходится жертвовать всем этим и не обновлять продукт, ради доверия покупателей. А вот будь у них возможность откатываться на прошлые версии, такой проблемы бы не стояло. Откатились - протестировали на форварде - убедились что всё честно - вернулись на текущую версию.
А вот продавцы "тестерных граалей" наоборот обновляются как можно чаще, делая подгонку под текущие котировки. Поэтому у потенциального покупателя нет возможности протестировать на форварде.
То что девушка боится "дышать" на свой продукт -- говорит только об одном -- программу писала не она.
А что это за сказки про "подгонку" продукта? Подгонка чем? Настройками? Не смешите мои тапки.
Или же в код что-то добавляется, чтобы продукт на тестах показывал отличные результаты? Так это мошенничество, а не продажа продукта.
Продукт поставляется "как есть". И если продавец принял решение поменять что-то в продукте, то он принял решение -- и если в новой версии баги новые или старые -- то их надо устранять. А в случае удаления ключевого функционала -- так для этого есть правила маркета.
Какие именно правила? Приведите их, либо прекращайте эту клоунаду. Одни истерики, а смысла ноль.