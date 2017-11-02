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Andrey F. Zelinsky:

Петрос. Я пишу много лет на заказ советники и индикаторы. Мои заказчики публикуются в маркете и транслируют сигналы.

Вот вам головоломка: я в курсе того, что и как в маркете и в сигналах? Или чтобы быть в курсе надо самому там иметь тучу продуктов и десятки сигналов?

Мало того -- обращаются с заказами подготовить продукты для маркета. Вот и вторая головоломка: я в курсе того, что модераторы при приёме продукта требуют?

Вон некоторые пассажиры с десятками продуктов в маркете и вроде бы как активными продажами -- порой как спросят что-то на форуме -- так и не знаешь что и думать -- будто то и не его продукты вовсе, да и писать он ни строчки кода сам не умеет.


Когда мы в 3-м курсе ВУЗ-а проходили Algol 68, то некоторые отличники курса, во время экзаменов получали 5-ку, а у меня была 3. 

Но во время практики я запрограммировал задачу линейного программирования по симплекс методу, а они знали только значения операторов наизусть. И все время обращались ко мне чтобы я нашел ошибку.

Что хочу с этим сказать:  Чтобы знать где что творится, надо не только об этом знать наизусть, но  и надо иметь практический опыт в этой области.

Я имею ввиду маркет и сигналы.  Заказчики в фрилансе, намного отличаются от тех которые покупают продукты, а также от тех которые подписываются на сигналы.

Они разные. Нельзя их сравнить друг с другом.

 
Petros Shatakhtsyan:

Когда мы в 3-м курсе ВУЗ-а ... Что хочу с этим сказать:  ... Нельзя их ...

Почитал ваш пост и подумал, что надо вас как-то возвеличить, типа "портрет в рамку" или что-то подобное.

И задал в поисковике "петрос статуэтка" -- и получил вот примерно такое:

 
Andrey F. Zelinsky:

Почитал ваш пост и подумал, что надо вас как-то возвеличить, типа "портрет в рамку" или что-то подобное.

И задал в поисковике "петрос статуэтка" -- и получил вот примерно такое:


А что, неплохие.

А там стоят двое, кто они, я и ты ?  И если да, то кто из нас зеленый, а кто белый :)

Вот этот отрывок я уже однажды показал:



 
Petros Shatakhtsyan:

А что, неплохие.

А там стоят двое, кто они, я и ты ?  И если да, то кто из нас зеленый, а кто белый :)


друг Петрос, в вашем понимании не сомневался

и конечно я зелёный -- а вы белый [и пушистый]

 
Andrey F. Zelinsky:

друг Петрос, в вашем понимании не сомневался

и конечно я зелёный -- а вы белый [и пушистый]


Старшим надо всегда уважать. И надо уважать еще и тем, кто умеет делать хорошие вещи.

Когда я впервые пришел сюда, (это из-за сигналов) и как только увидел удивительных результатов, то начал не только изучать топ сигналы по их истории, насколько это было возможным ,но и запрограммировал и проверил их на тестере.

И не думал, кто авторы этих сигналов, зеленый, белый, черный или студент. То что хорошо, значит хорошо, независимо от того кто его сделал.

 
Andrey F. Zelinsky:

Петрос. Я пишу много лет на заказ советники и индикаторы. Мои заказчики публикуются в маркете и транслируют сигналы.

Вот вам головоломка: я в курсе того, что и как в маркете и в сигналах? Или чтобы быть в курсе надо самому там иметь тучу продуктов и десятки сигналов?

Андрей, чтобы "быть в курсе", нужно реально пройти и прочувствовать всё это, а не заниматься голыми домыслами и теоретизированиями. В ваших сообщениях слишком много гонора, ничем не обоснованного.

Программы под заказ имеют мало общего с продажей в Маркете, уж поверьте.  

Вы знаете, сколько времени обычно занимает публикация очередной версии продукта?  Полагаю, что нет.  Регламентные 10 дней - это только если очень повезёт, если модератор не докопается до чего-нибудь. А обычно затягивается существенно дольше.   И если в новой версии покупатель вдруг обнаруживает критичный баг, которого не было в прошлой версии, и который делает невозможным/некомфортным работу продукта, то покупатель вынужден ждать долгое время, пока этот баг, во-первых, будет исправлен продавцом, и во-вторых, опубликован в Маркете.  Это может затянуться на месяц. Всё это время покупатель просто сидит и ждёт, когда он сможет опять пользоваться продуктом, за который он заплатил деньги. И это лишь один из сценариев.

Есть также случаи, когда покупателя просто что-то не устраивает в новой версии.  Допустим продавец поменял/убрал некий функционал.  Однако покупатель платил деньги именно за тот функционал, который был ранее. На каком основании его лишают этого функционала?  У него должно быть право работать на той версии, которую он покупал.

А все разговоры про якобы "смену окружения" и несовместимость - это надуманная проблема.  Такое если и происходит, то крайне редко.  И в любом случае, сидеть ли с сырой неработающей версией, ожидая когда продавец её починит (а может и не починит, если болт забил на всё),  либо откатиться на прежнюю рабочую версию, пусть даже рискуя несовместимостью  - это уже выбор покупателя.

 

Или вот тут одна девушка на форуме приводила ещё одну ситуацию.   Она уже 2 года не обновляет свой советник в Маркете по причине того, что он прибыльный, и за эти 2 последних года (т.е. на форварде) идёт стабильный рост в тестере, поэтому потенциальный покупатель чётко видит, что это не подгонка.   Если же она обновит версию, то уже не будет такой уверенности.  В итоге, в той старой версии уже куча багов и недоработок выявилась,  но ей приходится жертвовать всем этим и не обновлять продукт, ради доверия покупателей.  А вот будь у них возможность откатываться на прошлые версии, такой проблемы бы не стояло. Откатились - протестировали на форварде - убедились что всё честно - вернулись на текущую версию.

А вот продавцы "тестерных граалей" наоборот обновляются как можно чаще, делая подгонку под текущие котировки. Поэтому у потенциального покупателя нет возможности протестировать на форварде.

 
Alexey Navoykov:

Или вот тут одна девушка на форуме приводила ещё одну ситуацию.   Она уже 2 года не обновляет свой советник в Маркете по причине того, что он прибыльный, и за эти 2 последних года (т.е. на форварде) идёт стабильный рост в тестере, поэтому потенциальный покупатель чётко видит, что это не подгонка.   Если же она обновит версию, то уже не будет такой уверенности.  В итоге, в той старой версии уже куча багов и недоработок выявилась,  но ей приходится жертвовать всем этим и не обновлять продукт, ради доверия покупателей.  А вот будь у них возможность откатываться на прошлые версии, такой проблемы бы не стояло. Откатились - протестировали на форварде - убедились что всё честно - вернулись на текущую версию.

А вот продавцы "тестерных граалей" наоборот обновляются как можно чаще, делая подгонку под текущие котировки. Поэтому у потенциального покупателя нет возможности протестировать на форварде.

Смешно. Пусть делает новую версию с новым именем и с исправленными багами. Будет два...

 
Alexey Navoykov:
Регламентные 10 дней - это только если очень повезёт, если модератор не докопается до чего-нибудь. А обычно затягивается существенно дольше.   И если в новой версии покупатель вдруг обнаруживает критичный баг, которого не было в прошлой версии, и который делает невозможным/некомфортным работу продукта, то покупатель вынужден ждать долгое время, пока этот баг, во-первых, будет исправлен продавцом, и во-вторых, опубликован в Маркете.  Это может затянуться на месяц. Всё это время покупатель просто сидит и ждёт, когда он сможет опять пользоваться продуктом, за который он заплатил деньги. И это лишь один из сценариев.

Так говорите прямо, как есть по факту.

1) мы покупатели, не доверяем продавцу и с каждым новым обновлением он забодал нас -- либо новые баги появляются, либо функционал перестаёт работать.

Так вы попали, смотреть надо на того, кто продаёт, отзывы/обсуждения читать перед покупкой.

2) мы продавцы, с трудом вносим малейшее изменение в код, нам влом проверять продукт после исправления -- а тут ещё "целая вечность" в виде 10 дней на проверку -- да ещё и модераторы маркета "цепляются" не пойми за что -- а мы же реально тупые и исправить баги не можем и понять замечания модератора не в состояния.

Вот для нас таких крутых и многоопытных продавцов -- нам надо, чтобы работали все версии продукта.

Alexey Navoykov:

Андрей, чтобы "быть в курсе", нужно реально пройти и прочувствовать всё это, а не заниматься голыми домыслами и теоретизированиями. В ваших сообщениях слишком много гонора, ничем не обоснованного.

Программы под заказ имеют мало общего с продажей в Маркете, уж поверьте.  

Вы знаете, ...

Знаю всю ту "тайну маркета", которая супер-дрюпер-продавцами подаётся с высоты своего величайшего, как правило, "пшик"-опыта.

Alexey Navoykov:

Есть также случаи, когда покупателя просто что-то не устраивает в новой версии.  Допустим продавец поменял/убрал некий функционал.  Однако покупатель платил деньги именно за тот функционал, который был ранее. На каком основании его лишают этого функционала?  У него должно быть право работать на той версии, которую он покупал.

Продукт поставляется "как есть". И если продавец принял решение поменять что-то в продукте, то он принял решение -- и если в новой версии баги новые или старые -- то их надо устранять. А в случае удаления ключевого функционала -- так для этого есть правила маркета.

Также надо учитывать, что подавляющее большинство продуктов маркета -- это не супер-мощная функциональность -- чтобы погрязнуть в нескончаемых багах и неотработках, это надо иметь качественный опыт бездаря-разработчика.

Alexey Navoykov:

Или вот тут одна девушка на форуме приводила ещё одну ситуацию.   Она уже 2 года не обновляет свой советник в Маркете по причине того, что он прибыльный, и за эти 2 последних года (т.е. на форварде) идёт стабильный рост в тестере, поэтому потенциальный покупатель чётко видит, что это не подгонка.   Если же она обновит версию, то уже не будет такой уверенности.  В итоге, в той старой версии уже куча багов и недоработок выявилась,  но ей приходится жертвовать всем этим и не обновлять продукт, ради доверия покупателей.  А вот будь у них возможность откатываться на прошлые версии, такой проблемы бы не стояло. Откатились - протестировали на форварде - убедились что всё честно - вернулись на текущую версию.

А вот продавцы "тестерных граалей" наоборот обновляются как можно чаще, делая подгонку под текущие котировки. Поэтому у потенциального покупателя нет возможности протестировать на форварде.

То что девушка боится "дышать" на свой продукт -- говорит только об одном -- программу писала не она.

А что это за сказки про "подгонку" продукта? Подгонка чем? Настройками? Не смешите мои тапки.

Или же в код что-то добавляется, чтобы продукт на тестах показывал отличные результаты? Так это мошенничество, а не продажа продукта.

 
Andrey F. Zelinsky:

Продукт поставляется "как есть". И если продавец принял решение поменять что-то в продукте, то он принял решение -- и если в новой версии баги новые или старые -- то их надо устранять. А в случае удаления ключевого функционала -- так для этого есть правила маркета.

Какие именно правила?  Приведите их, либо прекращайте эту клоунаду.  Одни истерики, а смысла ноль.

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