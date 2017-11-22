Одна из причин почему брокеры не любят МТ5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня версия чисто конспирологическая, но почему бы и нет? Возможно, с МТ4 проще рисовать сомнительные котировки. Смотрите сами. Предположим, дилинговая контора постоянно мошенничает с котировками: то соплю нарисует, то стопы повыбивает, а реально на рынке таких котировок ни у кого не было. Клиенты начинают возмущаться, обращаются в техподдержку. Так вот, если у ДЦ есть торговля с МТ5, клиенты всегда могут сослаться на то, что вот дескать Just2Trade, авторитетный поставщик котировок для этого терминала, ничего подобного не давал. Это же не LMAX и не Currenex, с Just2Trade проще заключить договор на подключение к пулу ливидности. И если контора с МТ5 работает, то по логике она в первую очередь должна сотрудничать именно с Just2Trade. А если у конторы только МТ4, то это как закрытый клуб: они могут вешать любую лапшу и у клиента в принципе нет логически обоснованных аргументов.
У меня тоже такое же ощущение. Поэтому, лично я сейчас не имею дело с брокером как минимум в двух случаях: если у него нет МТ5 или (и) у него есть бинарные опционы.
Твое объяснение из разряда :"У нас неудачи в бизнесе не из за наших ошибок, а потому что мир и люди неправильные. Вот когда они станут правильными, мы станем первыми!".
Объяснить все ленью, - значит не объяснить ничего. К сожалению.
Тупая иррациональная лень - это как раз очень емко все объясняет. Людям лень разобраться в сути, им легче найти отмазки.
Я кстати уже полтора года назад рассуждал на эту тему.
Тупая иррациональная лень - это как раз очень емко все объясняет. Людям лень разобраться в сути, им легче найти отмазки.
Я кстати уже полтора года назад рассуждал на эту тему.
Я читал эту тему ранее. Тогда я был согласен с твоей точкой зрения. Сейчас думаю иначе.
Да, с одной стороны лень - это преграда. С другой стороны - стремление к экономии собственного времени и сил на неэффективном труде. Лень проявляется при малой мотивации к действию. Мотивация определяется отдачей (пользой) от действия.
Если людям лень использовать инструмент в своей работе, значит инструмент потребляет их силы больше чем нужно. Следовательно, оптимизировать нужно не человека, а инструмент.
Давай оценим платформу с точки зрения потребления человеческих усилий на изучение языка и написание программ. Условно вычислим затрату сил и отдачу от труда пользователя при использовании обоих платформ.
Я читал эту тему ранее. Тогда я был согласен с твоей точкой зрения. Сейчас думаю иначе.
Да, с одной стороны лень - это преграда. С другой стороны - стремление к экономии собственного времени и сил на неэффективном труде. Лень проявляется при малой мотивации к действию. Мотивация определяется отдачей (пользой) от действия.
Если людям лень использовать инструмент в своей работе, значит инструмент потребляет их силы больше чем нужно. Следовательно, оптимизировать нужно не человека, а инструмент.
Давай оценим платформу с точки зрения потребления человеческих ресурсов на изучение языка и написание программ. Условно вычислим затрату сил и отдачу от труда пользователя при использовании обоих платформ.
Петр, ты о чем? Я не понимаю тебя. MQL4 и MQL5 абсолютно одинаковые по сложности языки, они как младший брат и старший брат. Я же говорю - люди вечно ищут отмазки из-за своей лени. Ты, кстати, очень яркий пример этому. Вместо того чтобы пользоваться ООП и отладчиком, ты находишь кучу отмазок не делать этого.
...Я не понимаю тебя. MQL4 и MQL5 абсолютно одинаковые по сложности языки...
Не совсем. Придирок у компилятора MQL5 гораздо больше. Следователно, пользователю нужно лучше знать язык и программировать профессиональнее. Это может быть не только хорошо, но и плохо. Есть две стороны медали. Новичкам нужно быстро проверять свои стратегии, и у них нет времени на серьезное изучение программирования. Придирчивый компилятор, ООП, и другие неудобства будут им палкой в колесах.
Что касается меня, то меня врядли можно назвать ленивым. Я работаю по 8 -10 часов в день. Программирую и реализую свои идеи. ООП мне просто не нужен. Менее эффективный код. Парадигма, направленная на структуризацию человеческого мышления, которая приносит в жертву абсолютную эффективность механизмов. Я и так мыслю классами и структурами. Мне не нужно структурировать мышление. Для меня ООП неэффективен. Я экономлю на оверхеде который он создает.
Петр, ты о чем? Я не понимаю тебя. MQL4 и MQL5 абсолютно одинаковые по сложности языки, они как младший брат и старший брат. Я же говорю - люди вечно ищут отмазки из-за своей лени. Ты, кстати, очень яркий пример этому. Вместо того чтобы пользоваться ООП и отладчиком, ты находишь кучу отмазок не делать этого.
Полностью поддерживаю, начинал с 4, сейчас полностью перешел на 5. Масштабируемость у 5 очень хорошая. Удобно работать с историей (терминал сам все загружает), нагрузка на железо меньше, вызов других индикаторов удобнее, анализ тестирования советника намного удобнее, опять же многопоточность тестирования. Т.е. у 5 плюсов намного больше, по сравнению с 4, было бы желание для изучения. Если что-то не понимаешь, это не означает что это плохо.
Полностью поддерживаю, начинал с 4, сейчас полностью перешел на 5. Масштабируемость у 5 очень хорошая. Удобно работать с историей (терминал сам все загружает), нагрузка на железо меньше, вызов других индикаторов удобнее, анализ тестирования советника намного удобнее, опять же многопоточность тестирования. Т.е. у 5 плюсов намного больше, по сравнению с 4, было бы желание для изучения. Если что-то не понимаешь, это не означает что это плохо.
По поводу нагрузки на железо, у меня наоборот, MT5 в 4 раза больше, чем MT4, грузит процессоры. Взгляните на процесоорное время, все терминалы работают последние двое суток. Все 64-разрядные терминалы - MT5, все 32-разрядные - MT4. Выполняемые обоими терминалами функции абсолютно идентичны.
Полностью поддерживаю, начинал с 4, сейчас полностью перешел на 5. Масштабируемость у 5 очень хорошая. Удобно работать с историей (терминал сам все загружает), нагрузка на железо меньше, вызов других индикаторов удобнее, анализ тестирования советника намного удобнее, опять же многопоточность тестирования. Т.е. у 5 плюсов намного больше, по сравнению с 4, было бы желание для изучения. Если что-то не понимаешь, это не означает что это плохо.
Нагрузка на железо и размер потребляемой памяти у МТ5 однозначно многократно выше. Но встроенный функционал существенно шире. Кроме того склонность к непредсказуемым зависаниям почти отсутствует.