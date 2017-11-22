Одна из причин почему брокеры не любят МТ5 - страница 2

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Gennadiy Stanilevych:

Как тогда можно объяснить тот факт, что у одного и того же брокера на МТ4 больше торговых инструментов чем на МТ5? Вот пример. Старейший брокер - Ал-ри.  На МТ4 CFD на акции и индексы. А на МТ5 только валюты.  


 

У вас про счет, он походу подключен только к FX ликвидности, бывают такие счета

вот обычный счет а А


 
Maxim Dmitrievsky:

У вас про счет, он походу подключен только к FX ликвидности, бывают такие счета

вот обычный счет а А



Подскажите пожалуйста брокера или тип счета с большим количеством торговых инструментов сопоставимым с количеством на МТ4. 

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Gennadiy Stanilevych:

Подскажите пожалуйста брокера или тип счета с большим количеством торговых инструментов сопоставимым с количеством на МТ4. 


это не зависит от брокеров, каждый брокер, как правило, предлагает несколько типов счетов, на них списки символов могут отличаться (справедливо и для мт4). Просто заходите на страницу с описанием счета и смотрите, брокеров полно с мт5

 
Gennadiy Stanilevych:

Подскажите пожалуйста брокера или тип счета с большим количеством торговых инструментов сопоставимым с количеством на МТ4. 


Таких масса. Например - 

  • GEBTrade-5
  • Just2Trade-MT5
  • и множество других


Я в свое время тоже тяжело переходил с МТ3 на МТ4 ...

 
Sergey Golubev:

Таких масса. Например - 

  • GEBTrade-5
  • Just2Trade-MT5
  • и множество других


Я в свое время тоже тяжело переходил с МТ3 на МТ4 ...


Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.


 
Gennadiy Stanilevych:

Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.



Тут зависит от того - что кому надо.
Помню как-то искал Bovespa Index с иторией на много лет, и нашел только на четверке.

 
Gennadiy Stanilevych:

Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.


Странно, минимум за год котировки по какао есть, самая ранняя дата 26 сентября 2016 года


EURUSD - январь 1999 года


 
Gennadiy Stanilevych:

Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.



Но там же (в МТ5) можно и подгрузить историю - вот, например, аллюминий - 



 
Gennadiy Stanilevych:

Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.


Позвольте спросить: А причем тут МТ5? Это ж от брокера зависит. Это  все равно, что сказать: " У меня есть два соседа. Первый купил себе Ладу Калину, а второй Tesla Roadster II. Первый все время гоняет и проехал уже 50000 км за год, а второй редко выезжает и проехал за год всего 5000 км. Значит Лада Калина круче!"
 
Gennadiy Stanilevych:
Уже много лет МТ5 на может обогнать МТ4 по количеству пользователей. Почему?
Опрометчиво и горделиво отрываясь от МТ4 технологически, МТ5 выкинул на помойку главное достоинство своего предшественника, легкомысленно не придав ему значения - легкость и простоту, обеспечивающие пространство для свободного творчества пользователей. Но есть те, кто интуитивно нашли и подобрали эту идею с помойки, и теперь бережно несут ее в новую платформу. Поэтому, думаю МТ5 все таки будет впереди.
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