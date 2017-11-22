Одна из причин почему брокеры не любят МТ5 - страница 2
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Как тогда можно объяснить тот факт, что у одного и того же брокера на МТ4 больше торговых инструментов чем на МТ5? Вот пример. Старейший брокер - Ал-ри. На МТ4 CFD на акции и индексы. А на МТ5 только валюты.
У вас про счет, он походу подключен только к FX ликвидности, бывают такие счета
вот обычный счет а А
У вас про счет, он походу подключен только к FX ликвидности, бывают такие счета
вот обычный счет а А
Подскажите пожалуйста брокера или тип счета с большим количеством торговых инструментов сопоставимым с количеством на МТ4.
Подскажите пожалуйста брокера или тип счета с большим количеством торговых инструментов сопоставимым с количеством на МТ4.
это не зависит от брокеров, каждый брокер, как правило, предлагает несколько типов счетов, на них списки символов могут отличаться (справедливо и для мт4). Просто заходите на страницу с описанием счета и смотрите, брокеров полно с мт5
Подскажите пожалуйста брокера или тип счета с большим количеством торговых инструментов сопоставимым с количеством на МТ4.
Таких масса. Например -
Я в свое время тоже тяжело переходил с МТ3 на МТ4 ...
Таких масса. Например -
Я в свое время тоже тяжело переходил с МТ3 на МТ4 ...
Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.
Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.
Тут зависит от того - что кому надо.
Помню как-то искал Bovespa Index с иторией на много лет, и нашел только на четверке.
Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.
Странно, минимум за год котировки по какао есть, самая ранняя дата 26 сентября 2016 года
EURUSD - январь 1999 года
Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.
Но там же (в МТ5) можно и подгрузить историю - вот, например, аллюминий -
Да есть брокеры, которые могут показать хороший список торгуемого. Но если начинаешь разбираться, то практически везде одна и та же болячка. Нет истории котировок. И это ни как не вяжется с заявлением о том, что 5-ка в этом плане чем-то лучше 4-ки. Смотрите сами. Вот чарт какао.
Уже много лет МТ5 на может обогнать МТ4 по количеству пользователей. Почему?