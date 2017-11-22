Одна из причин почему брокеры не любят МТ5 - страница 5
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Имеется ввиду популярность, распостраненность в массах. Используемость.
Аааа.
Ну это понятно.
Конечно будут использовать МТ5, особенно те кто только приходит.И ход сделали верный - остановили поддержку 4-рки.
Вряд ли мт5 займёт достойную позицию для фондового рынка. С форексом вопросов нет, но форекс это же для детей со мелкими счетами.
Вряд ли мт5 займёт достойную позицию для фондового рынка. С форексом вопросов нет, но форекс это же для детей со мелкими счетами.
Вряд ли мт5 займёт достойную позицию для фондового рынка. С форексом вопросов нет, но форекс это же для детей со мелкими счетами.
Ребята. Разработчики. Услышьте меня пожалуйста! Напишите как специалисту в брокерской конторе заказчать историю котировок по инструменту! Посмотрите на мой первый пост в топике. Ренат, пожалуйста.
Николай, ты не согласен с этой точкой зрения?
Выскажи свою.
Петр, к сожалению, я почему-то не воспринимаю твои многочисленные слова как точку зрения, а только как некую облачно-туманную демагогию. Весьма ёмко сформулировал Ренат: "массовый пофигизм и иррациональная лень." Что-то добавить здесь сложно. Именно тупая иррациональная лень, пофигизм и инерционность - истинная причина торможения масс перехода на новую более совершенную платформу. Вообще лень - очень ценная вещь, но нормальная лень, когда человек ради того, чтобы ничего не делать готов горы свернуть. Это же реально тупая лень. Как в том анекдоте про старого еврея, который молился Богу и просил его выиграть в лотерею, но при этом не покупал лотерейный билет.
Не согласен. МТ5 впереди с точки зрения технологий. Это лучшая платформа для алготрейдинга на текущий момент. Поскольку алготрейдинг будет постепенно вытеснять ручной трейдинг, то фокус внимания биржевых игроков будет неизбежно концентрироваться на МТ5.
Петр, к сожалению, я почему-то не воспринимаю твои многочисленные слова как точку зрения, а только как некую облачно-туманную демагогию. Весьма ёмко сформулировал Ренат: "массовый пофигизм и иррациональная лень." Что-то добавить здесь сложно. Именно тупая иррациональная лень, пофигизм и инерционность - истинная причина торможения масс перехода на новую более совершенную платформу. Вообще лень - очень ценная вещь, но нормальная лень, когда человек ради того, чтобы ничего не делать готов горы свернуть. Это это же реально тупая лень. Как в том анекдоте про старого еврея, который молился Богу и просил его выиграть в лотерею, но при этом не покупал лотерейный билет.
Ну, не обессудь, если твои многочисленные слова я стану воспринимать также.
Объяснить все ленью, - значит не объяснить ничего. К сожалению.
К тому же, если всему причиной лень, то МТ5 в безнадежной ситуации. Лень - это сторона человеческой природы. Если компания будет бороться с ленью людей, а не использовать ее себе во благо (лень можно очень эффективно использовать), то она неизбежно истратит все свои ресурсы и проиграет в этой борьбе.
Природу человека победить нельзя! Ее можно только понять и использовать.