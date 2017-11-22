Одна из причин почему брокеры не любят МТ5 - страница 5

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Реter Konow:
Имеется ввиду популярность, распостраненность в массах. Используемость.

Аааа.

Ну это понятно.

Конечно будут использовать МТ5, особенно те кто только приходит.

И ход сделали верный - остановили поддержку 4-рки.
 
У меня версия чисто конспирологическая, но почему бы и нет? Возможно, с МТ4 проще рисовать сомнительные котировки. Смотрите сами. Предположим, дилинговая контора постоянно мошенничает с котировками: то соплю нарисует, то стопы повыбивает, а реально на рынке таких котировок ни у кого не было. Клиенты начинают возмущаться, обращаются в техподдержку. Так вот, если у ДЦ есть торговля с МТ5, клиенты всегда могут сослаться на то, что вот дескать Just2Trade, авторитетный поставщик котировок для этого терминала, ничего подобного не давал. Это же не LMAX и не Currenex, с Just2Trade проще заключить договор на подключение к пулу ливидности. И если контора с МТ5 работает, то по логике она в первую очередь должна сотрудничать именно с Just2Trade. А если у конторы только МТ4, то это как закрытый клуб: они могут вешать любую лапшу и у клиента в принципе нет логически обоснованных аргументов.
 
Добавлю только, что в условиях конкрентной "борьбы" двух платформ, имея изначально более слабые позиции по сравнению со всемирно-популярной платформой, МТ5 приходилось также боротся с собственными багами, которые съедали немалую часть его популярности. Однако, нельзя не признать, что позиции МТ5 за последние годы чрезвычайно усилились, хотя время полного вытеснения МТ4 еще не пришло.
 

Вряд ли мт5 займёт достойную позицию для фондового рынка. С форексом вопросов нет, но форекс это же для детей со мелкими счетами.

 
Alexey Oreshkin:

Вряд ли мт5 займёт достойную позицию для фондового рынка. С форексом вопросов нет, но форекс это же для детей со мелкими счетами.

Не согласен. МТ5 впереди с точки зрения технологий. Это лучшая платформа для алготрейдинга на текущий момент. Поскольку алготрейдинг будет постепенно вытеснять ручной трейдинг, то фокус внимания биржевых игроков будет неизбежно концентрироваться на МТ5.
 
Alexey Oreshkin:

Вряд ли мт5 займёт достойную позицию для фондового рынка. С форексом вопросов нет, но форекс это же для детей со мелкими счетами.

Смешной пост 
 

Ребята. Разработчики. Услышьте меня пожалуйста! Напишите как специалисту в брокерской конторе заказчать историю котировок по инструменту! Посмотрите на мой первый пост в топике. Ренат, пожалуйста.

 
Реter Konow:

Николай, ты не согласен с этой точкой зрения?

Выскажи свою.


Петр, к сожалению, я почему-то не воспринимаю твои многочисленные слова как точку зрения, а только как некую облачно-туманную демагогию. Весьма ёмко сформулировал Ренат: "массовый пофигизм и иррациональная лень." Что-то добавить здесь сложно. Именно тупая иррациональная лень, пофигизм и инерционность - истинная причина торможения масс перехода на новую более совершенную платформу. Вообще лень - очень ценная вещь, но нормальная лень, когда человек ради того, чтобы ничего не делать готов горы свернуть. Это же реально тупая лень. Как в том анекдоте про старого еврея, который молился Богу и просил его выиграть в лотерею, но при этом не покупал лотерейный билет.  

 
Реter Konow:
Не согласен. МТ5 впереди с точки зрения технологий. Это лучшая платформа для алготрейдинга на текущий момент. Поскольку алготрейдинг будет постепенно вытеснять ручной трейдинг, то фокус внимания биржевых игроков будет неизбежно концентрироваться на МТ5.
на мт5 удобно написать и протестить алгоритм - это без вопросов, но не более. Слишком велико наследие прошлого чтобы вот так легко серьёзные деньги перешли на мт5
 
Nikolai Semko:

Петр, к сожалению, я почему-то не воспринимаю твои многочисленные слова как точку зрения, а только как некую облачно-туманную демагогию. Весьма ёмко сформулировал Ренат: "массовый пофигизм и иррациональная лень." Что-то добавить здесь сложно. Именно тупая иррациональная лень, пофигизм и инерционность - истинная причина торможения масс перехода на новую более совершенную платформу. Вообще лень - очень ценная вещь, но нормальная лень, когда человек ради того, чтобы ничего не делать готов горы свернуть. Это это же реально тупая лень. Как в том анекдоте про старого еврея, который молился Богу и просил его выиграть в лотерею, но при этом не покупал лотерейный билет.  

Ну, не обессудь, если твои многочисленные слова я стану воспринимать также.

Объяснить все ленью, - значит не объяснить ничего. К сожалению.


К тому же, если всему причиной лень, то МТ5 в безнадежной ситуации. Лень - это сторона человеческой природы. Если компания будет бороться с ленью людей, а не использовать ее себе во благо (лень можно очень эффективно использовать), то она неизбежно истратит все свои ресурсы и проиграет в этой борьбе.

Природу человека победить нельзя! Ее можно только понять и использовать.

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