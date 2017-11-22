Одна из причин почему брокеры не любят МТ5
Уже много лет МТ5 на может обогнать МТ4 по количеству пользователей. Почему? Сегодня выяснилась одна деталь, которая не позволяет полноценно использовать МТ5. Мало торговых инструментов и отсутствие истории котировок по сырью, акциям, индексам и т.д. Т.е по инструментам, которые без проблем брокеры предоставляют клиентам. Что не так с МТ5?
...
Что скажите?
Подчеркните нужное: криворукость брокера/бред/дешевые отмазки.
Взгляните на Фортс, там с 2013 года (начало запуска МТ5 на фортсе) есть все данные, включая тики. А это сотня инструментов.
Бред какой суровый.
Где-то в 90-х в Питере был рок-фестиваль - Пчелы против Меда )))
Где-то в 90-х в Питере был рок-фестиваль - Пчелы против Меда )))
ЗЫ - Вчера спросил заказчика, а не собиоается ли он переходить на пятерку? Просто я ему бацаю тему. Говорю, давай сразу параллельно на 5-ку сделаю.
Был ответ , - а рвзьве так вообще можно??? Ну давай, я доплачу!!
-------------
Я к тому, что народ просто не в курсе возможностей, я уже устал рассказывать о преимуществах 5-ки для, так сказать , обычного трейдера.
ЗЫ - Вчера спросил заказчика, а не собиоается ли он переходить на пятерку? Просто я ему бацаю тему. Говорю, давай сразу параллельно на 5-ку сделаю.
Был ответ , - а рвзьве так вообще можно??? Ну давай, я доплачу!!
-------------
Я к тому, что народ просто не в курсе возможностей, я уже устал рассказывать о преимуществах 5-ки для, так сказать , обычного трейдера
Уже много лет МТ5 на может обогнать МТ4 по количеству пользователей. Почему? Сегодня выяснилась одна деталь, которая не позволяет полноценно использовать МТ5. Мало торговых инструментов и отсутствие истории котировок по сырью, акциям, индексам и т.д. Т.е по инструментам, которые без проблем брокеры предоставляют клиентам. Что не так с МТ5?
Вот почитайте переписку со специалистом одного из нормальных брокеров, который просил, чтобы я попробовал их условия.
[8:43:03] Ryder Lai: may I know how long is the quote you need to run your EA
[9:52:40] Gennadiy Stanilevych: min 150 bars on W1 charts
[9:54:28] Ryder Lai: I see
[9:54:33] Ryder Lai: we have found the problem
[9:54:59] Ryder Lai: the problem mt5 just been launched
[9:55:58] Ryder Lai: so it can't synchromesh all data
[10:11:43] Gennadiy Stanilevych: when fix it?
[10:14:50] Ryder Lai: due to new version of platform
[10:15:03] Ryder Lai: so if you insist of long histroy
[10:15:09] Ryder Lai: then you have to use MT4
Что скажите?
Обычный брокерский бред. Это Вы называете нормальным брокером ?
Обычный брокерский бред. Это Вы называете нормальным брокером ?
Как насчёт оффлайн графиков в МТ5? Есть ли они?
Да. Посмотрите кастомные символы в последних билдах.
Бред какой суровый.
Как тогда можно объяснить тот факт, что у одного и того же брокера на МТ4 больше торговых инструментов чем на МТ5? Вот пример. Старейший брокер - Ал-ри. На МТ4 CFD на акции и индексы. А на МТ5 только валюты.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уже много лет МТ5 на может обогнать МТ4 по количеству пользователей. Почему? Сегодня выяснилась одна деталь, которая не позволяет полноценно использовать МТ5. Мало торговых инструментов и отсутствие истории котировок по сырью, акциям, индексам и т.д. Т.е по инструментам, которые без проблем брокеры предоставляют клиентам. Что не так с МТ5?
Вот почитайте переписку со специалистом одного из нормальных брокеров, который просил, чтобы я попробовал их условия.
[8:43:03] Ryder Lai: may I know how long is the quote you need to run your EA
[9:52:40] Gennadiy Stanilevych: min 150 bars on W1 charts
[9:54:28] Ryder Lai: I see
[9:54:33] Ryder Lai: we have found the problem
[9:54:59] Ryder Lai: the problem mt5 just been launched
[9:55:58] Ryder Lai: so it can't synchromesh all data
[10:11:43] Gennadiy Stanilevych: when fix it?
[10:14:50] Ryder Lai: due to new version of platform
[10:15:03] Ryder Lai: so if you insist of long histroy
[10:15:09] Ryder Lai: then you have to use MT4
Что скажите?