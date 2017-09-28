Шифрование даты - страница 6
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Вот дата, активна на 4 часа вперёд, можно поставить проверку раз в сутки, сути не меняет
Самый простой способ - составить строку из двух одинаковых дат и ее зашифровать. После расшифровки сравнить, чтобы обе даты были одинаковые.
Я сделал полное шифрование.
Программа проверяет наличие файла с ключом в папке терминала, если файла нет
Программа обращается на сервер и оттуда качает файл с зашифрованной информацией.
Если файл есть, программа читает оттуда все данные.
Так получается надежнее и экономнее.
1 - Один запрос на сервер
2 - Все проверки идут на локальной машине.
3 - Нет интернета, лег сервер, такие проблемы больше не страшны...4 - Все программы требующие активации активируются локально и не лезут на сервер.
Я сделал полное шифрование.
Программа проверяет наличие файла с ключом в папке терминала, если файла нет
Программа обращается на сервер и оттуда качает файл с зашифрованной информацией.
Если файл есть, программа читает оттуда все данные.
Так получается надежнее и экономнее.
1 - Один запрос на сервер
2 - Все проверки идут на локальной машине.
3 - Нет интернета, лег сервер, такие проблемы больше не страшны...4 - Все программы требующие активации активируются локально и не лезут на сервер.
Ну у меня алгоритм конечно другой.
Выкладываю в сеть программу везде, где только можно. Кто хочет, скачивает её и устанавливает в терминал, она регистрируется через сервер автоматически на период от N до N дней на усмотрение.
По завершении срока за один день, вылазит окошко, мол ключ истекает, и можете приобрести. Если программа понравилась, то пользователь связывается, и получает бессрочную. Если просит продлить ещё для тестов, то продлеваю на N дней.Таким образом пользователь не ждет первой активации, не отправляет номера счетов и прочего, работать начинает сразу.
Ну у меня алгоритм конечно другой.
Выкладываю в сеть программу везде, где только можно. Кто хочет, скачивает её и устанавливает в терминал, она регистрируется через сервер автоматически на период от N до N дней на усмотрение.
По завершении срока за один день, вылазит окошко, мол ключ истекает, и можете приобрести. Если программа понравилась, то пользователь связывается, и получает бессрочную. Если просит продлить ещё для тестов, то продлеваю на N дней.Таким образом пользователь не ждет первой активации, не отправляет номера счетов и прочего, работать начинает сразу.
а как боретесь с повторной установкой? по IP не очень, например, у меня он динамический, да и из под прокси можно зайти
а как боретесь с повторной установкой? по IP не очень, например, у меня он динамический, да и из под прокси можно зайти
Можно, но бота запускать на разных счетах не целесообразно
Можно, но бота запускать на разных счетах не целесообразно
а, все же делается привязка к счету, ясно
можно ссылку на скачку советника с последующей регистрацией, интересно посмотреть
в личку
а, все же делается привязка к счету, ясно
можно ссылку на скачку советника с последующей регистрацией, интересно посмотреть
в личку
Примерно так, регистрация к счёту, и если она уже была, то повторной уже не будет, в базе будет об этом запись, но можно продлить по просьбе
Примерно так, регистрация к счёту, и если она уже была, то повторной уже не будет, в базе будет об этом запись, но можно продлить по просьбе
да, это я понял
почему то никто не видит разницы между тем для кого создается защита, для самого программиста или для клиента который хочет продавать свои продукты, который в программировании ничего не понимает и ему нужен легкий в работе и достаточно надежный способ защиты его продукта.
с уважением.
@Vitaly Muzichenko никого не слушайте, вы делаете свое дело, через сервер это то, что нужно. не даром все компании проверяют свои ключи именно через сервер, при чем защита расширяемая вплоть до проверки самого файла программы по контрольным суммам. я бы себе делал именно так как сделали вы.
почему то никто не видит разницы между тем для кого создается защита, для самого программиста или для клиента который хочет продавать свои продукты, который в программировании ничего не понимает и ему нужен легкий в работе и достаточно надежный способ защиты его продукта.
с уважением.
MS уже давно забила на проверки )) И остальные крупные производители ПО тоже.
И их политика понятна. С молодости подсадить народ на свои продукты, станут работать в фирмах, будут агитировать за их продукты.
Разумеется, к нам-малькам это не относится