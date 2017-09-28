Шифрование даты
Может лучше зашифровать так, чтобы при перестановке знаков, дата вообще не читалась?
а чем не устраивают CryptEncode и CryptDecode ?
это слишком просто, как говорил т. Сухов,
с уважением.
если вы действительно хотите что то получить стоящее в виде защиты, следует это обмозговать самостоятельно. я решил данную проблему несколько лет назад. любое обсуждение вашего шифра будет ослаблять его защиту.
с уважением.
А это ничего, что шифрование AES и DES, которые предлагают MQ, имеют открытый стандарт? И у других шифров, которые в ходу, тоже открытые алгоритмы. Секретчики блин...
А это ничего, что шифрование AES и DES, которые предлагают MQ, имеют открытый стандарт? И у других шифров, которые в ходу, тоже открытые алгоритмы. Секретчики блин...
При шифровании можно прилепить соль, и ломать никто не станет
А вы правда думаете, что ваш грааль будут ломать ради увеличения срока действия ?
Я замечал общую тенденцию - люди с центовиком в $10 жутко боятся выставлять отложки, sl и tp на основании того, что жадный ДЦ спит и видит, как бы эту десятку заныкать.
А люди с депо в десятки тысяч баксов об этом как-то не парятся.
Так же и с защитой.
При шифровании можно прилепить соль, и ломать никто не станет
Что за солЬ, не понял
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Вопрос следующий :
Есть дата 2017.09.01 00:00
Нужно ее зашифровать.
В конечной программе шифр будет читаться из файла дешифровываться и сверяться с текущем временем.
Проблема в том что если юзер в шифре типа DERTYUOIOPLKJM поменяет буквы местами то дата может увеличиться.
Так вот вопрос в том, как зашифровать дату что бы в случае изменения букв или их порядка дата не увеличивалась?