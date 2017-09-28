Шифрование даты

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Вопрос следующий :

Есть дата 2017.09.01 00:00

Нужно ее зашифровать.


В конечной программе шифр будет читаться из файла дешифровываться и сверяться с текущем временем.

Проблема в том что если юзер в шифре типа DERTYUOIOPLKJM  поменяет буквы местами то дата может увеличиться.


Так вот вопрос в том, как зашифровать дату что бы в случае изменения букв или их порядка дата не увеличивалась?

 

Может лучше зашифровать так, чтобы при перестановке знаков, дата вообще не читалась?

 
а чем не устраивают CryptEncode и CryptDecode ?
 
Taras Slobodyanik:
а чем не устраивают CryptEncode и CryptDecode ?

это слишком просто, как говорил т. Сухов, 


 
если вы действительно хотите что то получить стоящее в виде защиты, следует это обмозговать самостоятельно. я решил данную проблему несколько лет назад. любое обсуждение вашего шифра будет ослаблять его защиту.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
если вы действительно хотите что то получить стоящее в виде защиты, следует это обмозговать самостоятельно. я решил данную проблему несколько лет назад. любое обсуждение вашего шифра будет ослаблять его защиту.

с уважением.

А это ничего, что шифрование AES и DES, которые предлагают MQ, имеют открытый стандарт? И у других шифров, которые в ходу, тоже открытые алгоритмы. Секретчики блин...

 

А вы правда думаете, что ваш грааль будут ломать ради увеличения срока действия ? 

 
Alexey Volchanskiy:

А это ничего, что шифрование AES и DES, которые предлагают MQ, имеют открытый стандарт? И у других шифров, которые в ходу, тоже открытые алгоритмы. Секретчики блин...

При шифровании можно прилепить соль, и ломать никто не станет

 
Dmitiry Ananiev:

А вы правда думаете, что ваш грааль будут ломать ради увеличения срока действия ? 


Я замечал общую тенденцию - люди с центовиком в $10 жутко боятся выставлять отложки, sl и tp на основании того, что жадный ДЦ спит и видит, как бы эту десятку заныкать.

А люди с депо в десятки тысяч баксов об этом как-то не парятся.

Так же и с защитой.

 
Vitaly Muzichenko:

При шифровании можно прилепить соль, и ломать никто не станет


Что за солЬ, не понял

 
Alexey Volchanskiy:

Что за солЬ, не понял


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