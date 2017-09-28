Шифрование даты - страница 4

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Мне тоже удивительно, какие усилия предлагается тратить на то, чтобы защититься от непойми кого.

Лично я считаю, что защиты "от честных людей" - с головой достаточно. Какой смысл городить системы со всякими криптоустойчивыми алгоритмами ?  Нафига тратить огромные ресурсы на охрану копеечных ценностей ?  Защита должна быть адекватна ценности защищаемого.

 
George Merts:

Мне тоже удивительно, какие усилия предлагается тратить на то, чтобы защититься от непойми кого.

Лично я считаю, что защиты "от честных людей" - с головой достаточно. Какой смысл городить системы со всякими криптоустойчивыми алгоритмами ?  Нафига тратить огромные ресурсы на охрану копеечных ценностей ?  Защита должна быть адекватна ценности защищаемого.


меня не это удивляет, а создание собственных убогих велосипедов вместо использования готовых  библиотек в поставке терминала

 
Alexey Volchanskiy:

это пипец.... почитайте что-нибудь об ассиметричном шифровании плз

я понимаю, тут форум непрофессионалов, но не до такой же степени

алгоритмы шифрования с тем и выкладываются в открытый доступ, чтобы было как можно больше желающих их взломать, за поиск уязвимостей даже выплачивают крупные премии

в свок время взломали GSM именно потому, что протокол был закрыт и не проверялся широкими кругами хакеров

кстати, Амазон платит неплохие деньги за поиск дыр в их платежной системе

вы думаете я не знаю таких вещей к которым вы меня отсылаете? посмотрите в моем профиле.



как вы думаете изучал я материалы прежде чем создавать что то в этом духе?
изучал, все сводиться к одному в шифровании:
1 нужно зашифровать нужную информацию
2 нужно правильно расшифровать полученную информацию
при этом она должна быть достаточно устойчива к взлому.
вы согласны что файл ключа это открытый ключ, а примененная система относиться к асимметричному шифрованию?

криптозащита, как тут уже было сказано выше, должна соответствовать или быть примерно сопоставима со стоимостью товара.
что и было представлено публике в виде услуги.

против стандартных вариантов защиты в MQL ничего не имею, но когда я создавал свой вариант защиты, ничего подобного не было.

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
вы думаете я не знаю таких вещей к которым вы меня отсылаете? посмотрите в моем профиле.


...

вы согласны что файл ключа это открытый ключ, а примененная система относиться к асимметричному шифрованию?

...

Что, что? От того что ключ находится в файле система шифрования становится асимметричной?

 
Andrey Kisselyov:
вы думаете я не знаю таких вещей к которым вы меня отсылаете? посмотрите в моем профиле.


как вы думаете изучал я материалы прежде чем создавать что то в этом духе?
изучал, все сводиться к одному в шифровании:
1 нужно зашифровать нужную информацию
2 нужно правильно расшифровать полученную информацию
при этом она должна быть достаточно устойчива к взлому.
вы согласны что файл ключа это открытый ключ, а примененная система относиться к асимметричному шифрованию?

криптозащита, как тут уже было сказано выше, должна соответствовать или быть примерно сопоставима со стоимостью товара.
что и было представлено публике в виде услуги.

против стандартных вариантов защиты в MQL ничего не имею, но когда я создавал свой вариант защиты, ничего подобного не было.

с уважением.

Так я же не телепат. Тогда понятно.
 
Alexey Volchanskiy:
Так я же не телепат. Тогда понятно.
хорошо.

с уважением.
 
кому интересна тема, могу предоставить ключ для попытки его взломать и сказать для какого номера счета он предназначен. счет принадлежит мне, нигде информации про него нет.

с уважением.
Файлы:
kluch.zip  1 kb
 
Andrey Kisselyov:
кому интересна тема, могу предоставить ключ для попытки его взломать и сказать для какого номера счета он предназначен. счет принадлежит мне, нигде информации про него нет.

с уважением.

И хакеры всего мира, забыв про Пентагон, Белый дом и почту Клинтон, жадно набросились на этот ключ )))

 
Alexey Volchanskiy:

И хакеры всего мира, забыв про Пентагон, Белый дом и почту Клинтон, жадно набросились на этот ключ )))

))) да мне то что. кому делать нечего пусть побалуется.


с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
))) да мне то что. кому делать нечего пусть побалуется.


с уважением.


я сыронизировал, потому что тут вряд ли найдутся желающие и, тем более, хоть как-то подготовленные в этой области

например, я неплохой прогер, но совершенно не владею этой темой практически

и не хочу, неинтересно

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