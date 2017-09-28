Шифрование даты - страница 4
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Мне тоже удивительно, какие усилия предлагается тратить на то, чтобы защититься от непойми кого.
Лично я считаю, что защиты "от честных людей" - с головой достаточно. Какой смысл городить системы со всякими криптоустойчивыми алгоритмами ? Нафига тратить огромные ресурсы на охрану копеечных ценностей ? Защита должна быть адекватна ценности защищаемого.
Мне тоже удивительно, какие усилия предлагается тратить на то, чтобы защититься от непойми кого.
Лично я считаю, что защиты "от честных людей" - с головой достаточно. Какой смысл городить системы со всякими криптоустойчивыми алгоритмами ? Нафига тратить огромные ресурсы на охрану копеечных ценностей ? Защита должна быть адекватна ценности защищаемого.
меня не это удивляет, а создание собственных убогих велосипедов вместо использования готовых библиотек в поставке терминала
это пипец.... почитайте что-нибудь об ассиметричном шифровании плз
я понимаю, тут форум непрофессионалов, но не до такой же степени
алгоритмы шифрования с тем и выкладываются в открытый доступ, чтобы было как можно больше желающих их взломать, за поиск уязвимостей даже выплачивают крупные премии
в свок время взломали GSM именно потому, что протокол был закрыт и не проверялся широкими кругами хакеров
кстати, Амазон платит неплохие деньги за поиск дыр в их платежной системе
как вы думаете изучал я материалы прежде чем создавать что то в этом духе?
изучал, все сводиться к одному в шифровании:
1 нужно зашифровать нужную информацию
2 нужно правильно расшифровать полученную информацию
при этом она должна быть достаточно устойчива к взлому.
вы согласны что файл ключа это открытый ключ, а примененная система относиться к асимметричному шифрованию?
криптозащита, как тут уже было сказано выше, должна соответствовать или быть примерно сопоставима со стоимостью товара.
что и было представлено публике в виде услуги.
против стандартных вариантов защиты в MQL ничего не имею, но когда я создавал свой вариант защиты, ничего подобного не было.
с уважением.
вы думаете я не знаю таких вещей к которым вы меня отсылаете? посмотрите в моем профиле.
...
вы согласны что файл ключа это открытый ключ, а примененная система относиться к асимметричному шифрованию?
...
Что, что? От того что ключ находится в файле система шифрования становится асимметричной?
вы думаете я не знаю таких вещей к которым вы меня отсылаете? посмотрите в моем профиле.
как вы думаете изучал я материалы прежде чем создавать что то в этом духе?
изучал, все сводиться к одному в шифровании:
1 нужно зашифровать нужную информацию
2 нужно правильно расшифровать полученную информацию
при этом она должна быть достаточно устойчива к взлому.
вы согласны что файл ключа это открытый ключ, а примененная система относиться к асимметричному шифрованию?
криптозащита, как тут уже было сказано выше, должна соответствовать или быть примерно сопоставима со стоимостью товара.
что и было представлено публике в виде услуги.
против стандартных вариантов защиты в MQL ничего не имею, но когда я создавал свой вариант защиты, ничего подобного не было.
с уважением.
Так я же не телепат. Тогда понятно.
с уважением.
с уважением.
кому интересна тема, могу предоставить ключ для попытки его взломать и сказать для какого номера счета он предназначен. счет принадлежит мне, нигде информации про него нет.
с уважением.
И хакеры всего мира, забыв про Пентагон, Белый дом и почту Клинтон, жадно набросились на этот ключ )))
И хакеры всего мира, забыв про Пентагон, Белый дом и почту Клинтон, жадно набросились на этот ключ )))
с уважением.
))) да мне то что. кому делать нечего пусть побалуется.
с уважением.
я сыронизировал, потому что тут вряд ли найдутся желающие и, тем более, хоть как-то подготовленные в этой области
например, я неплохой прогер, но совершенно не владею этой темой практически
и не хочу, неинтересно