Невозможно скачать MT4 - страница 2
Господа, а вы думали, что мы, будучи самым крупным распространителем МТ4 платформы (инсталлов больше чем у какого-либо брокера), продолжим ее рекламировать?
Вы думали, что мы продолжим накачивать МТ4 инсталлами весь мир бесплатно и на радость тем, кто тут вовсю бравирует "зачем мне с МТ4 уходить"?
Рекомендую думать о будущем и быстрее переводить разработки на Метатрейдер 5.
Сейчас изменения экосистемы пошли сильно быстрее.
Подробнее можно про выделенное? Что это?
PS к "Рекомендую думать о будущем ":
И попутно: почему такая ощутимая разница, в чем секрет и будущее (???):
Если массы не думают о будущем, всегда найдутся те, кто думает и создает его.
Тоже так думаю. Надо создать.
Хотелось бы уже следующую версию после 1012.
Там несколько важнвх исправлений с графикой. Поэтому также пытался с сайта MQ скачать установшик МТ4.
А фиг Вам. В обертке МТ4 подсоввают нечто другое. Такой подход вызывает жесткое отторжение.
Не просто так интереск МТ4. Насильственными методами любовь не привьешь.
Проблема в том, что брокеры (или ДЦ) сами не сильно хотят переходить на MT5 с MT4. Поскольку тут обсуждение брокеров не одобряется, отмечу, что, например, у некоего популярного брокера 4 типа счетов для MT4 и 2 - для MT5, а условия по последним менее привлекательны, чем в случае аналогичных типов счетов этого же брокера для MT4, поэтому трейдеры и выбирают в основном MT4.
При этом я еще не самый худший пример выбрал, зачастую именно MT5 у брокера вообще нет, или, например, есть, но только для реальных счетов - аналогичный вопрос, много ли трейдеров в последнем примере MT5 загрузят с сайта ДЦ.
Здравствуйте Уважаемые! Помогите решить проблему - при неполадках в компе пришлось удалить терминал МТ4. В спешке получилось некорректно: - без uninstall и с открытыми сделками. При установке МТ4 обратно, кроме логина и пароля, требуется указать настройки прокси-сервера. А где-же их можно взять, если соединение разорвано? Буду признателен за подсказку
По умолчанию MetaTrader прокси-сервер не использует, Ваша проблема может заключаться не в MetaTrader 4, а в Windows или в чем-либо другом.
Попробуйте в MetaTrader 4: Сервис-Настройки-Сервер снять галочку "использовать прокси-сервер" и нажать ОК, а если не поможет, надо с этим вопросом к провайдеру, брокеру, приглашать специалиста на дом и т. п.