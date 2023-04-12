Невозможно скачать MT4 - страница 2

Новый комментарий
 

Господа, а вы думали, что мы, будучи самым крупным распространителем МТ4 платформы (инсталлов больше чем у какого-либо брокера), продолжим ее рекламировать?

Вы думали, что мы продолжим накачивать МТ4 инсталлами весь мир бесплатно и на радость тем, кто тут вовсю бравирует "зачем мне с МТ4 уходить"?

Рекомендую думать о будущем и быстрее переводить разработки на Метатрейдер 5.

Сейчас изменения экосистемы пошли сильно быстрее.

 
Renat Fatkhullin:

Господа, а вы думали, что мы, будучи самым крупным распространителем МТ4 платформы (инсталлов больше чем у какого-либо брокера), продолжим ее рекламировать?

Вы думали, что мы продолжим накачивать МТ4 инсталлами весь мир бесплатно и на радость тем, кто тут вовсю бравирует "зачем мне с МТ4 уходить"?

Рекомендую думать о будущем и быстрее переводить разработки на Метатрейдер 5.

Сейчас изменения экосистемы пошли сильно быстрее.

Подробнее можно про выделенное? Что это?

PS к "Рекомендую думать о будущем ":

И попутно: почему такая ощутимая разница, в чем секрет и будущее (???):


 
Renat Akhtyamov:

Подробнее можно про выделенное? Что это?

PS к "Рекомендую думать о будущем ":

И попутно: почему такая ощутимая разница, в чем секрет и будущее (???):

Если массы не думают о будущем, всегда найдутся те, кто думает и создает его.

 
Renat Fatkhullin:

Если массы не думают о будущем, всегда найдутся те, кто думает и создает его.

Тоже так думаю. Надо создать.

 
Eugeni Neumoin:

Хотелось бы уже следующую версию после 1012.

Там несколько важнвх исправлений с графикой. Поэтому также пытался с сайта MQ скачать установшик МТ4.

А фиг Вам. В обертке МТ4 подсоввают нечто другое. Такой подход вызывает жесткое отторжение.

Не просто так интереск МТ4. Насильственными методами любовь не привьешь.

1012 - последний билд. Смотрите ветку, я выкладывал дистрибут с MQ от 15 октября 2016.
 
Renat Fatkhullin:

Господа, а вы думали, что мы, будучи самым крупным распространителем МТ4 платформы (инсталлов больше чем у какого-либо брокера), продолжим ее рекламировать?

Вы думали, что мы продолжим накачивать МТ4 инсталлами весь мир бесплатно и на радость тем, кто тут вовсю бравирует "зачем мне с МТ4 уходить"?

Рекомендую думать о будущем и быстрее переводить разработки на Метатрейдер 5.

Сейчас изменения экосистемы пошли сильно быстрее.

Проблема в том, что брокеры (или ДЦ) сами не сильно хотят переходить на MT5 с MT4. Поскольку тут обсуждение брокеров не одобряется, отмечу, что, например, у некоего популярного брокера 4 типа счетов для MT4 и 2 - для MT5, а условия по последним менее привлекательны, чем в случае аналогичных типов счетов этого же брокера для MT4, поэтому трейдеры и выбирают в основном MT4.

При этом я еще не самый худший пример выбрал, зачастую именно MT5 у брокера вообще нет, или, например, есть, но только для реальных счетов - аналогичный вопрос, много ли трейдеров в последнем примере MT5 загрузят с сайта ДЦ.

 
Alexander Belozerov:

Проблема в том, что брокеры (или ДЦ) сами не сильно хотят переходить на MT5 с MT4. Поскольку тут обсуждение брокеров не одобряется, отмечу, что, например, у некоего популярного брокера 4 типа счетов для MT4 и 2 - для MT5, а условия по последним менее привлекательны, чем в случае аналогичных типов счетов этого же брокера для MT4, поэтому трейдеры и выбирают в основном MT4.

При этом я еще не самый худший пример выбрал, зачастую именно MT5 у брокера вообще нет, или, например, есть, но только для реальных счетов - аналогичный вопрос, много ли трейдеров в последнем примере MT5 загрузят с сайта ДЦ.

Я как понял им тут пофигу старый потребитель. Им нужен свежак.
 
Здравствуйте Уважаемые! Помогите решить проблему - при неполадках в компе пришлось удалить терминал МТ4. В спешке получилось некорректно: - без uninstall и с открытыми сделками. При установке МТ4 обратно, кроме логина и пароля, требуется указать настройки прокси-сервера. А где-же их можно взять, если соединение разорвано? Буду признателен за подсказку
 
rt13-vor29:
Здравствуйте Уважаемые! Помогите решить проблему - при неполадках в компе пришлось удалить терминал МТ4. В спешке получилось некорректно: - без uninstall и с открытыми сделками. При установке МТ4 обратно, кроме логина и пароля, требуется указать настройки прокси-сервера. А где-же их можно взять, если соединение разорвано? Буду признателен за подсказку

По умолчанию MetaTrader прокси-сервер не использует, Ваша проблема может заключаться не в MetaTrader 4, а в Windows или в чем-либо другом.

Попробуйте в MetaTrader 4: Сервис-Настройки-Сервер снять галочку "использовать прокси-сервер" и нажать ОК, а если не поможет, надо с этим вопросом к провайдеру, брокеру, приглашать специалиста на дом и т. п.

 
Уважаемые, помогите. Тут уже описывали эту проблему, но предложенные решения не помогают. Не могу установить МТ4. Скачиваю по ссылке с сайта https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com , скачивается mt4setup.exe Но при попытке установить устанавливается МТ5. Вот чего не могу понять. Где подвох?
1234567
Новый комментарий