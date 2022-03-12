Как лучше деньги с этого сайта выводить в Украине ?

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Некоторое время отсутствовал...

в Украине с Вебмани проблемы - запретили, 

ePayments 


"...Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. ..."

карточки не выпускает.


Подскажите как лучше вывести?

 
Dmytro Zelenskyy:

Некоторое время отсутствовал...

в Украине с Вебмани проблемы - запретили, 

ePayments 


"...Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. ..."

карточки не выпускает.


Подскажите как лучше вывести?

Webmoney через любой впн. Я использую https://zenmate.com

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Dmytro Zelenskyy:

Некоторое время отсутствовал...

в Украине с Вебмани проблемы - запретили, 

ePayments 


"...Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. ..."

карточки не выпускает.


Подскажите как лучше вывести?

Вам самый лучший маршрут: mql5.com -> $ карта -> пополнение гривневой карты monobank с $ карты.

Вам остаётся завести $ карту.

 
Vitaly Muzichenko:

Webmoney через любой впн. Я использую https://zenmate.com

Раньше с вебмани на приват пластик выводил, а теперь это не работает.

Какая схема сейчас?

 
Dmytro Zelenskyy:

Раньше с вебмани на приват пластик выводил, а теперь это не работает.

Какая схема сейчас?

Выводите на вебмани с любого сервиса. Далее ищите самый лучший курс в обменнике, для этого есть много сайтов-мониторингов, чтоб не "бегать" по каждому обменнику. 

Если выбрали обменник, то переходите в него, предварительно включив ZenMate, там оформляете заявку, и деньги на карте Привата у вас через 1-5 минут

P.S. Процедура та-же что и раньше, но через ВПН

Вот так это выглядит в браузере, после установки плагина


 
Vitaly Muzichenko:

Выводите на вебмани с любого сервиса. Далее ищите самый лучший курс в обменнике, для этого есть много сайтов-мониторингов, чтоб не "бегать" по каждому обменнику. 

Если выбрали обменник, то переходите в него, предварительно включив ZenMate, там оформляете заявку, и деньги на карте Привата у вас через 1-5 минут

P.S. Процедура та-же что и раньше, но через ВПН

Вот так это выглядит в браузере, после установки плагина


Спасибо!

Попробую.

 
А почему нельзя выводить прямо на банковскую карточку?
 
Vitaly Muzichenko:

Webmoney через любой впн. Я использую https://zenmate.com


у Вас платная подписка? 


у меня глючит последнее время. не хочет подключаться ни к одному серверу. 

 
Vladislav Andruschenko:


у Вас платная подписка? 


у меня глючит последнее время. не хочет подключаться ни к одному серверу. 

попробуйте плагин friGate

 
я вывожу на webmoney, а потом через exchanger.money на приват карту
 
Alexandr Saprykin:

попробуйте плагин friGate


спасибо. 

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