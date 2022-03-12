Как лучше деньги с этого сайта выводить в Украине ?
Некоторое время отсутствовал...
в Украине с Вебмани проблемы - запретили,
ePayments
"...Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. ..."
карточки не выпускает.
Подскажите как лучше вывести?
Webmoney через любой впн. Я использую https://zenmate.com
- zenmate.com
Некоторое время отсутствовал...
в Украине с Вебмани проблемы - запретили,
ePayments
"...Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. ..."
карточки не выпускает.
Подскажите как лучше вывести?
Вам самый лучший маршрут: mql5.com -> $ карта -> пополнение гривневой карты monobank с $ карты.
Вам остаётся завести $ карту.
Webmoney через любой впн. Я использую https://zenmate.com
Раньше с вебмани на приват пластик выводил, а теперь это не работает.
Какая схема сейчас?
Раньше с вебмани на приват пластик выводил, а теперь это не работает.
Какая схема сейчас?
Выводите на вебмани с любого сервиса. Далее ищите самый лучший курс в обменнике, для этого есть много сайтов-мониторингов, чтоб не "бегать" по каждому обменнику.
Если выбрали обменник, то переходите в него, предварительно включив ZenMate, там оформляете заявку, и деньги на карте Привата у вас через 1-5 минут
P.S. Процедура та-же что и раньше, но через ВПН
Вот так это выглядит в браузере, после установки плагина
Выводите на вебмани с любого сервиса. Далее ищите самый лучший курс в обменнике, для этого есть много сайтов-мониторингов, чтоб не "бегать" по каждому обменнику.
Если выбрали обменник, то переходите в него, предварительно включив ZenMate, там оформляете заявку, и деньги на карте Привата у вас через 1-5 минут
P.S. Процедура та-же что и раньше, но через ВПН
Вот так это выглядит в браузере, после установки плагина
Спасибо!
Попробую.
Webmoney через любой впн. Я использую https://zenmate.com
у Вас платная подписка?
у меня глючит последнее время. не хочет подключаться ни к одному серверу.
у Вас платная подписка?
у меня глючит последнее время. не хочет подключаться ни к одному серверу.
попробуйте плагин friGate
попробуйте плагин friGate
спасибо.
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Некоторое время отсутствовал...
в Украине с Вебмани проблемы - запретили,
ePayments
"...Наша карточная программа находится на рассмотрении компанией Mastercard. По этой причине мы не можем выпускать новые карты. ..."
карточки не выпускает.
Подскажите как лучше вывести?