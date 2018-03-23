Индикаторы + оповещение (alert)

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Здесь будут модернизированные стандартные индикаторы: каждый индикатор будет давать оповещение для своих сигналов.

Например технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) может выдавать сигнал Пересечения:

Пересечения

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Значит модернизированный индикатор MACD при поступлении такого сигнала будет сигнализировать пользователю - на таком-то символе, на таком-то таймфрейме появился сигнал "Пересечения". Формат вывода оповещений ещё не определён, но уже есть такие кандидаты:

  • Alert
  • Push
  • email
  • Comment
  • Print
  • вывод графического объекта на график 
  • ...

 

Relative Strength Index - Осцилляторы - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
Relative Strength Index - Осцилляторы - Использование технических индикаторов - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от...
 

Индикаторов много и у каждого свои сигналы. Но при этом обработка оповещений и отправка оповещений - это повторяющийся алгоритм, думаю будет лучше, если разделить функционал:

  • Отдельный класс, пока назову его "Alerts", который ведёт подсчёт сигналов и занимается отправкой оповещений. 
  • А в индикаторах будет блок, который ищет сигналы и передаёт название сигнала в объект класса "Alerts".


Indicators + Alerts

 
Vladimir Karputov:

Формат вывода оповещений ещё не определён, но уже есть такие кандидаты:

  • Alert
  • Push
  • email
  • Comment
  • Print
  • вывод графического объекта на график 
  • ...

 

Этот список имело бы смысл реализовывать в виде плагина на универсальном интерфейсе с условным названием Action, т.е. абстрактным и расширяемым. Например, чтобы любой желающий мог потом сделать сохранение в базу, отправку на сайт через WebRequest или - что самое интересное - в некое централизованное хранилище сигналов (также с вариантами хранения, начиная, например, с простейшего на глобальных переменных), откуда эксперты могли бы считывать сигналы. Плюсы очевидны, но есть и минус: поскольку система плагинов основывается на позднем связывании, не получится во входном параметре индикатора зашить удобный список доступных действий. Или я пока не могу придумать как это сделать наглядно - кроме как через некую интерфейсную панель с объектами.

В принципе, наиболее правильно, если бы сама платформа (терминал) позволял для алерта указывать параметрическую информацию о торговом смысле алерта, а не просто какую-то строку. Но это все мечты.

 
Stanislav Korotky:

...не получится во входном параметре индикатора зашить удобный список доступных действий...


Да, именно это большая проблема. Допустим класс "Alerts" имеет пять методов (пересечения там всякие, или больше меньше ...) - но вот всё это засунуть во входные параметры нельзя. Максимально, что можно сделать во входных параметрах (чтобы иметь возможность выбора) - это Перечисления. Но это получается не динамический метод. Всё нужно "зашивать" во входные параметры заранее. 

В общем пока пойду таким путём: класс "Alerts" будет только принимать описание сигнала и вести подсчёт - определять можно ещё просигналить или нужно пропустить.

 

Не по плану, но всё же индикатор с индикацией. "MACD and lines" - рисует вертикальные линии в местах, где сигнальная линия пересекает ноль:

MACD and lines

Возможно добавлю стиль DRAW_FILLING - так будет явно видны зоны для покупок и для продаж.

Файлы:
MACD_and_lines.mq5  21 kb
 
Vladimir Karputov:

Не по плану, но всё же индикатор с индикацией. "MACD and lines" - рисует вертикальные линии в местах, где сигнальная линия пересекает ноль:

Возможно добавлю стиль DRAW_FILLING - так будет явно видны зоны для покупок и для продаж.


Данный код был доработан:

  • убраны вертикальные линии
  • стиль рисования теперь DRAW_FILLING 
  • можно выбирать для какой линии (основной или сигнальной) рисуется индикатор

и размещён в КодоБазе: MACD Crossing the zero level

 

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Звуковой сигнал в MA

Tribute_penny, 2017.10.31 22:17

Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.

Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).

Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?


Оповещение об пересечении индикатором Moving Average бара N:

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar:

Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar

Входные параметры:

  • period of ma - период усреднения индикатора Moving Average
  • ma_shift - смешение индикатора Moving Average
  • ma_method - тип усреднения индикатора Moving Average
  • applied_price - цена на которой идёт расчёт индикатора Moving Average
  • Play sound - флаг проигрывания звукового файла
  • sound_filename - название звукового файла
  • Send mail - флаг отсылки уведомления на email
  • Send notification - флаг отсылки push
  • N bar - номер бара, для которого проверяется пересечение с индикатором Moving Average
 

Спасибо! Я переделал индикатор под пересечение главной линии MACD с сигнальной, но там ума не надо, унутри все нужное есть... сам бы ни за что не смог сделать.

PlaySound бы еще добавить с возможностью устанавливать свой wav файл. Поскриплю мозгами на выходных, для меня это сложная задача :) 

 
Nilog:

Спасибо! Я переделал индикатор под пересечение главной линии MACD с сигнальной, но там ума не надо, унутри все нужное есть... сам бы ни за что не смог сделать.

PlaySound бы еще добавить с возможностью устанавливать свой wav файл. Поскриплю мозгами на выходных, для меня это сложная задача :) 


В любом случае выкладывайте свой MQL5 код - если будут вопросы.

 
Vladimir Karputov:

В любом случае выкладывайте свой MQL5 код - если будут вопросы.


Владимир, выкладываю. Я совершенно не умею программировать, поэтому приходится использовать чисто смекалку. В MT4 было легче, в МТ5 у меня даже замечательную функцию iCustom не получается использовать :(

Индикатор должен сигнализировать взаимное расположение основной и сигнальной линий MACD и проигрывать задаваемые пользователем звуковые файлы при пересечении этих линий сверху вниз и снизу вверх (соответственно, можно сделать 2 речевых файла, чтобы они говорили что и куда пересеклось, для каждого инструмента. Хотя я лично торгую только фьюч на индекс РТС).

Вопрос - туда ли я воткнул функцию PlaySound, и не будет ли она звонить пока свечка не закончится? Как ограничить число повторов, я не знаю...

Те места, которые я менял, я отметил значками ?????????? в примечаниях чтобы сразу было заметно. Там четыре строчки всего...

PS сейчас воткнул его на график, так он стал безостановочно квакать, видать, пытаясь подать сигналы за всю историю графика...

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 MACD Crossing the zero level.mq5 |
//|                              Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property description "Moving Average Convergence/Divergence and lines"
#property description "Filling crossing the zero level"
#include <MovingAverages.mqh>
//--- indicator settings
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   1
#property indicator_label1  "Crossing" 
#property indicator_type1   DRAW_FILLING
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue 
#property indicator_width1  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Base crossing line                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum BASE_CROSSING_LINE
  {
   MACD=0,    // MACD
   Signal=1,  // Signal
  };
//--- input parameters
input int                  InpFastEMA=2;                // Fast EMA period
input int                  InpSlowEMA=800;                // Slow EMA period
input int                  InpSignalSMA=64;               // Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE   InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE;  // Applied price
input string               sound_UP = "alert.wav";  // Play sound file name ??????????????????????????????????????
input string               sound_DOWN = "wait.wav";  // Play sound file name ??????????????????????????
input BASE_CROSSING_LINE   InpBaseCrossingLine=Signal;   // Crossing the zero level
//--- indicator buffers
double                     ExtCrossingBuffer1[];
double                     ExtCrossingBuffer2[];
double                     ExtMacdBuffer[];
double                     ExtSignalBuffer[];
double                     ExtFastMaBuffer[];
double                     ExtSlowMaBuffer[];
//--- MA handles
int                        ExtFastMaHandle;
int                        ExtSlowMaHandle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtCrossingBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtCrossingBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ExtMacdBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,ExtSignalBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(4,ExtFastMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(5,ExtSlowMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- sets first bar from what index will be drawn
   if(InpBaseCrossingLine==Signal)
     {
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,InpSignalSMA-1);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,InpSignalSMA-1);
     }
//--- name for Dindicator subwindow label
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"MACD Crossing the zero level("+string(InpFastEMA)+","+string(InpSlowEMA)+","+string(InpSignalSMA)+")");
//--- get MA handles
   ExtFastMaHandle=iMA(NULL,0,InpFastEMA,0,MODE_EMA,InpAppliedPrice);
   ExtSlowMaHandle=iMA(NULL,0,InpSlowEMA,0,MODE_EMA,InpAppliedPrice);
//--- initialization done
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- check for data
   if(rates_total<InpSignalSMA)
      return(0);
//--- not all data may be calculated
   int calculated=BarsCalculated(ExtFastMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtFastMaHandle is calculated (",calculated,"bars ). Error",GetLastError());
      return(0);
     }
   calculated=BarsCalculated(ExtSlowMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtSlowMaHandle is calculated (",calculated,"bars ). Error",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- we can copy not all data
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      if(prev_calculated>0) to_copy++;
     }
//--- get Fast EMA buffer
   if(IsStopped()) return(0); //Checking for stop flag
   if(CopyBuffer(ExtFastMaHandle,0,0,to_copy,ExtFastMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting fast EMA is failed! Error",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- get SlowSMA buffer
   if(IsStopped()) return(0); //Checking for stop flag
   if(CopyBuffer(ExtSlowMaHandle,0,0,to_copy,ExtSlowMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting slow SMA is failed! Error",GetLastError());
      return(0);
     }
//---
   int limit;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   else limit=prev_calculated-1;
//--- calculate MACD
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      ExtMacdBuffer[i]=ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer);
//--- draw or move line
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
     {
      if(InpBaseCrossingLine==Signal)
        {
         if(ExtSignalBuffer[i]<ExtMacdBuffer[i]) // uptrend ????????????????????????????????
           {
            ExtCrossingBuffer1[i]=low[i];
            ExtCrossingBuffer2[i]=0.0;
           }
         else // downtrend
           {
            ExtCrossingBuffer1[i]=0.0;
            ExtCrossingBuffer2[i]=low[i];
           }
           
        if(ExtMacdBuffer[i]<ExtSignalBuffer[i] && ExtMacdBuffer[i+1]>ExtSignalBuffer[i+1]) // change to downtrend ?????????????????????????
           {
            PlaySound(sound_DOWN);
           }   
           
        if(ExtMacdBuffer[i]>ExtSignalBuffer[i] && ExtMacdBuffer[i+1]<ExtSignalBuffer[i+1]) // change to uptrend ?????????????????????????
           {
            PlaySound(sound_UP);
           }   
        }      
       
     }
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Nilog:

Владимир, выкладываю. Я совершенно не умею программировать, поэтому приходится использовать чисто смекалку. В MT4 было легче, в МТ5 у меня даже замечательную функцию iCustom не получается использовать :(

Индикатор должен сигнализировать взаимное расположение основной и сигнальной линий MACD и проигрывать задаваемые пользователем звуковые файлы при пересечении этих линий сверху вниз и снизу вверх (соответственно, можно сделать 2 речевых файла, чтобы они говорили что и куда пересеклось, для каждого инструмента. Хотя я лично торгую только фьюч на индекс РТС).

Вопрос - туда ли я воткнул функцию PlaySound, и не будет ли она звонить пока свечка не закончится? Как ограничить число повторов, я не знаю...

Те места, которые я менял, я отметил значками ?????????? в примечаниях чтобы сразу было заметно. Там четыре строчки всего...



Да, будет пиликать без умолку. 

Здесь нужно два момента учесть:

  • когда prev_calculated == 0 (такое при первом запуске, при подкачке истории) - это означает, что нужно пересчитывать весь индикатор на всю историю, звук не нужно включать
  • второе: знонилку звуковую нужно вынести в отдельную функцию, в которой считать кол-во повторов, величину паузы между сигналами

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