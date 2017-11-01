Звуковой сигнал в MA

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Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.

Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).

Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?

 
Tribute_penny:

Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.

Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).

Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?

MQL5
 
Tribute_penny:

Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.

Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).

Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?


Имеется в виду, "последняя закрытая свеча" - это свеча с индексом 1? То есть работаем на свече #0 (точнее так, в момент рождения свечи #0) смотрим назад на свечу #1 и проверяем факт пересечения свечей #1 индикатора Moving Average:

Последняя закрытая свеча пересекла Moving Average

Всё верно?

 
Vladimir Karputov:

Имеется в виду, "последняя закрытая свеча" - это свеча с индексом 1? То есть работаем на свече #0 (точнее так, в момент рождения свечи #0) смотрим назад на свечу #1 и проверяем факт пересечения свечей #1 индикатора Moving Average:

Всё верно?

Да, вы правы.

#1

Слушать весь таймфрейм писк (или другие звуки) каждый раз, когда свеча #0 пересекла МА - довольно быстро утомляет. Физически я не могу постоянно находиться у терминала.

 
Tribute_penny:

Да, вы правы.

#1

Слушать весь таймфрейм писк (или другие звуки) каждый раз, когда свеча #0 пересекла МА - довольно быстро утомляет. Физически я не могу постоянно находиться у терминала.


Так, в MT5 есть функция отправки на почту или в сообщение ЛС на этом сайте о каком-либо сигнале. Почитай в этом направлении. Push-уведомления * 

 
Tribute_penny:

Да, вы правы.

#1

Слушать весь таймфрейм писк (или другие звуки) каждый раз, когда свеча #0 пересекла МА - довольно быстро утомляет. Физически я не могу постоянно находиться у терминала.


Скоро в эфире:

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Индикаторы + оповещение (alert)

Vladimir Karputov, 2017.11.01 11:56


Оповещение об пересечении индикатором Moving Average бара N:

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar:

Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.

Alert Crossing MovingAverage Nth Bar

Входные параметры:

  • period of ma - период усреднения индикатора Moving Average
  • ma_shift - смешение индикатора Moving Average
  • ma_method - тип усреднения индикатора Moving Average
  • applied_price - цена на которой идёт расчёт индикатора Moving Average
  • Play sound - флаг проигрывания звукового файла
  • sound_filename - название звукового файла
  • Send mail - флаг отсылки уведомления на email
  • Send notification - флаг отсылки push
  • N bar - номер бара, для которого проверяется пересечение с индикатором Moving Average

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