Звуковой сигнал в MA
Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.
Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).
Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?
Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.
Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).
Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?
Имеется в виду, "последняя закрытая свеча" - это свеча с индексом 1? То есть работаем на свече #0 (точнее так, в момент рождения свечи #0) смотрим назад на свечу #1 и проверяем факт пересечения свечей #1 индикатора Moving Average:
Всё верно?
Имеется в виду, "последняя закрытая свеча" - это свеча с индексом 1? То есть работаем на свече #0 (точнее так, в момент рождения свечи #0) смотрим назад на свечу #1 и проверяем факт пересечения свечей #1 индикатора Moving Average:
Всё верно?
Да, вы правы.
#1
Слушать весь таймфрейм писк (или другие звуки) каждый раз, когда свеча #0 пересекла МА - довольно быстро утомляет. Физически я не могу постоянно находиться у терминала.
Да, вы правы.
#1
Слушать весь таймфрейм писк (или другие звуки) каждый раз, когда свеча #0 пересекла МА - довольно быстро утомляет. Физически я не могу постоянно находиться у терминала.
Так, в MT5 есть функция отправки на почту или в сообщение ЛС на этом сайте о каком-либо сигнале. Почитай в этом направлении. Push-уведомления *
Да, вы правы.
#1
Слушать весь таймфрейм писк (или другие звуки) каждый раз, когда свеча #0 пересекла МА - довольно быстро утомляет. Физически я не могу постоянно находиться у терминала.
Скоро в эфире:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы + оповещение (alert)
Vladimir Karputov, 2017.11.01 11:56
Оповещение об пересечении индикатором Moving Average бара N:
Alert Crossing MovingAverage Nth Bar:
Сигнал (звуковой файл, уведомление на email, push) при пересечении индикатором iMA (Moving Average, MA) бара под номером N.
Входные параметры:
- period of ma - период усреднения индикатора Moving Average
- ma_shift - смешение индикатора Moving Average
- ma_method - тип усреднения индикатора Moving Average
- applied_price - цена на которой идёт расчёт индикатора Moving Average
- Play sound - флаг проигрывания звукового файла
- sound_filename - название звукового файла
- Send mail - флаг отсылки уведомления на email
- Send notification - флаг отсылки push
- N bar - номер бара, для которого проверяется пересечение с индикатором Moving Average
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день, уважаемые форумчане! Искал здесь, но к сожалению пока не нашел.
Последняя закрытая свеча пересекла в любую сторону скользящее - из ЭВМ раздается однократно звук, либо сообщение на электропочту, либо еще какой-то сигнал со звуком (смс и т.д.).
Может у кого-то есть что-нибудь подобное уже написанное?