Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже? - страница 2
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Я не тестировал на демке. Советник тестил просто с 1 лотом на реале. По моей АТС просадка была в районе 20% за год на тестах в тестере, вот я и решил, что этого достаточно для реала - пока сбросил на тестах просадку до 6% ...
На демке можно тестировать, но надо понимать, что там ты не влияешь на рынок, в отличии от реала. Но, коли есть возможность работать по всем тикам в тестере, то смысла демо счета особо нет, разве что для понимания нюансов и отладки.
P.S. Для открытия 1 лота по Si отложкой надо в районе 3,5к рублей.
Да, я уже посмотрел спецификацию.
И еще вопрос, почему на Si такие пички, причем они строго в 10:00 и 16:00?
Ещё, как я понимаю, на демо счете нет клиринга, а это очень важная операция по обеспечению советникам сопровождению позиции - так как происходит переоткрытие позиции!
Да, я уже посмотрел спецификацию.
И еще вопрос, почему на Si такие пички, причем они строго в 10:00 и 16:00?
В 10 начало торгов - за ночь может многое меняться - люди хотят нагнать рынок. Но, в 10:00 малая ликвидность - стопы скользят очень сильно! Поэтому я вот склонен думать, что не стоит именно из-за этого оставлять позицию на ночь.
В 16:00 - видимо американская сессия - как известно на нашей бирже правит иностранный капитал, поэтому они реализуют свои интересы, но не всегда там резкая движуха. Я бы обратил внимание на 14:00 и 19:00 там бывают развороты тенденций внутридневных.
Что-то Ваш скрин не правильный... в смысле у меня нет таких шпилей.
В 10 начало торгов - за ночь может многое меняться - люди хотят нагнать рынок. Но, в 10:00 малая ликвидность - стопы скользят очень сильно! Поэтому я вот склонен думать, что не стоит именно из-за этого оставлять позицию на ночь.
В 16:00 - видимо американская сессия - как известно на нашей бирже правит иностранный капитал, поэтому они реализуют свои интересы, но не всегда там резкая движуха. Я бы обратил внимание на 14:00 и 19:00 там бывают развороты тенденций внутридневных.
Ну и последний вопрос )) Почему у меня в спецификации время 5:45-22:15?
открыть счет у некоторых брокеров можно и с $0, есть те, которые требуют $1000 для старта, есть те, которые $5000, есть те, которые требуют от $25000, в последнем случае такие требования обычно предявляются если вы хотите торговать опционами, потому что 1 опцион это зачастую примерно 100 акций и из соображений ликвидности вас не пустят на рынок, если вы не можете купить, например 100 акций Apple по $100 каждая = $10000
брокеры, которые не дают дополнительные инструменты, типа опционов, открывают счета с намного меньшими суммами
Ну и последний вопрос )) Почему у меня в спецификации время 5:45-22:15?
Видимо так настроен сервер - что б отбить интерес к платформе MT5....
Кстати, и у меня в спецификации косяк, фактически торговля прекращается в 23:50, а начинается в 10:00 ...
Кстати, и у меня в спецификации косяк, фактически торговля прекращается в 23:50, а начинается в 10:00 ...
Посмотрел на других инструментах FORTS, везде 5:45-22:15
Ну ладно, это мелочи. Надо робота переделать на неттинг, попробовать в тестере погонять на реальных тиках. И написать считывалку тиков из истории в csv, посмотреть в Матлабе, что творится на этих всплесках.
А вообще волатильность получше, чем на форекс.
Спасибо за подсказки, буду сюда писать о результатах )
физически, то есть сколько хватает для торговли, на любой американской бирже можно торговать хоть со $100 долларов, ограничения по деньгам могут быть только со стороны брокера, не со стороны биржи или регуляторов, но на американскую биржу без Tax ID вы не выйдете никак, потому что уплата налогов с дохода в США - святое, нерезиденты могут оформлять Tax ID и торговать из-за границы, но это достаточно геморно
открыть счет у некоторых брокеров можно и с $0, есть те, которые требуют $1000 для старта, есть те, которые $5000, есть те, которые требуют от $25000, в последнем случае такие требования обычно предявляются если вы хотите торговать опционами, потому что 1 опцион это зачастую примерно 100 акций и из соображений ликвидности вас не пустят на рынок, если вы не можете купить, например 100 акций Apple по $100 каждая = $10000
брокеры, которые не дают дополнительные инструменты, типа опционов, открывают счета с намного меньшими суммами
Вот мне тоже говорили про минимум $100 для Чикагской конкретно. Насчет Tax ID, а как же тогда торгуют в Америке через российских брокеров?
Сделки проходят, как от брокера, у которого есть этот Tax ID?