Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже? - страница 7

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prostotrader:

А в правилах и не написано, что прекратят.

Написано:

"Брокер вправе прекратить..."

Рассказал для "слишком впечатлительных" свой опыт.
 
Alexey Kozitsyn:
Рассказал для "слишком впечатлительных" свой опыт.

:)

 
Alexey Kozitsyn:
Был реал открытия больше года с нулевым балансом. Никто ничего не прекратил.

Это новые правила, вступили в силу с сегодняшнего числа. Раньше такого не было.

 
Sergey Chalyshev:

Это новые правила, вступили в силу с сегодняшнего числа. Раньше такого не было.


Спасибо за инфу

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Sergey Chalyshev:

Это новые правила, вступили в силу с сегодняшнего числа. Раньше такого не было.

Похоже, не совсем, Но спасибо.

 

Попытался я познакомиться с терминалом QUIK... Мама дорогая.... Видео на ЧЕТЫРЕ ЧАСА.... я осилил только 1 час. Вот и думаю, а стоит-ли заморачиваться с опционами...

Я не понимаю разработчиков MT. Вместо того чтобы упереться и запустить опционы, они заняты показом своего сайта в терминале... Кому он там нужен??? Большой вопрос... Только трата лишнего трафика...

 
Alexey Viktorov:

Попытался я познакомиться с терминалом QUIK... Мама дорогая.... Видео на ЧЕТЫРЕ ЧАСА.... я осилил только 1 час. Вот и думаю, а стоит-ли заморачиваться с опционами...

Я не понимаю разработчиков MT. Вместо того чтобы упереться и запустить опционы, они заняты показом своего сайта в терминале... Кому он там нужен??? Большой вопрос... Только трата лишнего трафика...


А на биржевом рынке НЕТ НИОДНОГО софта для адекватной (полноценной) торговли роботами!

 
prostotrader:

А на биржевом рынке НЕТ НИОДНОГО софта для адекватной торговли роботами!

Так вопрос не в торговле роботами. Я готов что-то ещё попытаться освоить, но попытка освоить квик поставило меня в такой тупик... что я задумался о своих способностях... Посмотрел видео о торговле опционами, заинтересовало, но видимо не судьба... Да и Ваши некоторые комментарии толкали на переход на фондовый рынок...

 
Alexey Viktorov:

Так вопрос не в торговле роботами. Я готов что-то ещё попытаться освоить, но попытка освоить квик поставило меня в такой тупик... что я задумался о своих способностях... Посмотрел видео о торговле опционами, заинтересовало, но видимо не судьба... Да и Ваши некоторые комментарии толкали на переход на фондовый рынок...


Так в современной торговле, без роботов, ничего не заработаешь!

А КВИК, полноценный терминал, но только "дедушка".

Написать хорошего и быстрого робота в в самом КВИК не удасться :(

Но несмотря на это, торговля опционами настолько привекательна, что

пишу роботов для КВИК через DDE сервер + trans2quik.dll


 
prostotrader:

Так в современной торговле, без роботов, ничего не заработаешь!

А КВИК, полноценный терминал, но только "дедушка".

Написать хорошего и быстрого робота в в самом КВИК не удасться :(

Но несмотря на это, торговля опционами настолько привекательна, что

пишу роботов для КВИК через DDE сервер + trans2quik.dll


Почему? В моём понимании, торговля роботами эффективна в краткосрочной торговле, когда нужно быстро реагировать, на многих инструментах одновременно надо реагировать... А опционы, как я понял, долгосрочные вложения. Или в чём я не прав?

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