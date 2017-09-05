Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже? - страница 7
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А в правилах и не написано, что прекратят.
Написано:
"Брокер вправе прекратить..."
Рассказал для "слишком впечатлительных" свой опыт.
:)
Был реал открытия больше года с нулевым балансом. Никто ничего не прекратил.
Это новые правила, вступили в силу с сегодняшнего числа. Раньше такого не было.
Это новые правила, вступили в силу с сегодняшнего числа. Раньше такого не было.
Спасибо за инфу
Это новые правила, вступили в силу с сегодняшнего числа. Раньше такого не было.
Похоже, не совсем, Но спасибо.
Попытался я познакомиться с терминалом QUIK... Мама дорогая.... Видео на ЧЕТЫРЕ ЧАСА.... я осилил только 1 час. Вот и думаю, а стоит-ли заморачиваться с опционами...
Я не понимаю разработчиков MT. Вместо того чтобы упереться и запустить опционы, они заняты показом своего сайта в терминале... Кому он там нужен??? Большой вопрос... Только трата лишнего трафика...
Попытался я познакомиться с терминалом QUIK... Мама дорогая.... Видео на ЧЕТЫРЕ ЧАСА.... я осилил только 1 час. Вот и думаю, а стоит-ли заморачиваться с опционами...
Я не понимаю разработчиков MT. Вместо того чтобы упереться и запустить опционы, они заняты показом своего сайта в терминале... Кому он там нужен??? Большой вопрос... Только трата лишнего трафика...
А на биржевом рынке НЕТ НИОДНОГО софта для адекватной (полноценной) торговли роботами!
А на биржевом рынке НЕТ НИОДНОГО софта для адекватной торговли роботами!
Так вопрос не в торговле роботами. Я готов что-то ещё попытаться освоить, но попытка освоить квик поставило меня в такой тупик... что я задумался о своих способностях... Посмотрел видео о торговле опционами, заинтересовало, но видимо не судьба... Да и Ваши некоторые комментарии толкали на переход на фондовый рынок...
Так вопрос не в торговле роботами. Я готов что-то ещё попытаться освоить, но попытка освоить квик поставило меня в такой тупик... что я задумался о своих способностях... Посмотрел видео о торговле опционами, заинтересовало, но видимо не судьба... Да и Ваши некоторые комментарии толкали на переход на фондовый рынок...
Так в современной торговле, без роботов, ничего не заработаешь!
А КВИК, полноценный терминал, но только "дедушка".
Написать хорошего и быстрого робота в в самом КВИК не удасться :(
Но несмотря на это, торговля опционами настолько привекательна, что
пишу роботов для КВИК через DDE сервер + trans2quik.dll
Так в современной торговле, без роботов, ничего не заработаешь!
А КВИК, полноценный терминал, но только "дедушка".
Написать хорошего и быстрого робота в в самом КВИК не удасться :(
Но несмотря на это, торговля опционами настолько привекательна, что
пишу роботов для КВИК через DDE сервер + trans2quik.dll
Почему? В моём понимании, торговля роботами эффективна в краткосрочной торговле, когда нужно быстро реагировать, на многих инструментах одновременно надо реагировать... А опционы, как я понял, долгосрочные вложения. Или в чём я не прав?