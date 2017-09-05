Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже? - страница 3
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Читаю FAQ у Открытия, у фьючерсов кредитное плечо до 1:10, я правильно понял?
2. Какая минимальная сумма необходима для начала торговли на рынке FORTS?
Минимальная рекомендуемая сумма – около 1500 рублей. Именно эта сумма ориентировочно является минимальным гарантийным обеспечением для ряда контрактов на срочном рынке.
6. Существует ли эффект «плеча» на срочном рынке? Как рассчитать «плечо» при торговле фьючерсами?
Эффект «плеча» на срочном рынке есть, он реализуется через механизм гарантийного обеспечения, который предоставляет Московская биржа. Суть его заключается в том, что вам необходимо меньше денежных средств для совершения сделки по более дорогому контракту.
Например: фьючерс стоит 100 000 руб., но для его приобретения вам необходимо иметь только размер гарантийного обеспечения (например, 10 000 руб.), которые блокируются на вашем счёте до закрытия позиции.
Информацию о гарантийном обеспечении по каждому контракту вы можете посмотреть в ИТС QUIK, MetaTrader5 или на сайте Московской биржи
11. Могу ли я торговать фьючерсами на зарубежных площадках?
Нет.
Что-то Ваш скрин не правильный... в смысле у меня нет таких шпилей.
Значит, котировки на демо левые ((
Значит, котировки на демо левые ((
На GAZR-9.17 вообще фантастика, посмотрите у себя на реальном счете плз
Зашел на сайт moex, смотрю полную спецификацию http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.17
Есть вопрос по строчкам, выделенным желтым.
------------ из спецификации ----
Сбор за регистрацию сделки, руб. 0,80
Сбор за скальперскую сделку, руб. 0,4
Сбор за адресную сделку, руб. 0,80
Сбор за исполнение контракта, руб. 1,0000
------------
Как определяется скальперская сделка - временем удержания позиции, частотой открытия ордеров или что-то иное?
Что такое адресная сделка? Поискал, нашел в вики следующее, мало понял, зачем это надо и используется ли вообще реально https://www.wikiwand.com/ru/Биржевая_заявка
----
Адресная заявка
Адресная биржевая заявка — заявка на сделку с указанием контрагента, с которым планируется заключение сделки. Если от контрагента поступает встречная заявка, то такая сделка заключается и участники сделки получают в тикете сделки информацию о том, что контрагентом по сделке выступает не биржа, а другой контрагент. Как правило такие сделки заключаются в режиме переговорных сделок (РПС).
есть Penny Stocks, которые стоят по $0.10, которые никто не покупает, поэтому они никогда больше одного доллара не стоят, но тем не менее, они - часть биржи, возможно у них даже когда-то IPO было, просто они ничего не производят и малоизвестны, всегда можно купить акцию такого хлама за 10 центов и надеяться, что она когда-то взлетит, так что начать можно на самом деле и 10 центов
российские брокеры не дают торговать акциями напрямую, только CFD, то есть, по факту, это как Форекс - ставка на то, что акция вырастет в цене или упадет
если брокер реальный, то при покупке акции, с нее можно получать дивиденды, прибыль не очень, но это чтобы показать разницу между CFD от дилеров и реальным брокером
варианты работы дилеров с CFD будут такие же, как и на Форекс - DD и STP, аналогом ECN на бирже как раз является реальный брокер, в случаях Dealing Desk - просто ставки на цену, как в казино, STP - покупка и продажа разницы по всем заявкам от клиентов внутри дилера, то есть, Иван хочет 5 акций купить, Василий - 2 продать, дилер покупает 3
1. примером реального брокера для нищебродов является RobinHood, доступен только в виде приложения под IPhone / Android, минимального депозита НЕТ, комиссии НЕТ, что для американской биржи - фантастика, индикаторов нет, только фундаментальная статистика по компаниям, небольшой график и разрешают заключать round trip сделки не больше 3 в неделю, иначе блочат аккаунт на 3 месяца, то есть торговать внутри дня через него нельзя, но можно в среднесрок или инвестировать, из ордеров есть только маркет и лимиты, лимиты можно ставить только на круглых цифрах
2. брокеры типа Interactive Brokers, E-Trade - требуют депозит от $5К, TD Ameritrade - от $10К, Charles Schwab - от $25К, комиссия за сделку - около $5
3. недавно нашел здесь на форуме нового брокера, который по процессу регистрации очень похож на настоящего, имеет доступ к NYSE, имеет поддержку MT5, комиссия - $2.5, https://www.mql5.com/ru/forum/170217
Зашел на сайт moex, смотрю полную спецификацию http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.17
Значит, котировки на демо левые ((
У MQ вроде нормальные, но помню, что там с ордерами была беда какая то...
На GAZR-9.17 вообще фантастика, посмотрите у себя на реальном счете плз
Левая шпилька.
Зашел на сайт moex, смотрю полную спецификацию http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.17
Есть вопрос по строчкам, выделенным желтым.
------------ из спецификации ----
Сбор за регистрацию сделки, руб. 0,80
Сбор за скальперскую сделку, руб. 0,4
Сбор за адресную сделку, руб. 0,80
Сбор за исполнение контракта, руб. 1,0000
------------
Как определяется скальперская сделка - временем удержания позиции, частотой открытия ордеров или что-то иное?
Что такое адресная сделка? Поискал, нашел в вики следующее, мало понял, зачем это надо и используется ли вообще реально https://www.wikiwand.com/ru/Биржевая_заявка
----
Адресная заявка
Адресная биржевая заявка — заявка на сделку с указанием контрагента, с которым планируется заключение сделки. Если от контрагента поступает встречная заявка, то такая сделка заключается и участники сделки получают в тикете сделки информацию о том, что контрагентом по сделке выступает не биржа, а другой контрагент. Как правило такие сделки заключаются в режиме переговорных сделок (РПС).
На тарифы биржи надо добавлять тарифы брокера ещё.
Скальперская сделка - открытие/закрытие внутри торговой сессии - судя по иным источникам информации.
Если большой объем, то, по идеи, адресная сделка удобней - кусок мяса не получит чужой лев, но не пользовался сим.
Алексей, какую цель преследуете при переходе на биржу? Хочется торговать российскими бумагами, или другое?
Ну не сидеть же всю жизнь на форексе. Пока интересен ФОРТС