Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже? - страница 5

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prostotrader:

На бирже котировки платные, но Ф..Ме есть свой бесплатный архив

https://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/gazp/export/


Что-то выдает пустые файлы, даже за 2 дня не отдает. Пробовал тиковые и 1М

 
Alexey Kozitsyn:
https://www.mql5.com/ru/forum/91470/page3#comment_2759933

Спасиб, попробую и этот вариант

 
Alexey Volchanskiy:

Что-то выдает пустые файлы, даже за 2 дня не отдает. Пробовал тиковые и 1М


Уточнение, выдает, но не по всем фьючерсам. По GAZP выдал, по Si-9.17 нет

 

приемлемый и минимальный разные понятия

 
trader781:

приемлемый и минимальный разные понятия



 
Alexey Volchanskiy:

Леша, в петербургах живешь. Наверняка есть очные курсы. Узнаешь и про депозит, и про клиринг. Лишь бы не про клининг.

Я сам хотел пару лет назад.. да меня земноводное задушило миллион вводить.

У нас же, только заочно можно учиться биржевым премудростям. А если хочешь очно, то на бульдозериста или инспектора ОК-

 

А как с выводом денег обстоят дела? Можно после ввода 100к через неделю-две вывести 50к? Какие существуют ограничения?

Можно-ли использовать одни деньги, НЕ ОДИН ДЕПОЗИТ, на разных счетах, платформах? Это конечно бред, но уточнение хотелось-бы услышать.

 
Alexey Viktorov:

А как с выводом денег обстоят дела? Можно после ввода 100к через неделю-две вывести 50к? Какие существуют ограничения?

Можно-ли использовать одни деньги, НЕ ОДИН ДЕПОЗИТ, на разных счетах, платформах? Это конечно бред, но уточнение хотелось-бы услышать.


При выводе удерживают НДФЛ. Есть комиссия, но это уже у банков - обычно вывод на банковский счет происходит.

Как это использовать одни деньги на разных счетах? Можно первовдить деньги на разные счета через ЛК - комиссия не берется.

 
Aleksey Vyazmikin:

При выводе удерживают НДФЛ. Есть комиссия, но это уже у банков - обычно вывод на банковский счет происходит.

Как это использовать одни деньги на разных счетах? Можно первовдить деньги на разные счета через ЛК - комиссия не берется.

Как можно удерживать налог на доходы, если доход пока ещё не получен? С комиссией всё понятно... Но вопрос не об этом. О комфортном размере депозита ответ есть,

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже?

prostotrader, 2017.08.21 00:40


И правильно, что не уверены.

На Валютной секции 1 лот (1000 USD)  ~ 60000 руб.

На ФОРТС (из собственного опыта) не менее 300000 руб.

а существует-ли ограничение минимального депозита для начала торговли, я так и не понял?
 
Alexey Viktorov:

Как можно удерживать налог на доходы, если доход пока ещё не получен? С комиссией всё понятно... Но вопрос не об этом. О комфортном размере депозита ответ есть,

а существует-ли ограничение минимального депозита для начала торговли, я так и не понял?

Я не понял из Вашего вопроса, что Вы будите выводить не прибыль - в таком случае налога нет.

Можно открыть счет без вложений денег, если речь об этом. Для торговли - зависит от инструмента - везде разное ГО.

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