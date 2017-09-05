Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На бирже котировки платные, но Ф..Ме есть свой бесплатный архив
https://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/gazp/export/
Что-то выдает пустые файлы, даже за 2 дня не отдает. Пробовал тиковые и 1М
https://www.mql5.com/ru/forum/91470/page3#comment_2759933
Спасиб, попробую и этот вариант
Что-то выдает пустые файлы, даже за 2 дня не отдает. Пробовал тиковые и 1М
Уточнение, выдает, но не по всем фьючерсам. По GAZP выдал, по Si-9.17 нет
приемлемый и минимальный разные понятия
приемлемый и минимальный разные понятия
Леша, в петербургах живешь. Наверняка есть очные курсы. Узнаешь и про депозит, и про клиринг. Лишь бы не про клининг.
Я сам хотел пару лет назад.. да меня земноводное задушило миллион вводить.
У нас же, только заочно можно учиться биржевым премудростям. А если хочешь очно, то на бульдозериста или инспектора ОК-
А как с выводом денег обстоят дела? Можно после ввода 100к через неделю-две вывести 50к? Какие существуют ограничения?
Можно-ли использовать одни деньги, НЕ ОДИН ДЕПОЗИТ, на разных счетах, платформах? Это конечно бред, но уточнение хотелось-бы услышать.
А как с выводом денег обстоят дела? Можно после ввода 100к через неделю-две вывести 50к? Какие существуют ограничения?
Можно-ли использовать одни деньги, НЕ ОДИН ДЕПОЗИТ, на разных счетах, платформах? Это конечно бред, но уточнение хотелось-бы услышать.
При выводе удерживают НДФЛ. Есть комиссия, но это уже у банков - обычно вывод на банковский счет происходит.
Как это использовать одни деньги на разных счетах? Можно первовдить деньги на разные счета через ЛК - комиссия не берется.
При выводе удерживают НДФЛ. Есть комиссия, но это уже у банков - обычно вывод на банковский счет происходит.
Как это использовать одни деньги на разных счетах? Можно первовдить деньги на разные счета через ЛК - комиссия не берется.
Как можно удерживать налог на доходы, если доход пока ещё не получен? С комиссией всё понятно... Но вопрос не об этом. О комфортном размере депозита ответ есть,
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Какой должен быть минимально приемлемый депозит для торговли на бирже?
prostotrader, 2017.08.21 00:40
И правильно, что не уверены.
На Валютной секции 1 лот (1000 USD) ~ 60000 руб.
На ФОРТС (из собственного опыта) не менее 300000 руб.
Как можно удерживать налог на доходы, если доход пока ещё не получен? С комиссией всё понятно... Но вопрос не об этом. О комфортном размере депозита ответ есть,
Я не понял из Вашего вопроса, что Вы будите выводить не прибыль - в таком случае налога нет.
Можно открыть счет без вложений денег, если речь об этом. Для торговли - зависит от инструмента - везде разное ГО.