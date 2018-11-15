Стакан - на половину полный или на половину пустой - как Вы анализируете стакан и применяете его в торговле? - страница 9
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Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si
Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si
Это 6Е с СМЕ
Это 6Е с СМЕ
Что тут необычного?
Что тут необычного?
Просто было сказано, что-то с рынком. С нашим может и что-то не так. Это фьючерс на евродоллар с чикагской, там такого нет. Вот и показал)
Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si
Такое происходит, когда цена достигает одного из пределов, установленных биржей. Смотрите вкладку "Детали" по инструменту.
Т.е. в такой момент можно только продавать, а покупать - нельзя, что Вы и видите в стакане.
Сегодня ситуация ещё хуже
И... что значит "еще хуже"? Хуже чем вчера? Вот уж не думаю)) Посмотрите индекс РТС за вчера.
Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si
Не сЦать!
Aleksey Vyazmikin:
Не сЦать!
Ну так медведям все и отдали
Такое происходит, когда цена достигает одного из пределов, установленных биржей. Смотрите вкладку "Детали" по инструменту.
Т.е. в такой момент можно только продавать, а покупать - нельзя, что Вы и видите в стакане.
Да знаю я что это и причину - просто по Si ранее не наблюдал....
Ну так медведям все и отдали