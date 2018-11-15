Стакан - на половину полный или на половину пустой - как Вы анализируете стакан и применяете его в торговле? - страница 9

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Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si


 
Aleksey Vyazmikin:

Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si


Это 6Е с СМЕ

Файлы:
6E.png  57 kb
 
Andrey Gladyshev:

Это 6Е с СМЕ

Что тут необычного?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что тут необычного?

Просто было сказано, что-то с рынком. С нашим может и что-то не так. Это фьючерс на евродоллар с чикагской, там такого нет. Вот и показал)

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si

Такое происходит, когда цена достигает одного из пределов, установленных биржей. Смотрите вкладку "Детали" по инструменту. 

Т.е. в такой момент можно только продавать, а покупать - нельзя, что Вы и видите в стакане.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Сегодня ситуация ещё хуже

И... что значит "еще хуже"? Хуже чем вчера? Вот уж не думаю)) Посмотрите индекс РТС за вчера.

 
Aleksey Vyazmikin:

Сегодня ситуация ещё хуже - первый раз вижу такой стакан по Si

Не сЦать!


 
Dmitriy Skub:
Aleksey Vyazmikin:

Не сЦать!


Ну так медведям все и отдали

 
Alexey Kozitsyn:

Такое происходит, когда цена достигает одного из пределов, установленных биржей. Смотрите вкладку "Детали" по инструменту. 

Т.е. в такой момент можно только продавать, а покупать - нельзя, что Вы и видите в стакане.

Да знаю я что это и причину - просто по Si ранее не наблюдал....

 
Andrey Gladyshev:

Ну так медведям все и отдали

Я про рубль)
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