Стакан - на половину полный или на половину пустой - как Вы анализируете стакан и применяете его в торговле? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да никак, все стаканные стратегии уже умерли, посмотрите интерьвью скальперов с Московской биржи они все в один голос это заявляют
Какие тогда стратегии живы? Получается, делаем шаг назад от скоростных стратегий - будущее за долгосрочными стратегиями черепах?
Какие тогда стратегии живы? Получается, делаем шаг назад от скоростных стратегий - будущее за долгосрочными стратегиями черепах?
да именно так, трендовые стратегии никогда не умрут например
да именно так, трендовые стратегии никогда не умрут например
Однако, можем умереть мы, пока дождемся движения... к примеру последние два месяца были просто мертветскими, даже на минутках.
Однако, можем умереть мы, пока дождемся движения... к примеру последние два месяца были просто мертветскими, даже на минутках.
это уже психология, вспомним Ливермора он мог и на пол года уехать и не торговать
Необычное соотношение сторон в стакане USDRUB_TOM на сегодня 15.11.2018 22:25 (примерно)