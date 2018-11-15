Стакан - на половину полный или на половину пустой - как Вы анализируете стакан и применяете его в торговле? - страница 11

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Aram Esayan:

да никак, все стаканные стратегии уже умерли, посмотрите интерьвью скальперов с Московской биржи они все в один голос это заявляют

Какие тогда стратегии живы? Получается, делаем шаг назад от скоростных стратегий - будущее за долгосрочными стратегиями черепах?

 
Aleksey Vyazmikin:

Какие тогда стратегии живы? Получается, делаем шаг назад от скоростных стратегий - будущее за долгосрочными стратегиями черепах?

да именно так, трендовые стратегии никогда не умрут например

 
Aram Esayan:

да именно так, трендовые стратегии никогда не умрут например

Однако, можем умереть мы, пока дождемся движения... к примеру последние два месяца были просто мертветскими, даже на минутках.

 
Aleksey Vyazmikin:

Однако, можем умереть мы, пока дождемся движения... к примеру последние два месяца были просто мертветскими, даже на минутках.

это уже психология, вспомним Ливермора он мог и на пол года уехать и не торговать

 
А если анализировать не плотности в стакане, а только лучшие цены. Их поведение. Никто в глубине стакана хорошо видимое не будет делать для нас чем-то удобным. Там эти провокаторы любые плотности нарисуют, лишь бы мы пришли "туда куда нужно". Лично мое мнение. Я кое-что пытался высмотреть, только не на нашей бирже. На амерах, фьючерс на евро.
 
ГЛАВНОЕ - НЕ ПОНИЖАТЬ ГРАДУС)))
 
А что если стакан здесь вообще ни при чем. Это как будильник в бомбе рядом с реальным часовым механизмом. Сами подумайте, если крупняку нужно что-то поставить в стакан, все равно поставит. Захочет- заметно сделает, а захочет - снизу поднимет.  А все ступеньки на Олимпе это иллюзия. Даже в околоспредовом пространстве можно организовать то, что нужно, не говоря уже о ценах дальше. Кое-что можно из стакана выдавить, но совместно с лентой сделок.
 

Необычное соотношение сторон в стакане USDRUB_TOM на сегодня 15.11.2018 22:25 (примерно)


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